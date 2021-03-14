Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) працює в Україні ще з 2016 року. Його головна мета – продавати відібране від нечесних олігархів майно і повертати гроші державі. Що за цей час вдалось зробити та скільки грошей повернули в бюджет – читайте далі.

У цьому всьому ми спробували розібратись в інтерв'ю із заступником голови агентства Володимиром Павленком.

Цікаво На утримання "труби Медведчука" треба десятки мільйонів гривень, – Коболєв

АРМА займається майном, відібраним в олігархів. Це, власне, ті активи, які потрапили під санкції, бо були здобуті корупційними шляхами…

Не лише санкції, але й арештоване майно. Не лише корупційними шляхами, а будь-якими. Будь-яке арештоване майно вартістю приблизно у понад мільйон гривень – це те, з чим повинне працювати АРМА. Зокрема, мовиться й про майно корупціонерів, олігархів.

Про "трубу Медведчука"

Як, наприклад, нафтопродуктопровід Віктора Медведчука. Кілька тижнів тому політик потрапив під санкції й нафтопродуктопровід перейшов під управління АРМИ. Що з ним робить агентство?

З цим нафтопроводом є двояка історія, бо ухвала суду передбачає, що його передано в управління АРМА, але що таке управління АРМА? Агентство не саме управляє. Ми шукаємо управителя й ця процедура займає певний час. Ми повинні оглянути актив, вийти на нього, зафіксувати, у якому він стані. Вже після цього оголосити конкурс, є термін на подачу документів й впродовж усього цього часу ми фактично не керуємо активом.

Ми просто шукаємо управителя. Й от протягом часу, коли ми це робимо, майно перебуває відповідно до ухвали суду на зберіганні у "Транснафти". Саме наразі "Транснафта" його зберігає. Коли ми оголосимо конкурс й оберемо управителя, потім це буде здійснювати він.

Він зараз не працює?

Я не можу зараз сказати працює він чи ні. Він є, ми фактично виходимо на актив й оглядаємо, у якому він стані. Як ви розумієте, трубопровід довгий, підстанцій багато й на них треба вийти. Зараз ми цим займаємося. Думаю, що до кінця місяця ми закінчимо інвентаризацію і зможемо оголосити конкурс.

Що відомо про "труби Медведчука"? Мовиться про трубопровід "Самара – Західний напрямок", що збудували за часів СРСР. Після проголошення незалежності України у 1991 році він мав перейти у власність держави. Однак через рішення суду труба перейшла у власність компаній, близьких до Медведчука. 19 лютого 2021 року Рада нацбезпеки ухвалила рішення Мовиться про трубопровід "Самара – Західний напрямок", що збудували за часів СРСР. Після проголошення незалежності України у 1991 році він мав перейти у власність держави. Однак через рішення суду труба перейшла у власність компаній, близьких до Медведчука. 19 лютого 2021 року Рада нацбезпеки ухвалила рішення забрати нафтопродуктопровід в оточення кума Путіна та повернути його Україні.

Пане Володимире, чи не повториться історія з трубопроводом Медведчука, як свого часу з нафтопереробним заводом Сергія Курченка, який віддали в управління манікюрному салону зі смішним статутним фондом?

Пам'ятаю цю історію. Річ у тім, що коли віддавали манікюрному салону, то був важливий нюанс. Це віддавало попереднє керівництво АРМА.

Злочинні попередники, так?

Так. Коли ми прийшли, то ми казали, що не будемо віддавати заводи манікюрним салонам. Це те, чого ми дотримуємося. Наші конкурси прозорі, ми вимагаємо критерій, а також підтверджувати досвід. Я можу запевнити, що ніякий манікюрний салон точно не візьме цей трубопровід в управління. Це точно буде компанія, яка має досвід по подібних активах.

Правовий механізм повернення грошей та активів має починати з того, що правоохоронці доводять їхнє злочинне походження, отримують рішення суду про конфіскацію, оскільки приватну власність можна конфіскувати лише через суд, далі потрібно оголосити про підозру і тільки після цього майно особи може бути арештоване. Тут у нас механізм санкційний. З санкціями та сама історія?

