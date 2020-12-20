Під кінець 2020 року Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з американськими журналістами. Говорили про пандемію, війну на Донбасі, співпрацю зі США та майбутнім президентом і багато іншого.

Усе найцікавіше з інтерв'ю Володимира Зеленського виданню The New York Times зібрав 24 канал.

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Війна на Донбасі

Президент переконаний, що піти на компроміси по Донбасу, зокрема й більшої автономії регіону – можливо. Втім, Україна точно не змінюватиме зовнішньополітичного курсу за бажанням Росії.

Компроміси для надання Донбасу більших преференцій можливі. Нормальні компроміси, без компромісів війна не закінчиться, я це розумію,

– наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, він висловив переконання, що поки говорити про фінал війни зарано. Адже потрібна реінтеграція Донбасу, яка вимагає сильних компаній, технології, безпеки й фінансів.

"Ми бачимо вільну економічну зону на Донбасі, щоб там були певні преференції, щоб зайшов бізнес. І тут ключову роль могли б відіграти США", – вважає глава України.

Співпраця України й США

Президент нашої держави наголосив, що така співпраця важлива. Адже Штати підтримують Україну, зокрема, у питаннях санкцій. Водночас Володимир Зеленський наголосив: Україна повинна бути сильною та незалежною державою, у чому США її підтримують.

Моя позиція є зрозумілою та прямою: ми, звичайно ж, хочемо бути незалежною, сильною країною. Звичайно ж, ми хочемо бачити себе в межах Європейської спільноти, всередині ЄС,

– заявив Зеленський.

Окремо він прокоментував і питання перемоги Джозефа Байдена на президентських виборах. Глава нашої держави певен, що будь-який президент США буде підтримувати Україну, але меседжі Байдена йому імпонують.

"Він заявив про те, що в них, його команди, є концепт глобального стратегічного бачення безпеки в Європі. І, звісно, це дуже важливо для нас. Тому що якщо ми говоримо про безпеку у Європі, то єдина війна в Європі на сьогодні – це війна на Донбасі", – зазначив президент України.



Володимир Зеленський дав інтерв'ю західному виданню / Фото NYT

Пандемія коронавірусу й нові дороги

Володимир Зеленський заявив, що Україна не входить до списку держав, які першими отримають вакцини від коронавірусу. Втім, він переконаний: США й Велика Британія могли б на це повпливати.

Український лідер також розповів, що держава боротиметься за головні західні вакцини Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Та він виключив можливість купівлі російських вакцин.

Ми не повинні допускати того, щоб Україна брала російську вакцину, яка не пройшла всі випробування. У нас з вами немає реальних доказів, що ця вакцина має стовідсотковий позитивний ефект,

– заявив Володимир Зеленський.

Крім того, президент прокоментував і питання будівництва доріг під час пандемії. Він пояснив, що це важливо, адже по нових дорогах швидкі "почали вчасно добиратися до хворих".

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Боротьба з олігархами

Президент України переконаний, що олігархів можна перемогти лише в тому разі, коли вони стануть великим бізнесом, платитимуть податки й забезпечуватимуть робочі місця. Та цей шлях виключає їхній вплив на ЗМІ й політику.

"Вони представлені у Верховній Раді, і, на жаль, мушу констатувати, що власниками всіх телевізійних груп сьогодні є такі великі підприємці. Коли цим речам державі вдасться запобігти, тоді ми переможемо олігархів", – заявив Зеленський.

Окремо він прокоментував співпрацю з п'ятим президентом – словами, що "з олігархом Петром Порошенком співпрацювати він не готовий".

Натомість президент не виключає співпраці "Слуги народу" та "Європейської Солідарності" в Раді. Мовляв, за наявності хороших ініціатив вони й так співпрацюють.

Також він прокоментував і висловлювання Ігоря Коломойського щодо співпраці з МВФ. Володимир Зеленський наголосив, що той "не є президентом, а отже представляє виключно свою точку зору".

Більше новин про Володимира Зеленського, зокрема з його інтерв'ю виданню New York Yimes – читайте за посиланням.