Київська компанія SAGA Development скандального бізнесмена Андрія Вавриша стала головним новинарем зі знаком мінус на ринку столичної нерухомості

SAGA Development давно перебуває під слідством Державного бюро розслідувань, в її офісі регулярно відбуваються обшуки, а сам Вавриш дає покази. В той же час компанія веде одразу кілька будівельних проєктів і активно закликає українців інвестувати в її об’єкти. Такі дії – прямий крок до сумних наслідків: інвестори можуть повторити долю ошуканих вкладників "Еліта-Центру" чи "Укрбуду".

Сайт 24 каналу розпочинає серію публікацій про девелопера Андрія Вавриша та оборудки його компанії SAGA Development. Перший матеріал присвячений житловому комплексу О2 Residence, який зараз будують з великими проблемами і скандалами. Чи точніше – намагаються будувати…

Екорай на вбитій природі

"Живи ближче до природи", "Квартира серед лісу", "Оплата на виплат…" Така позитивна, на перший погляд, реклама ЖК О2 Residence заполонила останнім часом медіа.

Подробиці анонсованого проєкту вражають! На території 30 гектарів, що розташований на 22-му кілометрі Харківського шосе, з’являться 12 будинків, магазини, кафе, ресторани, медичні кабінети й аптеки, салони краси та хімчистки… Дитсадок і центр раннього розвитку, школа та гуртки позашкільної освіти… Пляж, спортивні майданчики, бігові доріжки, тенісний корт і навіть футбольне поле.

Що й казати: гарно жити на природі серед розкішної інфраструктури в новому будинку і виплачувати частинами за дорогі метри. А ще продавці з О2 Residence обіцяють мешканцям справжній екологічний рай. У житловому комплексі заплановано встановити зарядки для електромобілів, влаштувати систему роздільного сортування сміття і – фішка проєкту – власна еко-ферма, де щасливі містяни самостійно вирощуватимуть овочі та фрукти.

Такій ідилії в О2 Residence можна було б лише порадіти та по-доброму позаздрити. Якби не ганебні нюанси, які власники житлового комплексу приховують. Бо будують вони ЖК в рекреаційній зоні, де, власне, будувати взагалі заборонено. Щоб розчистити територію, там вирубали сотні могутніх дерев, а багаті ґрунти знищили технікою і тепер "закатують" в асфальт і бетон.

Втім, для вже чинних і ще потенційних інвесторів О2 Residence цинічна брехня про екорай на залишках пошматованої природи може стати лише неприємною дрібницею. У них, як зазначалося вище, є величезні шанси потрапити в будівельну аферу, залишившись і без кровних грошей, і без омріяних квартир.

"Куратор" і "смотрящий"



Андрій Вавриш і Андрій Богдан – великі друзі і бізнес-партнери / Фото зі сторінки Фейсбук Андрія Богдана

Аби ви краще зрозуміли суть і масштаби проблеми, зробимо невеликий екскурс.

Компанія SAGA Development (спочатку вона називалася Riverside Development ) заснована у 2016-му. Того ж року її очолив пан Вавриш. До цього він 5 років працював заступником директора Департаменту містобудування і архітектури Київської міської держадміністрації і начальником Служби містобудівного кадастру.

Про буремний час роботи в одному з найгрошовитіших департаментів КМДА Вавриш не часто згадує навіть у піарних інтерв’ю. У той період чиновник без відповідної освіти регулярно потрапляв у "будівельно-архітектурні" скандали. Його величали одним із "кураторів Києва" і "смотрящим" за будівельною сферою (і не лише в столиці), а він хизувався дружбою та бізнес-зв’язками із сильними світу цього. Серед таких у різні часи були (відповідно до політичної ситуації) і регіонали, і "порошенківці", а потім і "слуги народу", зокрема, Андрій Богдан – перший глава Офісу Президента Володимира Зеленського, нині вже екс... Щоправда, на момент приходу Богдана до влади Вавриш уже не працював у КМДА. Влітку 2015-го Віталій Кличко, стомившись від горе-діяльності підлеглого, наказав йому прямо на робочому засіданні написати заяву про звільнення. Вавриш звільнився, пішов у бізнес, а там "потрібні" зв’язки – з тим же Богданом – дуже згодилися …

Всі свої

У жовтні 2019 року журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом оприлюднили скандальну інформацію: SAGA Development Андрія Вавриша та компанії з орбіти впливу Андрія Богдана незаконно забудовують під Києвом 30 гектарів земель, які належать Національній академії внутрішніх справ (НАВС), де будівництво заборонено на законодавчому рівні. Ви, мабуть, уже здогадалися, що мова йде про О2 Residence.