Трохи уточню. АРМА працює з арештованим у кримінальному процесі майном, не з санкційним майном. Санкції можуть бути або ні, але ми працюємо тільки з тим, що арештували в кримінальному процесі. Наприклад, цей "трубопровід Медведчука", як його називають, він опинився у нас не тому, що Рада національної безпеки й оборони прийняла рішення, ми не виконуємо рішень РНБО, а тому, що є ухвала суду в кримінальному процесі про те, щоб цей трубопровід арештувати і передати нам. Таке рішення приймають до того, як виносять вирок. Тобто, вирок – це вже кінцева стадія, а коли здійснюють слідство, то суд може арештувати актив.



Інтерв'ю з Володимиром Павленком / Фото 24 каналу

Отже, з арештованими активами, по яких ще немає вироку, переважно працює АРМА. Якщо вже є вирок про конфіскацію, то ми таке майно продаємо. Однак наразі у нас в роботі лише один такий вирок, і він ще навіть не набрав законної сили, його переглядають. Все інше майно просто арештоване й вироків немає, то його наразі не конфіскували.

Давайте ще поговоримо про майно структур Медведчука. СБУ проводило низку обшуків в межах кількох кримінальних проваджень на заправках, які пов'язують зі структурами Медведчука, під брендом Glusco. Щось відомо про те, чи передадуть ці заправки вам в управління?

Нас часто запитують, чи нам щось передадуть. АРМА до того моменту, поки не отримує ухвалу суду, нічого про це не знає. Тобто ми не впливаємо на це і ми цього не знаємо. Коли ми вже отримуємо ухвалу суду, то тоді починаємо це виконувати. Ми не беремо участь в плануванні щодо передачі цього майна в агентство, тому я нічого не можу відповісти на ваше запитання. Наразі у нас з усіх осіб, які недавно попали під санкції, нам передали в управління поки виключно трубопровід Медведчука. Про передачу інших активів я не чув.

Те, що АРМА до останнього моменту не знає, що йому передадуть є перевагою чи недоліком?

Це недолік. Ми про це прямо говоримо, бо ми доволі обмежені в способах, якими ми можемо щось з цими активами робити. Через цю обмеженість нам часто передають активи, з якими ми в принципі нічого не можемо зробити. Наприклад, я називаю їх непотребом, тобто це майно у дуже занедбаному стані. Його неможливо передати в управління, тобто управління є фактично орендою.

Управляти можна чимось, з чого можна мати зиск, тобто що можна здавати в оренду і заробляти на цьому гроші. Якщо це є непотріб, то люди не будуть брати його в оренду. Відповідно таке майно ми повинні продавати, але у нас обмежене право на реалізацію, бо поки немає дозволу суду на реалізацію, ми фактично не можемо його продавати. Такі дозволи бувають доволі рідко, тому в нас назбиралося багато майна, яким ми й управляти не можемо, бо воно нікому не потрібне, і продати не можемо, бо на це немає дозволу суду.

Річ у тім, що коли нам таке майно передають, то нас не питають, хочемо ми чи ні управляти цим майном. Це є проблема. Ми кажемо про те, що це питання можна вирішити, але треба внести зміни до законодавства. Треба внести таку річ, як планування перед арештом. Тобто перед тим, як передати щось АРМА, варто запитувати, що агентство буде з цим робити. Це ж просто.

Тоді ще про зиск. На відповідальне зберігання нафтопродуктопроводу держава має виділити 200 мільйонів гривень.

Питання про зберігання – не до АРМА. Поки агентство проводить конкурс, зберігання здійснює інша компанія. Це питання до них, бо нас ці гроші ніяк не стосуються. Коли ми будемо обирати управителя, то він повинен зберігати майно за власні кошти і заробляти на цій трубі, аби щось платити в бюджет. Ідея в управлінні така: ти заробляєш щось, але з тих грошей ти покриваєш усі витрати на утримання активу. Те, що залишається як прибуток, частина належить управителю, а інша – йде в бюджет. Тобто ми не беремо з бюджету гроші на утримання активів.

Скільки АРМА приносить в бюджет

Скільки за минулий рік ви заробили для держави грошей від управління активом?

