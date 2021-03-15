Інцидент зі сльозогінним газом в Миколаєві: версії очевидців та правоохоронців відрізняються

У Миколаєві компанія святкувала день народження. Одна з дівчат заявила в поліцію, що в неї вкрали телефон. Патрульні на місці почали пошуки, але під час оформлення протоколу виникла суперечка. У соцмережах і в Патрульній поліції оприлюднюють кожен свою версію.

У соцмережах та на низці регіональних інформаційних сайтів Миколаєва висвітлено тільки сторону – постраждалих. Вони надали коментарі дівчинки, потерпілого хлопця та документи, які засвідчують ушкодження. Проте ситуація не така проста – учасники святкування були на підпитку.

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Що відомо про інцидент із соцмереж

Під час святкування дня народження, одна дівчина забрала телефон своєї подруги, щоб та його не загубила. Остання, зі свого боку, викликала патрульних поліцейських за фактом грабежу.

Водночас дівчина сама нібито стверджувала, що телефон – у подруги. Вона зробила це для того, щоб правоохоронці подзвонили до її подруги. Але наголошувала, що жодних претензій до компанії у неї немає.

Поліцейські нібито почали вимагати документи на перевірку. Один хлопець запитав про мету, а інший повторив питання друга, зазначають у матеріалі видання "Шиповник".

Дівчину, яка вирішила зафільмувати інцидент, працівники поліції вдарили по руці кілька разів. Патрульні реагували агресивно – почали штовханину, а тоді використали газовий балон в обличчя. Компанія сховалась у будинку.

За результатами обстеження: усі учасники конфлікту отримали пошкодження. В Миколаївській обласній офтальмологічній лікарні хлопцю поставили діагноз "хімічний опік носоглотки та рогівки I ступеня". Дівчина, яка знімала подію на відео, нібито отримала забій руки.

Відео від учасниці події з її особистого акаунту в інстаграмі (обережно, лайка! 18+)

Як ситуацію описали правоохоронці

У Патрульній поліції Миколаївської області повідомили, що екіпаж виїхав на виклик до приватного будинку в ніч с 13 на 14 березня. Причина виклику – пограбування, а останнє місце, де вона бачила телефон – будинок, в якому відпочивала компанія з 12 осіб. Майже всі – з ознаками алкогольного сп'яніння.

Інформації, про те що чорний телефон Samsung забрала подруга заявниці, не було,

– заявили у Поліції.

Правоохоронці на місці опитали усіх учасників цього святкування, оглянули територію. Коли патрульні почали оформлювати протокол, то попросили документи у присутніх хлопців. Ті відреагували агресивно.

Дівчина почала світити спалахом від телефону в обличчя патрульним. Ймовірно, це був спалах, який вмикається під час запису відео. Він кілька разів попередив, щоб вона припинила світити, а тоді попросив дівчину відійти на визначену відстань та рукою прибрав спалах. Вона випустила телефон із руки.

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Хто використав сльозогінний газ

Як зазначив речник Патрульної Поліції, на екіпаж видають одну боді-камеру. Відео з неї вже переглянули, там є фрагмент зі спалахом. Але у момент конфлікту правоохоронець з боді-камерою перебував із заявницею всередині будинку.

У пресслужбі поліції заявили, що на відео чутно, як між патрульними та компанією виникла словесна перепалка, а тоді – звук застосування газового балону.

Зі слів самих правоохоронців, вони не застосовували спеціальних засобів в цій ситуації, бо тут для того не було підстав. Патрульні зазначили, що ймовірно хтось із присутніх в цій компанії розпилив сльозогінну речовину (бо в будинку силовики бачили відповідні балони),

– пояснив представник правоохоронців.

Молодики, які розпочали конфлікт, забігли в дім. Натомість правоохоронці із заявницею поїхали до відділку оформлювати документи.

Подальші заяви постраждалих у поліції спростовують. Бо заявниця та компанія продовжили святкування. Лише о 18 вечора надійшла скарга про тілесні ушкодження, зокрема про опік роговиці одного з учасників конфлікту.

У Патрульній поліції значили, що наразі триває внутрішнє розслідування за цією справою.