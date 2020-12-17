В Україні продовжують обговорювати питання ймовірної відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова. У Верховній Раді навіть почали збирати підписи за це. Однак сам міністр залишати свою посаду не збирається.

Про ймовірну відставку, жорсткий карантин та відсутність сімейного лікаря Максим Степанов розповів в ексклюзивному інтерв'ю програмі "Міністри в краватках та без" на 24 каналі.

Про відставку

Ви відчуваєте, що під вами зараз хитається крісло міністра? Зараз багато розмов про ваше можливе звільнення. Чи чули ви про це і чи не образливо вам за це?

Я прийшов на цю посаду, розуміючи, куди я йду. Після тої пропозиції, яка мені надійшла. Я не ходив і не просився на цю посаду, не виходив з плакатами. Але я точно знаю, що не готовий зраджувати жодному принципу, з яким я прийшов. Я відразу говорив, що саме буду будувати і саме це я роблю.

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Я точно знаю, що зробив за ці 9 місяців: від початку і до кінця. Я точно знаю, в якому стані я прийняв цю систему і в якому вона перебуває. Я говорю про те, що ми зробили, на що нам бракувало часу зробити раніше. І це були об'єктивні речі. Вони почали збирати підписи про відставку ще у квітні. З прем'єр-міністром, Кабміном, президентом достатньо комфортні робочі стосунки, які й повинні бути.

Тобто це все-таки чутки?

Це ж життя нашої країни, куди без чуток.

Тобто в ОП це не обговорюють? Бо нібито вам знайшли заміну – Віктора Ляшка.

Обговорювати чутки, думати про них і щось ще робити – це точно не про мене. Чому мені легко працювати? Я точно ніколи не тримався за це крісло. Коли я приходив на цю посаду, я точно розумів, що колись буду з неї йти. Тому я ніколи не тримався за це місце. Але поки я тут працюю, я точно знаю, що буду робити далі, зокрема, в найближчі 3 роки. Комусь збирати чутки, комусь підписи, а комусь робити те, що роблю я – у кожного свої досягнення. Все дуже просто.

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Не думав про те, що Віктор Ляшко може стати моїм наступником. Мені головне, щоб він добре виконував функцію мого заступника.



Віктор Ляшко / Фото Кабміну

Віктор Ляшко був би хорошим міністром охорони здоров’я?

Це треба у Віктора Ляшка запитати. Я навіть не думав про це. Мені головне, аби Ляшко був гарним заступником і гарно виконував свої обов'язки. Як і в будь-якої людини, яка працює, бувають інколи якісь недопрацювання, які він виправляє. Тому в принципі мене більш-менш все влаштовує.

Про жорсткий карантин

Скоро запроваджуватимуть локдаун. Навіть бачила сюжет, що в президента 25 січня день народження і потрібно до цієї дати його завершити...

Жорсткий карантин. Бо локдаун – більш жорсткий і має інші характеристики. В нас дуже креативна нація. Тому що вони починали жартувати, ще коли ми гадали, з якого числа в нас буде жорсткий карантин. Мене це так зворушувало, що кожен придумав свою дату. В нас була дуже проста логіка. Ми одразу після Різдва запровадили карантин. Він закінчується 24 січня.

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А не запізно? Можливо, треба було раніше, перед святами? Бо деякі експерти пишуть, що не потрібно зволікати, що чим раніше, тим краще.

Якщо подивитися, що ці експерти писали рік тому, то можна побачити, що це була тематика, пов'язана з космосом, з металургією, тобто не з медициною.

Щодо введення карантину, тут є 2 складові.

► Перша складова – винятково епідеміологічна. Карантин – це найкращий спосіб переривання ланцюга передачі хвороби. Все дуже просто. Чим менше люди контактують між собою, тим швидше ми можемо взяти і перервати цей ланцюг. Чим жорсткішим буде карантин, тим швидше ми перервемо цей ланцюг.

Якщо собі уявити, що ми всіх на 3 – 4 тижні заженемо просто по домах і люди не виходитимуть навіть з домівок, то в нас взагалі можна звести в 0 захворюваність на COVID-19. Але це ж неможливо в нашій країні.

► Друга складова – це наше реальне життя. Ми ж розуміємо, що повного дотримання будь-яких заходів безпеки немає. Для нас дуже важливо, щоб ці карантинні заходи були максимально виконані, принаймні ті, які ми ухвалили. Тому що тоді ми можемо спокійно прогнозувати, що буде далі, як ми зменшуватимемо цю кількість захворювань і як це відбуватиметься.

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Тому коли ми ухвалювали рішення щодо запровадження карантину, ми зважували на епідеміологію і економічний стан.

Ми в Україні не можемо собі дозволити таких великих виплат, які зробили, наприклад, європейські країни. Це просто неможливо зробити для наших підприємців, по-перше. По-друге, для нас дуже важливо було провести цей жорсткий карантин в січні. Чому в січні? Тому що в нас в кінці січня – на початку лютого починаються сезонний спалах, зростання кількості хворих на грип. Ця хвороба має такі ж ускладнення, як і коронавірус.