Сьогодні був звіт виконувача обов'язків. Ця інформація була оприлюднена у нас на сторінці. Трохи більше ніж 15 мільйонів гривень ми заробили. Перед цим АРМА заробило 11 мільйонів, тобто у нас показники виросли майже у 1,5 раза. Це зовсім небагато. Могло би бути значно більше, але для цього треба дещо змінити в законодавстві.

15 мільйонів гривень. А платники податків витратили у 2020 році на ваше утримання 157 мільйонів гривень. Ви заробили для них рівно у 10 разів менше, ніж на вас витратили.

Такими цифрами часто оперують і нас звинувачують в тому, що ми нібито витрачаємо більше, ніж заробляємо. Це правда. Давайте тоді запитаємо, скільки заробляє для країни Служба безпеки України чи Окружний адміністративний суд Києва.

СБУ покликана не заробляти гроші, а охороняти державу.

Правильно, але й АРМА покликана не заробляти гроші. Завдання агентства – це розшук активів, а це функція, яка не приносить прибутків. Ми допомагаємо правоохоронним органам шукати активи. Це не генерує дохід. Друга функція – управління активами. Ніде в законі не прописано, що метою управління є заробляння грошей. Її завданням є першочергово збереження активів. Всі ми розуміємо, що управління має бути прибутковим, але ці норми прибутковості ніде не прописані.

АРМА іноді порівнюють з Фондом державного майна. У Фонду держмайна є майно, яким він управляє, і це генерує дохід в бюджет. Нібито АРМА теж управляє майном, тому повинне приносити схожий дохід. Однак фонд управляє своїм майном, а ми – не своїм. Це майно належить іншим особам, воно арештоване. Усі активи, які є у нас в управлінні, є проблемними. Якщо є власники, то очевидно, що вони чинитимуть законні або не дуже перешкоди для того, щоб цим майном керували треті особи. Тому з цим є проблеми. АРМА на своїх активах не заробляє стільки, скільки на них міг би заробляти власник, якби він оперував цими активами самостійно.

Порівняймо, як заробляють інші структури на активах. Скільки вагонів залізничної компанії, колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка ви отримали в управління?

Майже тисячу вагонів.

Скільки АРМА заробила на управлінні цією тисячею вагонів?

Я зараз не готовий назвати цю цифру.

Я вам назву – близько 4 мільйонів гривень. Знаєте, скільки на такій ж кількості вагонів заробила Укрзалізниця того самого року? 750 мільйонів гривень.

Є просте пояснення. Коли ці вагони передавали, то ніхто не питав, у якому вони були стані. Більшість з них вимагала ремонту, а він дорогий. За які кошти здійснюють цей ремонт? Це працює так: управитель бере ту частину вагонів, яка може їздити, місяць оперує ними і заробляє на цьому. З тих грошей, які він заробив, ремонтує вагони, які стоять. Так кожного місяця по трохи вводять в обіг щоразу більше вагонів. Відповідно щомісячні показники заробітків поступово збільшуються, адже більше вагонів починають їздити. Втім, однаково гроші з тих вагонів, які їздять, витрачають на ремонт тих, які стоять. Станом на сьогодні, майже всі вагони відремонтували.

У нас приблизно така статистика: з 4 гривень, які заробляє управитель, 3 гривні витрачають на утримання активу. Гривня – це те, що лишається як прибуток і її ділять між управителем та бюджетом.

Однак неправильно казати, що АРМА заробила менше. Так, менше, але крім агентства заробив управитель, а він повинен заробляти гроші, і значну суму грошей витратили на збереження активу та його ремонт. Це якщо говорити про вагони.

ТЕЦ Дубневичів у Львівській області

Тоді пропоную згадати ще 2 ТЕЦ у Львівській області, які передали в управління АРМА. Там теж була доволі проблемна історія. Що з ними пішло не так?

По-перше, ТЕЦ – це стратегічні активи. Тобто це не просто автомобіль, який можна здати в оренду. Він вимагає спеціальних знань, щоб ним оперувати.

Але в управлінні АРМА є й автомобілі, які не дають управителям, тому що теж проблемний актив.

