Чий Крим та хто замінить Путіна: інтерв'ю з російським мільйонером Чичваркіним

Євген Чичваркін – російський мільйонер, якого називають іконою сучасного підприємництва та символом опору режиму Володимира Путіна. Він активно підтримує Олексія Навального та навіть профінансував його лікування в Німеччині.

Про путінізм в Росії, Олексія Навального на посаді президента та український Крим – розповів сам Євген Чичваркін.

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Чи може Навальний стати президентом Росії

Адміністрація Володимира Путіна зробила все, щоб рейтинг Навального "пробив планку" виборності. Якщо завтра вибори, він (Навальний – 24 канал) його винесе просто вперед ногами, Путіна. Якщо чесні вибори.

За інформацією "Левада-центру" , у 2020 році рейтинг Олексія Навального виріс вдвічі. В його отруєння вірить приблизно третина росіян.

Президентом Росії може стати не лише Навальний. Це може бути будь-яка людина, яку вибере народ. Будь-яка чесна та відповідальна людина з російським корінням, що має певні досягнення – може бути набагато кращою на посаді президента, ніж Путін.

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Росія хворіє на путінізм

Україна – абсолютно мій кармічний рехаб (реабілітація – 24 канал). Це як Батьківщина, така м'яка, ніжна. Така, якою повинна бути. Моя Батьківщина зараз хворіє на путінізм і я чекаю, коли ця хвороба закінчиться або ж мій біологічний годинник.

Крим – це Україна

Я вважаю, що Крим – це Україна і його потрібно віддати. На півострові наразі існує достатньо неправильне, хворобливе середовище.

Достатньо корупційну і злодійкувату владу в Україні вони змінили на бандитсько-чекістську Путіна. Ось за що 36% проголосували на референдумі, і близько 60% віддали за це голоси в Севастополі.

Про Володимира Зеленського та санкції проти Віктора Медведчука – дивіться у програмі.

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