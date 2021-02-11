Про укріплення кордону з Росією та парад у Луганську: відверте інтерв'ю з Сергієм Дейнеко

Голові Держприкордонслужби Сергію Дейнеко доводиться зараз пояснювати обіцянку Арсенія Яценюка про стіну між Україною та Росією. Однак той впевнено і чітко заявляє, що укріпити кордон вдалося і без помпезного проєкту. Також Дейнеко не втрачає надії на організацію параду у Луганську.

Джерело: "Міністри в краватках і без" на 24 каналі

Про інженерне облаштування кордону з Росією

Ще коли Арсеній Яценюк був прем'єр-міністром, тоді так помпезно презентували оборонний проєкт – "Велика українська стіна". Її мали завершити у 2025 році. Як все зараз просувається?

Я на посаді з 13 червня 2019 року. Я не пам'ятаю, скільки десятків разів я відповів на це питання.

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Питання в тому, що дещо не дотягнули з комунікацією.

Що відомо про "Велику українську стіну"? Арсеній Яценюк у 2014 році заговорив про зведення стіни між Україною та Росією. Проєкт анонсували досить помпезно. Спочатку говорили, що будівництво завершать у 2018 році. Пізніше дату продовжили до 2021 року, а згодом заявили, що проєкт реалізують у 2025 році.



Варто відзначити, що з проєкту насміхались деякі політики. Його навіть назвали "стіною Яценюка".

Українському суспільству треба пояснити, що в світі не існує такої стіни, яка може захистити від агресивного сусіда – Російської Федерації.



Арсеній Яценюк презентував у 2014 році проєкт / Фото пресслужба президента

Єдина стіна – це мужність, готовність до самопожертви наших воїнів:

Збройних сил;

Національної гвардії;

Державної прикордонної служби.

Вони готові віддавати своє життя за територіальну цілісність та незалежність нашої держави. Іншої стіни не існує.

Все, що ми проводимо на державному кордоні в межах російсько-української ділянки, – це інженерне облаштування державного кордону.

► Ми проводимо самооблаштування лінійної інфраструктури, яка дозволяє виявляти всі зміни на державному кордоні, всі елементи обстановки.

► Ми обладнуємо протитранспортний рів. Він завширшки 4 метри, а його глибина – 2 метри. Він призначений для:

ускладнення раптового заходу військової техніки на територію України;

мінімізації ризиків контрабандної діяльності.

Без підготовки громадянин України чи Росії не зможе перекинути контрабанду. В нас і наприкінці 2020 року був випадок, коли з території Росії у рів впав УАЗ з таблетками, який перевозив контрабанду. Росіяни автокраном витягували його.

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Цей рів – обов'язковий елемент облаштування. Якщо йти від кордону в тил України – він повинен бути за лінією кордону.

► Також перешкодою для незаконного порушення кордону є земляний вал.

► Після цього ми облаштовуємо контрольно-слідову смугу. Так, можливо, це інженерна споруда з минулого, але вона дуже ефективна. Камери можуть вийти з ладу, може бути туман.

При сильному снігопаді видимість у камерах знижується до 20%. Існує фізична можливість непомітного незаконного перетину кордону. Однак на контрольно-слідовій смузі відбитки залишаються, тому ми обов'язково це облаштовуємо.

► Надалі облаштовується рокадна дорога, щоб прикордонні наряди мали можливість швидко відреагувати на зміну обстановки.



Рокадна дорога на кордоні з Росією / Фото Держприкордонслужба

► Після дороги облаштовуємо загороджувальний паркан з сітки або колючого дроту. Наприклад, єгоза – дуже ефективний. При спробах його подолання людина просто ріже собі весь одяг, кінцівки.

Ми стримуємо порушників. Вони все одно повинні або розрізати, або демонтувати, або принести драбину – це забирає час. Втрачений порушниками час – це виграний час прикордонників для їх затримання.

► Фінал всієї системи – відеоспостереження. У 2020 році ми на ділянці відділу прикордонної служби Троїцьке, що у Луганській області, обладнали надсучасну систему. Ми поставили камери, які дозволяють виявляти рух транспортного засобу на відстані до 12 кілометрів, а також рух людини на відстані до 5 кілометрів.

І в 2020 році, і цьогоріч ми вже маємо затримання завдяки цій системі. Вона працює в автоматичному режимі, ми мінімізуємо людський фактор. Відеокамери і тепловізори не можна підкупити чи залякати.

Камера не заспить, не нап'ється, не піде з робочого місця. Вона працює автоматично на 360 градусів. Виявляє ціль, повідомляє про це оператора.

Її навіть можна налаштувати так, щоб я, як голова служби, отримував повідомлення.

Все робиться автоматично, ведеться електронний журнал, приховати щось – неможливо. Це пріоритет. Ми йдемо до того, щоб вся ділянка кордону з Російською Федерацією була облаштована у такий спосіб. Тоді ми можемо сказати і собі, і українському суспільству, що ми повністю контролюємо ситуацію на державному кордоні.