Є автомобілі і навіть вони – це проблемний актив. Однак ТЕЦ значно проблемніші. Проблемність полягає в тому, що від їхнього функціонування залежить обігрів 2 міст. Вони не працюють – місто холодне.

Довідка. Мовиться про ТЕЦ, які розташовані у Львівській області, в містах Новояворівськ та Новий Розділ. Раніше ці ТЕЦ належали місцевим олігархам – братам Дубневичам. Але через низку кримінальних проваджень ТЕЦ передали в управління АРМА.

Виявилося, що управитель, якого ви знайшли, ледь не занапастив їх, тому що зірвав опалювальний сезон, наробив боргів по зарплаті, за пальне та за витратні матеріали. Тож, як так сталось, що ви знайшли управителя, який ледь не заморозив людей на Львівщині?

Справа в тому, що цих управителів знаходили не ми, а попереднє керівництво. Відібрали управителя, який неефективно керував. Ми змінили принципи роботи, завданням було обрати іншого управителя. Ми з цим завданням впоралися – зайшов "Нафтогаз". Мені важко уявити більш спроможного управителя, адже для того, щоб ТЕЦ працювала, в трубі має бути газ, а його й постачає "Нафтогаз".

Фактично "Нафтогаз" зараз сам собі постачає газ, щоб опалювати 2 міста. Однак навіть цей управитель зараз змушений витрачати свої гроші на їхнє утримання. Якщо раніше ці гроші не витрачали, а просто відбирали газ з труби, щоб опалювати 2 міста і за нього була заборгованість по розрахунках, то зараз "Нафтогаз" сам з собою розраховується регулярно.

Втім, діяльність ТЕЦ все одно не є прибутковою. Це пов'язано з тим, що подача тепла в батареї не генерує стільки доходу, щоб утримувати ці ТЕЦ та регулярно ремонтувати їх, як, наприклад, генерація електроенергії. Там ще є питання з розподілом цієї електроенергії. Це складна комбінована система і для того, щоб всім цим керувати і заробляти на цьому гроші, це має робити не управитель, а власник. Якщо хтось купить ці ТЕЦ, то власник може вкладати в цей актив, розвивати його, але треба розуміти, що зараз "Нафтогаз" або будь-який інший управитель оперує не своїм майном, а чужим. Воно й досі належить компаніям, власниками яких є брати Дубневичі. Фактично ТЕЦ – це майно Дубневичів, але яким оперує "Нафтогаз".



Ярослав та Богдан Дубневичі / Колаж 24 каналу

Чи захоче "Нафтогаз" вкладати свої особисті гроші, щоб робити реновацію цих ТЕЦ? Очевидно, що ні, бо це не його майно. Однак це треба робити і це може тільки власник. Тому питання, чи може АРМА ці ТЕЦ продати – станом на сьогодні, ні, бо суд не дозволяє. Якщо колись буде вирок у цій справі, то ТЕЦ продадуть, для них знайдуть нового власника, й він оперативно ними керуватиме. Якщо такий тимчасовий стан, а цей об'єкт стратегічний, то чи має АРМА здійснювати відбір управителя, чи, можливо, його має призначати Кабмін?

Відбір управителя – це відкритий конкурс, на який подаються всі охочі керувати об'єктами. Ми говоримо про те, що вони мають бути кваліфікованими, з досвідом тощо. Однак що робити, якщо охочих не буде, адже нікому цей актив непотрібний? Наприклад, ті самі ТЕЦ "Нафтогазу" не дуже й потрібні. Якщо "Нафтогаз" не подасться, це зроблять якісь 5 невідомих компаній, то тоді АРМА, згідно з законом, повинна обирати з них. Однак ми не хочемо обирати з 5 невідомих компаній. Ми вважаємо, що оскільки це стратегічний об'єкт, то було б розумно, щоб керівника для нього шукали не за принципом потенційної згоди добровільного управителя, а щоб держава брала на себе відповідальність, аби ним керувала профільна компанія. Це було б справедливо.

Дачі Януковича у Межигір'ї та Сухолуччі

За що ви б хотіли, аби Кабмін взяв відповідальність. На вашу думку, Кабмін ще має призначити управителя на "Межигір'я", яке ще й досі у підвішеному стані?