Для нас важливо розвантажити медичну систему. З 1 до 7 січня у людей природні канікули. Дуже часто люди проводять час з родиною, зі своїми близькими. Тому думаю, що це дасть результат, так само як дав результат карантин вихідного дня.



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

Європейський досвід показує, що тільки на 3 – 4 тижні зупиняється кількість хворих. А на 5 зменшується кількість тих, яких госпіталізували в лікарню. Це справді так?

Ми вводили жорсткий карантин, не просто сидячи в кабінетах. Над цим рішенням працювала велика кількість моїх радників – епідеміологів. Потім це поєднали з позиціями міністерства економіки та з позиціями міністерства фінансів. Щоб зрозуміти, що в нас відбувається і які в нас є можливості.

Найголовніше – нам потрібно було ввести карантинні обмеження такі, які будуть виконуватися. Для нас це дуже важливо саме з медичної точки зору. Ми розуміємо, що наша медична система повністю витримує навантаження. Наші лікарі, медичні працівники дуже втомлені, але ми точно надаємо допомогу всім тим громадянам, які її потребують…



Максим Степанов / Фото 24 каналу

Система хоч якогось контролю якості надання медичної допомоги була повністю зруйнована у країні. Тобто контроль з боку держави повністю відсутній за якістю надання медичної допомоги. Ми зараз почали цей контроль не повертати, а створювати систему якості надання медичної допомоги.

Зрозуміло, що це неможливо створити за один день, бо є багато складових. Ба більше, ці складові часто зав'язані на систему E-health. Ми точно знаємо, що, згідно з нашими планами і дорожньої карти, яку ми для себе прописали щодо системи реформування системи охорони здоров'я, якість є найважливішою складовою. То до кінця 2021 року ми повинні повністю збудувати таку систему.

Які ваші поради українцям, якщо вони зіштовхнуться з такою проблемою?

Відразу говорити: "Стандарти не хочете подивитись?". Бо тест на коронавірус не може бути будь-яким критерієм виписки хворого з лікарні: ані позитивний, ані негативний. Ба більше, людина, яка хвора на COVID-19, в якої встановили цей діагноз дослідженням ПЛР, якщо вона хворіє більше ніж 10 днів і після цього 3 дні поспіль в неї немає будь-яких клінічних проявів коронавірусної хвороби, то ця людина вважається такою, що одужала. І немає жодної потреби здавати тести і отримувати негативний результат. От, наприклад, я одужував саме за таким принципом. Я другий тест не здавав, бо в цьому немає жодної потреби.

Про зменшення кількості хворих

Давайте вже про позитивні новини. Є така позитивна динаміка, що впродовж останніх днів зменшилась кількість хворих. З чим це пов'язано?

Зрозуміло що зараз за класикою українського суспільства, я повинен придумати якусь конспірологію, що це пов'язано зі зменшенням кількості тестувань. Також я чув таку конспірологію, що у зв'язку з поганою погодою люди припинили звертатися. Потім в нас була така конспірологія, що люди взагалі припинили звертатися, бо не вірять. Все, що завгодно, окрім того, що в нас реально фіксується зменшення кількості хворих на COVID-19. Тепер по складових.

Насамперед у нас дійсно через тиждень після закінчення карантину вихідного дня, тих обмежень, які ми запровадили з 9 листопада, ми почали фіксувати зниження кількості хворих на COVID-19: спочатку зниження самої динаміки зростання, а потім зниження хворих. Така певна стабілізація кількості хворих на COVID-19.

Це відбилось на кількості тестувань. Чому це відбилося? До четверга, 10 грудня, в нас було чітко визначено, кого ми тестуємо на COVID-19 коштом держави. Це всі люди, які мають ознаки коронавірусної хвороби, і це всі люди, які мали ознаки пневмонії. Тобто, якщо була будь-яка пневмонія, обов'язково треба було тестувати на COVID-19. Щойно зменшилась кількість людей, які мають ознаки коронавірусної хвороби, відразу зменшилась кількість тестувань.



Максим Степанов: "Ми збільшуємо кількість тестувань" / Фото 24 каналу

10 грудня я підписав наказ, де ми розширили критерії людей, яких ми тестуємо методом ПЛР в сьогоднішніх умовах. Ми додали будь-які респіраторні захворювання, незалежно від того, сходяться вони з симптомами коронавірусу чи ні. Будь-які респіраторні захворювання – ми зобов'язані тестувати на COVID-19. Окрім того, ми додали ще один метод діагностики – це експрес-тести, які вже поступають безпосередньо в регіони. Це тести на антиген, де ми бачимо результат через 15 хвилин. Ми додали, що будь-яка людина, яка контактувала з інфікованим, повинна піти і здати тест на антиген для того, щоб бачити, чи захворіла вона чи ні.

