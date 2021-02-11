Про зарплати прикордонників та хабарі: ексклюзивне інтерв'ю з головою Держприкордонслужби

Голова Державної прикодонної служби України Сергій Дейнеко не так давно перебуває на своїй посаді, однак йому вже вдалось запам'ятатись цікавими рішеннями. Саме він посадив за один стіл солдатів та генералів, а керівникам порадив користуватись громадським транспортом.

Генерали і солдати за одним столом

Є багато деталей, які можуть вас схарактеризувати. Наприклад, історія, коли ви посадили генералів та солдатів за один стіл у їдальні.

На мій погляд, в цьому немає нічого дивного. Тому що і солдати, і генерали є солдатами. Тільки у генерала більша відповідальність. Немає нічого встидливого в тому, щоб тримати їжу в одній залі з генералами, солдатами, молодшими офіцерами. Це нормально.

Цікаво Що відомо про голову Держприкордонслужби Сергія Дейнека: біографія

У нас є приміщення, яким ми користуємось винятково під час відвідування офіційних делегацій або коли до нас приходять поважні гості.

Це змінило комунікацію між генералами і тими, хто має нижчий ранг?

Коли я вперше після призначення зайшов у їдальню, народ порозбігався. Ми стояли в одній черзі і звичайно мене хотіли всі пропустити, але я принципово щоразу стояв у черзі. І люди до цього звикли. Я показав, що це нормальна практика – коли і солдат, і керівник відомства є рівними. Куля не бачить жодної різниці в тому, хто перед нею.

Ще я чула історію, що частину тих, хто сидів у високих кабінетах, ви відправили на кордон.

Ми двічі скоротили кількість регіональних управлінь. Завдяки цьому вдалось звільнити 400 посад, якими посилили підрозділи охорони кордону. Тобто ми збільшили кількість посад солдатів.

Про автопарк та громадський транспорт

У вас було 5 автомобілів. Ви зараз зменшили автопарк?

Зараз в мене залишилось 2 службових автомобілі. Один з них я використовую щодня, а у відрядження можу поїхати мікроавтобусом.

Це правда, що керівникам ви порадили частіше користуватися громадським транспортом?

Це правда. Я взагалі щодня ходжу на роботу пішки. В кого є можливість, теж ходять пішки або їздять велосипедом. Мені від будинку до роботи – 7, 5 кілометрів. А є офіцери і генерали, які проживають за 20 кілометрів. Тому звичайно їм важко ходити пішки. Бо коли я витрачаю на дорогу 64 – 67 хвилин, вони – 3 години.



Інтерв'ю Сергія Дейнеко / Фото 24 каналу

У вас є такий принцип – на високі посади брати тільки тих, хто пройшов АТО, а не тих, хто "є туристами". Чому саме так?

Наразі у нас половина особового складу пройшла через АТО. Люди, які були на війні, а особливо на її початку, мають абсолютно іншу систему координат і життєві принципи. Хоча і серед учасників бойових дій є ті, хто не залишив спроби незаконного збагачення.

Ми спрямовуємо свою діяльність на те, щоб виховати добропорядність персоналу. Я хочу, щоб ми досягнули того, щоб рівень толерантності до корупції був нульовим. Це дуже важка робота, яку не роблять за один рік, але зміни вже є.

Ми зруйнували схеми. Системи вже немає, але є поодинокі випадки, коли на кордоні перебувають люди, які вважають себе найрозумнішими. Але ми за кожним прийдемо.

В цьому нам допомагають колеги з інших правоохоронних органів – Служби безпеки України, Національної поліції, Державного бюро розслідувань. Наприклад, вчора, 9 лютого, ми затримали трьох військовослужбовців, які хотіли переправити через кордон тютюнові вироби.

Зверніть увагу Прикордонник порівняв військових зі свинями: Дейнеко заявив, що він "глибоко обурений"

Щойно перші хабарники отримають термін ув'язнення (хоча б 2 – 3 роки), то корупція зменшиться в рази. Коли люди побачать, що за кожним корупційним правопорушенням неодмінно буде відповідальність, однозначно охочих буде набагато менше.

Про зарплати прикордонників

На рівень корупції впливає рівень зарплати. Чи є прикордонники, які скаржаться на те, що отримують рівень зарплати, як охорона в супермаркеті? Мовляв, вони не можуть прожити на ці гроші. Чи переглядатиметься це питання?

Звичайно, соціальний захист наших військовослужбовців – у пріоритеті. Але прикордонні відомства є частиною суспільства. Дуже важко просити додаткового фінансування, яке б дало можливість підвищити зарплати, коли держава не має, де взяти ці гроші.

Ви бачите, в яких умовах перебуває зараз наша країна, дуже важко вимагати додаткове фінансування, коли держава перебуває в такому стані. Звичайно, органам, які входять в сектор безпеки і оборони держави, хотілось б отримати більше, але маємо те, що маємо.

Намагаємось скорочувати видатки завдяки оптимізації різних процесів. Наприклад, з листопада 2020 року ми отримали право виготовляти вироби з колючого дроту.

Про плани Держприкордонслужби

Я думаю, що це не єдина реформа, яку ви проводите. Що у вас ще в планах?

Всі наші реформи мають одне на меті – підвищити надійність охорони державного кордону. Для того, щоб забезпечити безпекою нашу державу і наших громадян.

► Посилення на кордоні з Росією

Зараз в пріоритеті ділянка державного кордону з Російською Федерацією, ви бачите, що відбувається в суміжних країнах, ви бачите, яка ситуація в Білорусі.

Протяжність ділянки державного кордону України та Білорусі складає 1 084 кілометри. Якщо Білорусь все ж таки піде в Росію, ми отримаємо збільшення ділянки кордону з недружньо державою більше ніж на 1 тисячу кілометрів.

Читайте також Щонайменше 1,5 тисячі кордону України з Росією не захищені інженерними спорудами, – Дейнеко

► Модернізація контрольно-пропускних пунктів

Також в пріоритеті в нас дотримання всіх контрольних процедур на контрпропусках. Ми хочемо, щоб громадяни України та іноземці, які відвідують нашу державу, перетинали наш кордон в комфортних умовах, швидко. Щоб робота прикордонного відомства та інших контрольних служб була якісною і непомітною для всіх громадян, які не намагаються порушувати законодавство. Щоб це відбувалось по замовчуванню – перетнув і не побачив.



Дейнеко: На контрольно-пропускних пунктах мають бути комфортні умови / Фото 24 каналу

Звичайно, необхідно розбудовувати нові пункти пропуску, модернізовувати вже чинні, тому що за роки незалежності України фактично побудовано 1 – 2 пункти пропуску, і лише в десятка проведено модернізацію. Вони морально застарілі.

► Розвиток прикордонної авіації та морської охорони

В нас в пріоритеті розвиток прикордонної авіації. У 2020 році ми отримали вже 2 нових гелікоптери французького виробництва Airbus, у 2021 році ще маємо отримати 10, а у 2022 році – 12. Так, в Держприкордонслужби буде 24 нових сучасних гелікоптери, які можна використовувати для патрулювання кордону.

Ми розвиваємо морську охорону. Вона зараз використовує корабельно-катерний склад, який морально застарів на 86%. Завдяки міністру внутрішніх справ Арсену Авакову у 2020 році нам вдалось підписати контракт з французькою компанією на будівництво та постачання 20 сучасних катерів, 5 з яких побудують в Україні.

Про "стіну Яценюка", коронавірус в Держприкордонслужбі та особисте життя – читайте в другій частині інтерв'ю вже незабаром на сайті 24 каналу.