Так, у підвішеному стані.

"Межигір'я" у прекрасному стані зараз. Однак проблема в тому, що для нього не можуть знайти управителя за прозорою схемою. Ваші злочинні попередники кілька разів намагалися завести туди сумнівні фірми, пов'язані з лідерами партії "Свобода" та "Народного фронту". То коли ж ви знайдете нормального управителя для резиденції президента-втікача?

Ще десь рік тому я казав, що мрію, аби ми знайшли управителя через пів року. Ця мрія у мене досі залишилась, але чому вона досі не збулася? Треба розуміти, що таке управління. Це, зокрема, витрачання коштів на актив. "Межигір'я – це парк. Люди приходять туди, платять за вхід, щоб погуляти, а не для того, щоб зайти на вертолітний майданчик чи в якесь інше приміщення. В управління АРМА передали не все Межигір'я. Агенції передали нерухомість і те, що в ній перебуває. Однак нам не передали увесь цей парк, усі насадження, поле для гольфу.

Цікаво "Межигір’ям" керують громадські активісти, – Малюська про долю резиденції Януковича

Утримання цього всього вимагає витрат. Заради цього люди туди й приходять. АРМА може передати в управління тільки те, що продали нам, тобто нерухомість. Ми не можемо передати поле для гольфу, зелені насадження та всю іншу красу. Це означає, що той, хто візьме в управління ці приміщення, відповідатиме тільки за них. Навіть, якщо він витрачатиме гроші на утримання території, то ми не зможемо узгодити для нього ці витрати. Він фактично витрачатиме свої гроші. Ми не можемо узгодити витрати на актив, який не є в управлінні.

Колишня резиденція Віктора Януковича "Межигір'я": дивіться фото 24 каналу, Артура Зайонца, Олександри Карасевич

Для того, щоб це було правильно, управитель повинен мати можливість витрачати кошти на всю цю територію. Однак для цього її потрібно передати нам. Територія – це фактично державна земля. Навряд чи землю хтось арештує. Втім, можна описати й арештувати такі активи, як зелені насадження, поле для гольфу. Це актив. Власне, цим ми спільно з НАБУ й займаємося.

Там є інша проблема – НАБУ не може вчиняти слідчі дії, тому що процесуальне керівництво здійснює Спеціальна антикорупційна прокуратура, але САП не може здійснювати процесуальне керівництво, тому що Офіс генпрокурора не може передати туди томи справи.

Тут якесь замкнене коло – НАБУ не може працювати, тому що Спеціальна антикорупційна прокуратура не може узгоджувати дії, а САП не може їх узгоджувати, бо вони не мають матеріалів справи, яка застрягла в Генеральній прокуратурі.

З цієї причини все це слідство не рухається, і ми разом з ним. Взагалі, ця ідея не дуже здорова, бо це схоже на національний парк. Якщо це національний парк, то в нього має бути адміністрація. Це трохи інший вид діяльності, ніж те, чим займається АРМА. Агенція може цим займатися, однак це треба робити згідно з правилами. Це має бути розумно. Віддати в управління лише об'єкти нерухомості – нерозумно, адже люди туди приходять не заради цього.

Ви нещодавно знайшли управителя для мисливської резиденції Януковича в Сухолуччі, яке розташоване за 40 кілометрів від Межигір'я. Чи не станеться так, що цей комерційний управитель закриє доступ для людей у резиденцію "Сухолуччя", яка теж фактично стала національним парком?

"Сухолуччя" ми не побоялися виставити. Я був багато разів і там, і в "Межигір'ї". Для нас "Сухолуччя" – це маленьке "Межигір'я". Ми хотіли подивитися, що буде, якщо ми спробуємо це зробити. Ми дуже сильно переживали, адже усвідомлювали, що туди може зайти якась особа, яка скаже, що хоче забрати собі цей об'єкт під дачу і платитиме за нього певну суму в бюджет, закриє вхід і ніхто не зможе туди потрапити.