Цікаво, що в КМДА рішення про виділення землі під будівництво ухвалили аж в 2015 році, тоді Вавриш ще був заступником директора Департаменту містобудування і архітектури. (Але, можливо, це просто збіг – чи не так?!) А договір про початок будівництва O2 Residence було підписано влітку 2017-го. Девелопером проєкту стала SAGA Development, проєктантом – ТОВ "Терра Проджект", яке теж пов’язане з Вавришем, а будувати ЖК взялася така собі фірма "Резон".

У "Резону" є три власники:

Ольга Клецко – залучалася до інших забудов компаній Вавриша

компанія "Еверест", керівник якої Дмитро Овсій – юрист і партнер Вавриша

фірма "Ельбрус", керівник – Кирило Скурський. Як виявилося згодом – гарний знайомий Андрія Богдана. Вже коли той був главою Офісу Президента, журналісти "вирахували", що на Скурського оформлений один з автомобілів супроводу Богдана. (Знову збіг, звичайно…)

Комбінація з метрами

Журналісти програми "Наші гроші" також розібралися, яким дивом землі Національної академії внутрішніх справ потрапили під забудову.

Виявляється НАВС отримав дві ділянки (23 га і 6 га) ще в 1997 році. Як пояснив ректор вишу Володимир Чернєй, місто Київ надало ті гектари "для оздоровлення курсантів". Ділянку 23 га у 2013 році перереєстрували, вона отримала кадастровий номер і рекреаційне призначення (тобто забудова там була заборонена). Ділянку 6 га перереєстрували у 2017-му, буквально напередодні підписання договору з фірмою-забудовником.

Пізніше, за даними "Наших грошей", цільове призначення обох ділянок дещо змінили – їх дозволили використовувати для розміщення і дислокації військ Нацгвардії. Таке призначення дозволяє будівництво, але лише житла для військовослужбовців.



O2 Residence на мапі. Ділянка серед лісу – ласий шматок

У НАВС стверджують, що землю віддавали добровільно і з добрими намірами – вона 5 років простоювала, а після будівництва житлового комплексу O2 Residence частину тамтешніх квартир мають отримати військовослужбовці. Забудовник обіцяв віддати академії 4,8 тисяч квадратних метрів квартир, 1179 квадратних метрів комерційної нерухомості, а також своєрідний "бонус" – новий навчальний корпус на іншому будмайданчику – у Віті-Поштовій.

Але забудовник, як стверджують "Наші гроші", вчинив підступно, і в угоді дивним чином з’явилося "кілька хитрих формулювань". Які дозволяють зменшити кількість обіцяних квадратних метрів практично вдвічі – до 2,8 тисяч, а також взагалі не виконувати пункт про надання нежитлової нерухомості. Таке рішення стало можливим буцімто через те, що будівництво навчального корпусу обійшлося дорожче запланованого. Ба більше, одне з "хитрих формулювань" дозволяє забудовнику взагалі не давати квартири Нацакадемії у новому комплексі – замість них можна буде віддати квартири на інших об’єктах.

Подібна схема давно відома серед нечистих на руку забудовників. Зокрема, саме так у 2016 році компанія "Укрбуд Девелопмент" скандального екс-нардепа Максима Микитася "обміняла" квадратні метри з Національною гвардією України, віддавши їй замість квартир у центрі Києва майже вдвічі дешевші на околиці міста. Пізніше ця ганебна комбінація стала підставою для відкриття кримінальної справи.

За справу взялося ДБР

У 2019 році, попри складнощі з дозвільною документацією, будівництво О2 Residence все-таки почалося.

Але в червні-2020 Фортуна зрадила Вавришу, і за його проєкти взялася Феміда – а саме Державне бюро розслідувань, яке провело обшуки в офісі SAGA Development. Відповідно до документів, ДБР у рамках досудового розслідування "перевіряло законність будівництва на земельних ділянках Києва, будувати на яких заборонено або дозволено з технічними обмеженнями".

