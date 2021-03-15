Інцидент зі сльозогінним газом в Миколаєві: версії очевидців та правоохоронців відрізняються
У Миколаєві компанія святкувала день народження. Одна з дівчат заявила в поліцію, що в неї вкрали телефон. Патрульні на місці почали пошуки, але під час оформлення протоколу виникла суперечка. У соцмережах і в Патрульній поліції оприлюднюють кожен свою версію.
Джерело:24 канал
У соцмережах та на низці регіональних інформаційних сайтів Миколаєва висвітлено тільки сторону - постраждалих. Вони надали коментарі дівчинки, потерпілого хлопця та документи, які засвідчують ушкодження. Проте ситуація не така проста – учасники святкування були на підпитку.
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Що відомо про інцидент із соцмереж
- Під час святкування дня народження, одна дівчина забрала телефон своєї подруги, щоб та його не загубила. Остання, зі свого боку, викликала патрульних поліцейських за фактом грабежу.
- Водночас дівчина сама нібито стверджувала, що телефон – у подруги. Вона зробила це для того, щоб правоохоронці подзвонили до її подруги. Але наголошувала, що жодних претензій до компанії у неї немає.
- Поліцейські нібито почали вимагати документи на перевірку. Один хлопець запитав про мету, а інший повторив питання друга, зазначають у матеріалі видання "Шиповник".
- Дівчину, яка вирішила зафільмувати інцидент, працівники поліції вдарили по руці кілька разів. Патрульні реагували агресивно – почали штовханину, а тоді використали газовий балон в обличчя. Компанія сховалась у будинку.
- За результатами обстеження: усі учасники конфлікту отримали пошкодження. В Миколаївській обласній офтальмологічній лікарні хлопцю поставили діагноз "хімічний опік носоглотки та рогівки I ступеня". Дівчина, яка знімала подію на відео, нібито отримала забій руки.
Відео від учасниці події з її особистого акаунту в інстаграмі (обережно, лайка! 18+)
Як ситуацію описали правоохоронці
У Патрульній поліції Миколаївської області повідомили, що екіпаж виїхав на виклик до приватного будинку в ніч с 13 на 14 березня. Причина виклику – пограбування, а останнє місце, де вона його бачила – будинок, де відпочивала компанія з 12 осіб. Майже всі – з ознаками алкогольного сп'яніння.
Інформації, про те що чорний телефон Samsung забрала подруга заявниці, не було,
– заявили у Поліції.
Правоохоронці на місці опитали усіх учасників цього святкування, оглянули територію. Коли патрульні почали оформлювати протокол, то попросили документи у присутніх хлопців. Ті відреагували агресивно.
Дівчина почала світити спалахом від телефону в обличчя патрульним. Ймовірно, це був спалах, який вмикається під час запису відео. Він кілька разів попередив, щоб вона припинила світити, а тоді попросив дівчину відійти на визначену відстань та рукою прибрав спалах. Вона випустила телефон із руки.
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Хто використав сльозогінний газ
Як зазначив речник Патрульної Поліції, на екіпаж видають одну боді-камеру. Відео з неї вже переглянули, там є фрагмент зі спалахом. Але у момент конфлікту правоохоронець з боді-камерою перебував із заявницею всередині будинку.
У пресслужбі поліції заявили, що на відео чутно, як між патрульними та компанією виникла словесна перепалка, а тоді – звук застосування газового балону.
Зі слів самих правоохоронців, вони не застосовували спеціальних засобів в цій ситуації, бо тут для того не було підстав. Патрульні зазначили, що ймовірно хтось із присутніх в цій компанії розпилив сльозогінну речовину (бо в будинку силовики бачили відповідні балони),
– пояснив представник правоохоронців.
Молодики, які розпочали конфлікт, забігли в дім. Натомість правоохоронці із заявницею поїхали до відділку оформлювати документи.
Подальші заяви постраждалих у поліції спростовують. Бо заявниця та компанія продовжили святкування. Лише о 18 вечора надійшла скарга про тілесні ушкодження, зокрема про опік роговиці одного з учасників конфлікту.
У Патрульній поліції значили, що наразі триває внутрішнє розслідування за цією справою.
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