Колишня дача Віктора Януковича в Сухолуччі / Фото DW

Це був доволі ймовірний сценарій подій. Якби так сталося, то нас би звинувачували і тому, що ми перекрили людям можливість гуляти там, де вони робили це й раніше. Нам пощастило, бо подалася компанія, яка має досвід оперування готелями і яка хоче впровадити його там. Однак у них є ідея не робити великий готель, а будиночки, які можна буде зняти. Вони розвиватимуть там туристичну інфраструктуру. Що саме вони будуть робити стане зрозуміло, коли ми укладемо з ними договір. Наразі у нас проходить оцінка цього активу. Ми укладемо з ними договір і я сподіваюся, що цей управитель має ще й і свій досвід, відповідне обладнання і персонал. Якщо їхній досвід буде успішним, то, мабуть, тоді ми зможемо його поширити й на Межигір'я.

Масштаби Сухолуччя набагато менші, ніж у Межигір'я. У Межигір'ї величезна територія, де дуже багато насаджень. Я за них насправді переживаю, тому що Межигір'ям може керувати якийсь недоброчесний управитель і зелені насадження можуть почати зникати. Межигір'я під доглядом, воно не занедбане, тому що за ним доглядають. Межигір'я зараз, як "труба Медведчука", передана на зберігання громадській організації, яка там розташована. Вони фактично його зберігають, є документ, згідно з яким їм це все передали на зберігання. Наші завдання збігаються з ними. Наразі вони з цим завданням справляються.

Ми проведемо конкурс, але для цього мають бути нормальні передумови і ми їх намагаємося створити. Однак це залежить не лише від бажання АРМА, а й від спроможності НАБУ та САП провести з нами всі необхідні слідчі дії.

Історія зі свинячою головою

Не можу не запитати вас про історію зі свинячою головою, яка нещодавно наробила галасу...

Довідка. Свинячу голову підклали під двері одному із співробітників АРМА. Все через історію, яка почалася ще у травні 2020 року, коли у "злодія в законі" знайшли банківську скриньку, яку передали на зберігання до АРМА. Там було 400 тисяч доларів, які поклали на депозит. Минулі власники намагались повернути ці гроші. У підсумку, кошти віддали, але нібито шахраю, який "кинув" і співробітників АРМА, і "злодія в законі".

Ця історія дуже цікава та повчальна. Ми з неї зробили висновки. Шахраю чи ні – це питання теж треба ще встановити. Якщо таки шахраю, то це означає, що рішення таки було підробленим. Так всі кажуть. Однак, якщо це правда, то давайте проведемо експертизу оригіналу документа. Наразі він досі лежить у нас, ніхто його не взяв, щоб це перевірити. Ми зацікавлені в тому, щоб встановити істину в цій історії. Якщо це рішення справді підроблене, то люди, які його зробили, мають нести за це відповідальність.

До теми Облитий кров'ю під’їзд та відрізана свиняча голова: в АРМА заявляють про тиск

Нас звинувачують у тому, що ми не перевірили, на скільки рішення є оригінальним. Однак варто пояснити, як АРМА з цим працює. Ми постійно в паперовому вигляді в скриньку отримуємо судові рішення про накладання й скасування арешту. Ми перевіряємо, чи рішення оригінальне й починаємо його виконувати, але не перевіряємо його наявність в реєстрі. Зараз наші працівники передивилися всі ті рішення, згідно з якими скасовували арешти. Майже половина з них відсутня в реєстрі. Або на момент, коли ми повертали актив, рішення в реєстрі не було, бо воно часто потрапляє туди пізніше.

У законі вказано, якщо злітає арешт, то ми маємо повернути майно законному власнику протягом 3 днів. Однак у реєстрі рішення можуть потрапляти й через кілька тижнів, місяців або й взагалі цього не стається. Це вже питання до роботи суду. Ми перевірили – рішення оригінальне, тому й виконали це. Переконатися, що рішення є в реєстрі можна, якщо у нас змінять закон.

Інтерв'ю з Володимиром Павленком на 24 каналі: дивіться відео

Раніше теж було багато випадків, коли були підроблені рішення. Ми говоримо про необхідність змін до цього закону вже понад рік. Втім, наразі Верховна Рада нічого не може з цим зробити. Якщо ми будемо усе це перевіряти, то цим порушуватимемо свій закон, де вказано, що за 3 дні майно треба віддати.