Тобто ми розширюємо цей перелік максимально, тому що потужності сьогоднішніх наших лабораторій ми ще збільшили і можемо робити до приблизно 55 – 60 тисяч тестів, безпосередньо в тих лабораторіях, які підпорядковані міністерству охорони здоров'я. Окрім того, в нас ще є потужності у приватних лабораторіях, яким ми також сплачуємо гроші за тестування.

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Ми зараз багато робимо, щоб максимально це все розширити. Зокрема змінюємо алгоритми, як людина може протестуватися. Тобто, окрім мобільної бригади, ще додаємо туди сімейних лікарів.

Коронавірус в Максима Степанова

Ви перехворіли на коронавірус? Як пройшла хвороба?

В мене був легкий перебіг хвороби, декілька днів підіймалась температура, але без ускладнень. Але хвороба, м'яко кажучи, неприємна.

Так, я не мав сімейного лікаря. В мене не було такої потреби ніколи, в мене дружина лікарка, докторка медичних наук, професорка. Я сам лікар за освітою, і все, що стосується здоров'я, то в мене таке бачення – антибіотики востаннє я приймав у 2014 році. Я дуже негативно ставлюсь до цього. Я просто знаю, коли їх вживати.

До слова Глава МОЗ Максим Степанов одужав від коронавірусу

Я звичайна людина, в мене бувають респіраторні захворювання. Бувають інші речі, пов'язані зі спиною. Я все ж таки ще в активному віці перебуваю. Тому я обережно ставлюсь до прийому будь-яких лікарських засобів, я чудово знаю організм і впевнений, що в змозі компенсувати багато речей. Але це дуже важливо, якщо є перші симптоми, звертатись до лікаря, бо жодний інтернет і гугл не лікує, так само небезпечно звертатися за порадою до знайомих, з питаннями, наприклад, "а як ти перехворів?", "а які в тебе симптоми були?".

Бліц-питання

Чи будете ви вакцинуватись від коронавірусу?

Я буду вакцинуватись від коронавірусу. Але, я думаю, що на останньому етапі, виходячи з нашого алгоритму, адже мені не 60 років, я не маю супутніх захворювань на сьогодні.

Чи готові ви вакцинуватись російською вакциною, якщо вона доведе свою ефективність?

Я особисто – ні.

Що ви хотіли зробити на посаді міністра охорони здоров'я, але коли ви прийшли на цю посаду, то зрозуміли, що це неможливо?

Все реально зробити. На це треба час. Ілюзій в мене ніколи не було, я усвідомлював, на яке місце я йду. Може, я не до кінця усвідомлював, наскільки розвалена структура мені дістанеться.

На днях "слуга народу" сказав, що коронавірус – це вигадка. Щоб ви йому сказали у відповідь?

Я йому можу просто запропонувати відчергувати зміну в реанімаційному відділені в будь-якій лікарні, де є хворі на коронавірус.

Що відомо про цей скандал? Депутат від "Слуга народу" Юрій Камельчук . Депутат від "Слуга народу" Юрій Камельчук назвав COVID-19 вигадкою , а також, що не довіряє жодній вакцині у світі. Пізніше він уточнив, що люди справді хворіють , однак, у світі маніпулюють статистикою та цифрами

Чому міністри люблять критикувати своїх попередників, наприклад, ви згадували й Уляну Супрун…

Я лише один раз згадав цю жінку в своєму житті. Саме назвав її прізвище, мені не цікаве її життя і решта речей. Я лише констатую факт, в якому стані все перебуває. Я констатую факт, що все, що робилось за її часів, треба було робити в інший спосіб. Бо те, що зроблено зараз, треба виправляти, і я можу сказати, якщо цю політику продовжили б на 2 роки, то уявіть собі, якби у 2022 році стався COVID-19, то в нас не було б жодного інфекційного відділення, виходячи з цих мотивів, епідеміологів та лабораторних центрів. Колапс системи стався б за декілька місяців.

Найдорожча покупка за останні 5 років?

Нерухомість я не купував. За останні 5 років така остання сімейна покупка – це була автівка, Lexus.

Найдорожча покупка на цій посаді?

Я цій посаді майже нічого не купував, це напевно якісь речі для гоління, бо я взагалі нічого не купую, в мене навіть часу нема виходити в магазин.

Перша річ після того, як у вас закінчиться кар'єра міністра?

Мені зараз не вистачає часу і навряд чи його буде вистачати найближчий час – це спілкування з моєю родиною. Я сина бачу лише зранку, потім коли я приходжу додому, він вже спить. І ще бачу в неділю, а цього дуже мало. Так само з дружиною та старшою донькою. Цього не вистачає і бракує, і ще буде бракувати найближчий час. Я не збираюсь йти з посади міністра, мені дуже багато всього треба зробити, в мене все розплановано до 2024 року – що ми будемо робити в медицині.