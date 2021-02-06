Мільйони для армії: Притула озвучив суму, яку вдалося зібрати для ЗСУ

Сергій Притула — український телеведучий, волонтер, громадський та політичний діяч. Він активно домагає українському війську від самого початку війни. Завдяки його роботі, вдалось акумулювати на благодійність більше ніж 45 мільйонів гривень.

Джерело: "11 питань" на 24 каналі

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Головні надбання та проблеми ЗСУ

Яке головне надбання Збройних сил України?

Дуже широке питання, адже неможливо знайти щось одне. Мабуть, головне надбання – люди. Армія – це велика структура, в якій людський фактор, звичайно, може кульгати. Однак 2014 рік показав, що в нас є люди, на яких держава може розраховувати, в контексті захисту.

Є люди, які допомагають українській армії – це теж надбання. Волонтерський рух є унікальним, коли держава не справляється, а народ робить все, щоб закрити ці дірки, латати їх та допомагати армії.

Я намагався якось зрозуміти, в якій країні була б подібна активність за останні 20 – 40 років, можливо, якісь війни між державами. Однак я ніде не бачив такого, щоб люди забезпечували армію, починаючи від берців і шоломів, закінчуючи коштовними безпілотними літальними апаратами. Нам це вдалося, значить армія заслуговує на це.

Яка головна проблема ЗСУ?

Гроші. Їх нібито стало більше за останні роки, але це не бюджет розвитку, це бюджет "підтримання штанів" та зарплатного фонду. Для того, щоб відбулися якісь комплексні зрушення – треба дуже багато грошей.



Сергій Притула: Бюджет ЗСУ – це бюджет "підтримання штанів"

Ми самі не розв'яжемо цю проблему, тому дуже добре, що знаходять партнерів, які забезпечують нас навіть катерами для "москітного флоту". Це ж не просто дали катер, бо їм вже його не треба. Ні, це комплексна робота. Катер дали безкоштовно, але Україні необхідно:

відправити команду на навчання;

заплатити за транспортування;

зробити ремонт;

робити технічне переоснащення.

Утримання цього теж дорого коштує.

45 мільйонів для армії

Скільки грошей ви зібрали на допомогу армії?

Орієнтовно 45 мільйонів гривень.

Реквізити для пожертви на українську армію можна знайти на фейсбук-сторінці Сергія Притули.

Чому більше не знімаєте пародії про ЗСУ?

Тоді ми сміялися з недоліків української армії – такої пострадянської, "совкової", розваленої, розкраденої, незрозумілої, безперспективної.

У той час мій брат вже, здається, став полковником. Я пам'ятаю, що у нього була заробітна плата менша ніж в редактора "Нового каналу". Це насправді максимально ганебний факт.

Є такі спеціальності і сфери, де людина має отримувати гідну зарплату. Армія – це якраз цей сектор. Можливо, якби так і було – ми б не мали армії в такому стані, якою вона була у 2014 році.

Коли з армії зникне "совок"?

Так він і не може зникнути так швидко, якщо армія стільки років – до 2014 року – була територією, де "кругле носять, квадратне котять". Годі сподіватися, що це можна зробити легко.

Звичайно, мають пройти певні пертурбації, має змінитися кілька поколінь офіцерського складу. Я страшенно тішуся, що ті бойові офіцери, які воювали на початку війни, отримали добрий соціальний ліфт і кар'єрну драбину всередині ЗСУ.

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Комбати стали комбригами, хтось командиром полку, хтось пішов у Генштаб. Це люди, які під час бойових дій добряче провітрили голову від "совкового" і зрозуміли, куди армія має рухатись далі.

Жінки в армії

Як ставитесь до жінок у війську?

Абсолютно позитивно. Я за гендерну рівність в державі і в цілому. Якщо жінка відчуває в собі сили і бажання захищати державу на тій чи іншій ділянці – звичайно, я тільки за.

В нас приблизно 30 тисяч жінок у ЗСУ. І це не тільки зв'язна чи медична робота. Я перетинався доволі часто з дівчатами на "нулі". І більшість з них були снайперами.

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Чи маєте подарунки з фронту?

Я не ділю ці подарунки на більш чи менш коштовні, бо шеврон з плеча бійця 2014 року не менш вартісний, ніж якийсь сувенір зроблений з любов'ю.

Чи маєте особисту зброю?

"Форт-17". В мене є товариш полковник "Альфи", то якраз він мене вчить, як це правильно має робитись. Тримає в тонусі. Я швидко вчуся, відверто кажучи, і коли в тебе такий наставник, безкоштовно, це взагалі джек-пот.

Про Крим та Донбас

Чи слід обміняти Крим на мирний Донбас?

Це кремлівська схема абсолютно. Ні, звичайно. Я в принципі максимально розлючений, що вмілими руками кремлівської пропаганди і наших трохи недолугих, відбулась сепарація кримського питання і Донбасу на 2 різних. Це мало бути завжди в комплексі.

Будь-які торги Кримом – це державна зрада, вочевидь.

Тут вже тримати кулаки за нашу дипломатію і зрощувати хороші кадри.

Як правильно називати країну-агресора?

Залежить від ситуації, якщо це ділове листування або розмова людей не за пляшкою пива, то все ж таки варто використовувати офіційну назву – Російська Федерація. А в мережі – то це вже в кого яка фантазія. Тут вже ненависть крізь креатив, кожен показує, як хоче.

Які відчуття дає причетність до знищення ворогів?

Це емоція, яка еволюціонувала, тому що я людина цивільна, відверто кажучи. І бути залученим до вбивства когось – це, відверто, психологічно трохи важко і до цього треба себе адаптувати і дати собі усвідомити, що це ворог, в принципі, твої захисники і армія робить все правильно. Ти допомагаєш їм у цьому, ти повинен абстрагуватись від ситуації.

Зараз я отримую моральну сатисфакцію, коли я дивлюсь відео (з Донбасу – 24 канал). Бо цих відео я, відверто, не зберігаю, але вони відкладаються у пам'яті – те, що роблять снайпера, мінометники, коптери знімають – коли знищується жива сила, коли відбулись результативні виходи наших диверсійних розвідувальних груп, коли закладки спрацьовували і так далі. Ти тішишся за свою армію, вона знищує тих, хто прийшов вбивати нас, тому все ок.

"11 запитань" – телепроєкт-інтерв'ю Військового телебачення України, в якому знаменитості з різних сфер висловлюють свої думки та діляться досвідом щодо таких тем як армія, війна, безпека.