У цій історії ще одне важливе питання – а чиї це гроші? З цього приводу є мінімум 3 версії. Якщо їх туди клав власник скриньки, то він міг покласти не свої гроші, а ті, які йому могли позичити. Ми вже отримували судові рішення, які приймали в інтересах інших осіб.

Тобто, якщо хтось кине вам у скриньку судове рішення, згідно з яким треба відібрати вашу квартиру та продати її, то ви це викинете?

Ні, це різні речі – є виконання ухвали про накладення арешту та виконання ухвали про скасування арешту. Якщо арешт скасовують, то майно просто повертають назад. Водночас продати квартиру – це не назад, а навпаки – вперед. Однак усі процедури, які пов'язані з продажем чи з передачею в управління, є тривалими. Це не відбувається за 3 дні й ці процедури є публічними

Справа з землею "Ашану"

Земельну ділянку, яку відібрало ваше агентство у великої торговельної мережі "Ашан", продали за 5 днів. При цьому вона коштувала понад 200 мільйонів гривень, а її продали за 8 мільйонів. Як же так швидко вам все вдалося?

Питання про те, що АРМА вкрала в "Ашану" землю часто порушують народні депутати. Певною мірою, це правда. Однак це зробили ще представники попереднього керівництва, це важливо. За час нашої роботи АРМА не продала жодної земельної ділянки та жодної квартири. Також всі кажуть, що "Ашан" купив земельну ділянку. Однак це теж не зовсім правда, бо "Ашан" ніяких земельних ділянок не купував. Вони купували компанію, якій належать земельні ділянки. Він оптимізував цю угоду та купував корпоративні права. Це багато чого змінює, бо якби "Ашан" купував нерухомість, то це була б інша історія.



Павленко: "Ми не продали жодної земельної ділянки та жодної квартири" / Фото 24 каналу

Ця земля – поле, цільове призначення яких потім поміняли і продали "Ашану". Тобто "Ашан" купував актив, через який і ведуть кримінальну справу, що ці всі ділянки начебто незаконно перевели з ріллі у землі під будівництво. Цим займається прокуратура і нехай встановлює суд, чи це було законно. Через усе це земельні ділянки передали нам. Якби ці ділянки й зараз передали агенції, то вона точно так само не могла б керувати цим активом і змушена була б його продавати, якби був дозвіл суду.

Ви кажете, що ділянку продали за 5 днів і це справді порушення. За нього мають відповідати ті, хто це допустив. Зараз ми наполягаємо на тому, що крім оцінки активу має бути й рецензія. Вона передбачає перевірку оцінки. Якщо оцінку зробили правильно і потім все виставили на публічні торги, то можна приходити й купувати, це ж ринок.

Ймовірне листування Павленка

Давайте поговоримо вже про вашу діяльність. Коли ви вже обіймали посаду, то в ЗМІ з'явилася інформація про начебто ваше листування з деякими своїми працівниками у телеграмі, а також з адвокатами та юристами. Як ви можете це прокоментувати? Це листування справді вам належить?

Довкола нашої роботи завжди дуже багато гучних заяв і фейків. Є багато маніпуляцій, щоб спробувати нас в чомусь звинуватити. Я не коментую це листування, бо ми знаємо, хто це робив. Знову мені прийдеться говорити про "попередників", хоча б не хотілося. Як це вплинуло на нашу роботу – ніяк.

Більше про ймовірне листування Володимира Павленка читайте в розслідуванні "Наші гроші".

Ви говорите, що не коментуєте, проте виданню "Наші гроші" ви прокоментували факт появи цього листування. У ній ви навіть обговорювали, що непогано було б дати "по зубах" громадським активістам, які критикують керівництво АРМА.

Чи є якісь активісти, яким хтось зараз давав "по зубах", мені цікаво? Думаю, що таких немає.

На щастя, з тими антикорупційними активістами, про яких мовиться, а це Гліб Канєвський та Олександр Лємінов, все гаразд. Ви знаєте, скільки активістів постраждали та навіть загинули в Україні через замовлення посадових осіб. Зокрема, це справа Катерини Гандзюк, у якій підозрюваний посадовець наразі перебуває у СІЗО. Мовиться про Владислава Мангера.