Але сам Вавриш на своїй сторінці у Фейсбук хамовито натякнув, що слідчі особливу увагу звертали на документи щодо О2 Residence. "Багато хто з них випускники Національної академії внутрішніх справ, поділилися прогресом у будівництві нового навчального корпусу", – написав Вавриш.

Під арешт!

ДБР спрацювало оперативно: не пройшло й двох місяців, а справа вже була в суді.

31 липня 2020 року Октябрьський районний суд міста Полтави наклав арешт на два об‘єкти SAGA Development – ділянки, де будуються житлові комплекси О2 Residence та "Новий Поділ". Вони були визнані речовими доказами у розслідуванні ДБР разом із (зверніть увагу!) Офісом генпрокурора. Про забудову на Подолі сайт 24 каналу детально розкаже в одній із наступних публікацій (там теж скандальна і кричуща історія!), а поки сконцентруємося на актуальній темі ЖК О2 Residence.

Отже, в ухвалі полтавського суду було накладено арешт на дві земельні ділянки розміром 6,1960 га та 23,716 га, на яких будується О2 Residence.

Аргументи ДБР і Офісу генпрокурора, з якими погодився суд, наступні: ректор НАВС і співробітники Департаменту містобудування та архітектури КМДА (саме там, пригадуєте, працював Вавриш), за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди у виді грошових коштів для себе та інших осіб, сприяють суб`єкту господарювання SAGA Development у будівництві О2 Residence на ділянках, які належать до земель оборони та до земель рекреаційного призначення, цільове призначення яких не дозволяє проводити на них будівництво без погодження з Кабміном України, що спричиняє тяжкі наслідки державним інтересам.

Судова тяганина

Земля арештована. Крапка? Як би не так! Власники О2 Residence, які вже спали і бачили дорогі ділянки своїми, подали апеляцію. І процесс знову закрутився.

8 вересня 2020 року Апеляційний суд міста Полтава скасував ухвалу Октябрьського районного суду про арешт земельних ділянок під O2 Residence.

Колегія суддів дійшла висновку, "що клопотання прокурора про арешт майна, а саме земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні НАВС не відповідає вимогам чинного кримінального процесуального закону".

Далі почалася класична судова тяганина.

Полтавський апеляційний суд повернув клопотання про арешт землі особі, яка його подала, для усунення недоліків протягом 72 годин… Покурор усунув недоліки і подав нове клопотання до Октябрського районного суду… Суд відмовив у задоволенні клопотання... На цю ухвалу прокурор подав апедляційну скаргу… Полтавський апеляційний суд скаргу не задовольнив…

Наразі процес триває. Вже восьмий місяць. І коли він завершиться – не зрозуміло...

Сумний фінал



Андрій Вавриш розробляє "план захоплення Києва" / Фото Дело

В такій "підвішеній" ситуації повністю незахищеними опинилися інвестори О2 Residence. Адже питання: яким є призначення земельних ділянок – залишається відкритим. У разі, якщо будівництво там все ж суперечить чинному законодавству, то навіть якщо новобудови зведуть, їх неможливо буде здати в експлуатацію. Власникам квартир залишиться хіба що милуватися стінами. Такі випадки вже були на українському ринку нерухомості.

У програшній ситуації опинилася і Національна академія внутрішніх справ. Помилково чи, може, зумисне (слідство, нагадаємо, вважає, що була змова) НАВС підписала невигідний договір із SAGA Development. Тепер ефективно може спрацювати схема, яку ми описували вище: компанія-девелопер заявить про непередбачене збільшення витрат на будівництво об’єкта, забере собі в рахунок вартості робіт левову частку квадратних метрів, власнику землі віддасть "мізер", або й взагалі нічого, а в якості компенсації запропонує квартири в інших будинках (звісно, не в елітному районі).

Поки що в даній ситуації у виграші залишаються лише Андрій Вавриш, його власні та партнерські компанії. Але жадібним девелоперам і забудовникам хочеться більшого, й саме тому, зокрема, зараз роздмухується реклама О2 Residence. Ви готові допомогти їм "підзаробити"?