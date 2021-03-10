9 березня, після того як президент Зеленський озвучив ініціативу про двосторонні зустрічі з лідерами країн Нормандського формату, почалася дискусія про те, для чого все це робиться. Далі читайте російською.

Естественно, как это у нас часто бывает, появились и конспирологические предположения, что, мол все это только для того, чтобы встретиться с Путиным. Бессмысленно в чем-то убеждать или разубеждать сторонников конспирологических версий. Я просто сформулирую свое представление о причинах такой инициативы президента Зеленского.

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Почему переговоры в Нормандском формате на паузе

Дело в том, что с прошлого года фактически заблокированы переговоры в Нормандском формате. Произошло это вследствие действий России. Это излюбленная тактика России – блокировать переговорный процесс, требуя односторонних уступок от Украины. К тому же в Кремле были раздражены неуступчивостью Зеленского. И надо было показать свое недовольство.

Вторая причина блокирования переговоров со стороны России – стремление принудить Украину к прямым переговорам с пророссийскими боевиками ОРДЛО. Но и этот план у Кремля не срабатывает.

Зеленский неоднократно пытался возобновить переговоры в Нормандском формате. Максимум, что произошло – это возобновление переговоров на уровне помощников лидеров стран Нормандского формата. Но Россия и их заблокировала. Меркель в декабре прошлого года в разговоре в Путиным настояла на новой встрече помощников лидеров стран Нормандского формата. Такая встреча состоялась 12 января 2021 году, ни о чем существенном тогда договориться не удалось, поэтому решили встретиться в конце января. Но Россия опять заблокировала переговорный процесс на этом уровне. Более того, Россия и пророссийские боевики в январе начали обострять военную ситуацию на Донбассе.

Чего добивается Зеленский?

Но Зеленский нетерпелив. Он не хочет ждать перемены настроения у Путина, поэтому решил резко поменять тактику. Как говорится, "не мытьем так катаньем". Если не удается собрать четверку лидеров за одним столом, тогда надо использовать механизм двусторонних переговоров. Такая практика, кстати, регулярно использовалась и раньше. С учетом пандемии, скорее всего, речь будет идти о двусторонних телефонных переговорах. Но если появится возможность, то могут быть и очные встречи лидеров.

Будет ли разговор с Путиным? А это зависит от Путина. Он любит покочевряжиться. Но если состоятся переговоры Зеленского с Меркель и Макроном, то и Путину придется включиться в переговорный процесс. И, конечно же, переговорам лидеров стран Нормандского формата, будут предшествовать рабочие встречи и консультации их помощников.

Важно! План мира на Донбассе лежит на столе и ждет одобрения Россией, – Ермак

О чем будут переговоры? Во-первых, надо договориться о возобновлении режима прекращения огня на Донбассе. Вот уже два месяца, как пророссийские боевики с российским участием возобновили обстрелы украинских позиций, снайперскую и минно-диверсионную войну. Тенденция обострения военной ситуации на Донбассе очень тревожна. Во-вторых, надо обсуждать новые инициативы о реализации Минских соглашений, о которых сказал Андрей Ермак. И это будет главная интрига переговорного процесса в ближайшие месяцы.