На жаль, це жахливі речі, які ми теж засуджуємо. У нас позиція проста: ми прозорі, пояснюємо, що робимо хоч активістам, хоч правоохоронцям, хоч журналістам. Ми все можемо пояснити та є відкритими до діалогу. У нас немає жодних війн з активістами чи депутатами. Ми ні з ким не воюємо, а просто робимо свою роботу.

Про "Український медіахолдинг"

Мабуть, всі, у кого є попередники, рано чи пізно говорять про їхню роботу. Якби ми не намагалися говорити про вашу роботу, але переходимо до тем, які були тоді. У листуванні мовилося ще й про "Український медіахолдинг", який хотів собі Кирило Тимошенко. Погано хотів чи не домовилися?

З нами доволі важко домовлятися. Як вибирають управителя? Подають документи на конкурс, і ми їх оцінюємо. Ці документи ніхто одноосібно не оцінює. Це тендерний комітет. Всі документи ретельно аналізують. Там дуже прості критерії. Оцінюють, хто більше грошей пообіцяв, у кого кращий досвід, досвідчений персонал та фінансова спроможність, щоб усім цим займатися. Домовлятися можна про все, що завгодно, але коли доходить до аналізу документів, то виграє той, у кого вони кращі. Наприклад, переможець, "1+1" пообіцяв 5 мільйонів у місяць в бюджет.



Кирило Тимошенко / Фото LIGA.net

Зараз ми відібрали керівника, з яким, на жаль, досі не уклали договір, тому що не зробили оцінку, немає погодження Антимонопольного комітету. Це ті речі, які від нас не залежать. Але якби обіцянку про 5 мільйонів у місяць виконали, то це були б величезні гроші. Якщо АРМА за 2020 рік заробило тільки 15 мільйонів, то на УМХ воно б за 3 місяці заробило річний бюджет. Переміг той, у кого були кращі показники й відповідно у цієї компанії гроші, щоб гарантувати такі платежі.

Але однією з умов пошуку управителя для УМХ була його політична відстороненість та невтручання в редакційну політику УМХ. Як ви думаєте, компанія, яку контролює олігарх Ігор Коломойський, попри обіцяні агентству такі виплати, може гарантувати політичне невтручання в редакційну політику?

Можу припустити, що в Україні всі медіа певною мірою належать або олігархам, або потужним гравцям на політичному ринку. Можна припустити й те, що хтось певним чином буде впливати, але ми не можемо перевірити це наперед. УМХ є цілим медіахолдингом, тому, мабуть, це питання й інформаційної безпеки України. Якщо так, то це стратегічний актив, тому, можливо, керівника мала б шукати не агенція. До нас подавалася компанія, яка запропонувала 1 гривню на місяць. Ми могли б її вибрати, вона теж пов’язана з однією відомою особою в Україні. Але чи повинна АРМА вибирати управителя на такі активи?!

Особливо зважаючи на те, що на олігарха Коломойського, фірма якого тепер керуватиме УМХ, США наклали санкції. Можливо, вам невдовзі доведеться ще й холдингом "1+1" керувати?

Можливо. Ми тільки можемо здогадуватись, які рішення прийматимуть українські суди і які активи передаватимуть в АРМА. Однак це тільки здогадки, це не про нашу роботу.

Я так розумію, що управителі, вони ж "1+1", мають узгоджувати всі свої дії з власником?

Це найбезглуздіша норма, яка є в нашому законі, що управитель корпоративними правами чи акціями повинен всі свої дії щодо управління активами узгоджувати з власником. Тобто перед тим, як щось робити, треба запитати у власника, чи він не проти. Мені важко прокоментувати, з якою метою цю норму колись внесли у наш закон. Я тільки за те, щоб цю норму виключили з нашого закону і сподіваюся, що ті законодавчі зміни, які планують зробити у Верховній Раді, стосовно АРМА врахують.

А вони мають бути?

Так, я дуже сподіваюся, що цю норму приберуть з нашого закону. Тоді управителі корпоративними правами зможуть нормально керувати компаніями, які їм передали. Наразі це фікція.