Про заборону на в'їзд в Україну

Була інформація про те, що російська акторка, яка незаконно перетинала Крим, намагалася приїхати в Україну. Такі історії трапляються часто. Чи є інформація про те, скільки загалом таких випадків і як ви їх відслідковуєте?

Ймовірно, мовиться про російську акторку Глафіру Тарханову . Вона зіграла головну роль в серіалі "Непотопляемая", який знімали в Криму. У лютому 2021 року їй на 3 роки заборонили в'їзд в Україну.

Скажу відверто – мені її не шкода. Вона порушила українське законодавство. Суспільство звертає увагу лише на публічних людей. Однак щодня ми виявляємо від сотні таких людей.

За минулу добу (9 лютого – 24 канал) було 72 особи. Зазвичай – це наші громадяни. Мовиться про Крим і окуповані території Луганської та Донецької області.

У законодавстві вказано і про порушення Криму, і окупованих територій. Немає різниці. Якщо людина порушить правила в’їзду до окупованої частини Луганської чи Донецької областей – ми також вимушені притягнути їх до адміністративної відповідальності.

Наразі ми бачимо, як працюють КПВВ. Точніше вони не працюють через представників так званих "ДНР" і "ЛНР", які блокують перетин лінії розмежування нашими громадянами.

Вони змушені використовувати тимчасове закриття пунктів пропуску на ділянці державного кордону, який Україна зараз не контролює.

У паспорті якось відзначається, що людина відвідала Крим, чи як?

Вибачте, я не можу розкривати усі наші професійні таємниці. Я скажу так – ми використовуємо всю доступну інформацію: і публічну, і не дуже.

Цікаво Хто з росіян отримав заборону на в'їзд в Україну у 2020 році: імена

За 2020 рік ми виявили 12 тисяч таких випадків. Закон один для всіх. Для публічних, непублічних, артистів, журналістів, блогерів.

Вони намагалися приїхати в Україну і проводити якісь тренінги, навчати наших журналістів. Я тільки не розумію, чого можуть навчити наші недружні колеги.

На скільки поширене явище, коли росіяни просять політичний притулок в України?

У 2020 році, я можу помилитися, але ніби 4 представники Росії.

Про перетин кордону у час пандемії

На скільки менше людей, у зв'язку з пандемією, перетинали кордон у 2020 році?

У квітні в нас був мінімальний перетин – 5 800 осіб за добу. Влітку, коли туристичний сезон, може бути 350 тисяч за добу, а тут 5 800. Ви розумієте?

Закривалися пункти пропуску, припинявся рух. 2020 рік став таким випробуванням для всього світу, України і Державної прикордонної служби також.

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Для нас пандемія принесла, на жаль, захворюваність нашого персоналу на коронавірус. В нас вже 4 360 хворих. Є вже 10 летальних випадків. Так, більшість – цивільні працівники віком понад 60 років. Всі вони мали перелік хронічних захворювань, але це люди. Так, 10 осіб ми втратили.

Скільки людей перетнули кордон за 2020 рік? Можливо, у порівнянні з 2019 роком?

В 3,5 рази менше ніж зазвичай.

Про народження доньки у важкий період

Ваша дочка народилася у Луганську в дуже нелегкий період. Дружина народжувала під вигаданим прізвищем, тому що на неї полювали сепаратисти. Можете розповісти цю історію?

У 2014 році я з родиною жив у Луганську. Дружина народила 21 травня. На той час місто захопили, тому вона мусила народжувати в районній лікарні, де тільки один лікар знав, ким вона є насправді.



Сергій Дейнеко розповів про народження доньки / Фото Укрінформ

Вона справді народжувала під вигаданим прізвищем. Я міг її відвідувати максимум раз на тиждень. Вона пролежала там (в лікарні – 24 канал) приблизно місяць. Я приїжджав у звичайному спортивному костюмі, з двома пістолетами і двома гранатами. Бо здаватись у полон не можна було.

Про допомогу

Чи не бояться до вас звертатися за допомогою? Адже ви – людина, вища за рангом.

Звертатись до мене можуть всі. Люди шукають мене у фейсбуці. Знаходять номер мобільного телефону і пишуть повідомлення або телефонують. Я намагаюсь відповісти кожному, адже є випадки, коли керівники на місцях не бачать або не заглиблюються у потреби підлеглих.

Це дуже боляче, адже я сам пройшов через несправедливість. Я 4 роки відстоював свою правоту в судах, тому маю загострене відчуття справедливості.

Звичайно, я не можу розібратися у всьому сам. Я ставлю завдання начальнику управління кадрового менеджменту, юристу. Вони розбираються у ситуації, доповідають мені і я обов'язково усім відповідаю.

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Про парад в Луганську

Я знаю, що ви хочете провести парад у Луганську. Є у вас такі амбіції?

Ми залишили там свій прикордонний загін. Я особовому складу Луганського прикордонного загону винен День прикордонника ще за 2014 рік. Ми не могли його святкувати, адже місто окупували. Я завжди дотримуюсь своїх слів.