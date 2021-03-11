Кадрові зміни в Укрзалізниці: Езугбая подав у відставку через тиск на компанію

Директор комерційної роботи та логістики Укрзалізниці Іраклій Езугбая подав у відставку. Він заявив, що зробив це через тиск на компанію та повільний процес реформ.

Зокрема він ухвалив рішення через блокування реформи державної монополії. Про це він заявив на брифінгу 11 жовтня.

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Чому Езугбая йде у відставку

За словами Езугбая, його рішення повністю підтримав генеральний директор компанії. Він сподівається, що особисте питання, яке домінує над раціональним ухваленням рішення, знімуть з порядку денного і продовжать реформу.

Серед причин своєї відставки він назвав:

корупцію;

повільне проведення реформ.

Езугбая заявив, що керівництво вантажного напрямку почало розгортати тенденцію занепаду вантажу, зокрема вагонних відправлень.

Ми розуміємо, що є сили, які не дуже зацікавлені в національному вантажному перевізнику. Те, що не доотримує УЗ, отримує хтось інший. На жаль, почалося цькування, яке вийшло за межі розумного,

– зазначив Езугбая.

Він наголосив, що відповідну реформу потрібно було провести ще 10 років тому.

Жалюгідне фінансове становище компанії

Також експрацівник компанію відзначив, що до приходу нового правління на чолі з Володимиром Жмаком, Укрзалізниця перебувала в жалюгідному фінансовому становищі.

Наприкінці грудня 2020 року правління УЗ заявило про старт реформування компанії

"Ми отримали компанію у глибокому занепаді. Ми показали, як може працювати залізниця для зростання економіки України", – додав Езугбая.