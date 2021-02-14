Анатолій Штефан, також відомий як Штірліц – офіцер Збройних сил України, військовий блогер та аналітик. Він пише про перемоги воїнів ЗСУ, антипропаганду та інсайди.

Джерело: "11 питань" на 24 каналі

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Про особисту зброю і пам'ятні речі

Чи є у вас особиста зброя?

Так, у мене особиста нагородна зброя – автоматичний пістолет Стєчкіна. Я не обирав собі цю зброю, а був заохочений.

Які пам'ятні речі з війни для вас особливо цінні?

Напевно, найцінніші для мене – ляльки мотанки. Їх на початку війни у 2014 році нам надсилали діти з різних куточків України. У мене на видному місці стоять вдома приблизно 20 таких мотанок.

Вони завжди нагадують мені, що у нас в Україні відбувається війна.

Ляльки були у різних місцях: і в Амвросіївці, і в Гранітному, і у Волновасі, і у Троїцькому, і в Попасні. Тоді вони постійно були зі мною, а зараз я їх привіз із фронту.

Конкуренція у ЗСУ

Чому підрозділи Збройних сил України конкурують між собою?

Це людський фактор. Будь-який чоловік з дитинства звик змагатися: в дитячому садку, у школі. Коли в дорослого чоловіка з'являються дорослі іграшки – він знову починає змагатися. Це стимулює особовий склад на позитивні дії, нові звершення. Ці змагання, на мій погляд, змінюють наші недоліки.



Анатолій Штефан: Конкуренція стимулює особовий склад

Яка головна перевага та проблема ЗСУ?

Головне надбання ЗСУ – це довіра українського народу. Головна проблема – це російський ворог.

Які зміни в ЗСУ можна відзначити?

Я служив у Збройних силах України ще до війни. Зараз, під час воєнних дій, ЗСУ дуже змінились. Найголовніше – це мотивація, єднання. Я побачив, не тільки у ЗСУ, що нарешті українці відчули себе нацією.

Вони відчули себе українцями – не слов'янами, не "одним народом", а саме українцями. ЗСУ – це зріз суспільства, зріз України: різні характери, різні люди, різні професії, які змінюють країну.

Я вважаю, що після закінчення війни (а вона закінчиться нашою перемогою) повинне збільшуватися фінансування Збройних сил України. Тоді ми вступимо в НАТО, модернізуємо техніку.

Стандарти НАТО

Які першочергові стандарти НАТО для Збройних сил України?

Думаю, що починати потрібно з соціального захисту. Ми повинні всіма силами прямувати до "натівських" стандартів. Ми бачимо, як захищені воїни в НАТО, як захищені їхні родини.



Які першочергові стандарти НАТО для України / Фото Imago

Потрібно починати змінювати не здавання фізичних нормативів за "натівськими" стандартами. Я вважаю, що починати потрібно якраз із соціального захисту. Повинна бути така сума, якої вистачатиме для комфортного життя в Україні.

Жінки на війні

Що думаєте про жінку на війні?

Маю позитивне ставлення. Моя жінка – військовослужбовець. Певний термін під час своєї військової служби я був заступником одного із підрозділів. Там була велика кількість жінок військовослужбовців. В деяких випадках жінки на фронті відповідальніші щодо виконання завдань, ніж чоловіки.

Про те, як перемогти Росію

Як перемогти Росію?

Повинно бути розуміння, що Україна – це не територія на карті, а вона в серці кожного. Більшість українців за якимись політичними чи іншими поглядами не розрізняють це. Я хочу, щоб у кожного була в душі політична партія "Україна", а її кольори – жовто-блакитні. Коли це буде – ми обов'язково переможемо.

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Що важливо в інформаційній війні?

Основним компонентом будь-якої війни є інформаційна складова. Будь-які повідомлення в умовах війни потрібно перевіряти і дотримуватись інформаційної гігієни. Також – сприймати її (інформацію – 24 канал) без емоцій.

Ми боремось не тільки за територію, а й за людей, які залишились на окупованих територіях. Ми боремось за їхні мізки і серця, які піддалися агресивній російській пропаганді.

Багатьом потрібно зрозуміти, що на окупованих територіях люди піддалися пропаганді. Але не всі українці зрадили Україні. Ті, хто це зробили і взяли в руки зброю – повинні понести відповідальність, згідно з законом. Водночас більшість людей опинились там у складних обставинах.



Мир спрогнозувати не можна / Фото Shutterstock

Чи буде мир з Росією?

Наше покоління це не зробить. На цей момент я нічого не можу спрогнозувати. Але найголовніше – це виховати покоління, яке розумітиме, як такий "друг" може зробити підступну справу.

Виховання молоді

Що у нас з патріотичним вихованням молоді?

У нас велика проблема виховання патріотичної молоді. Ця проблема – з 1991 року, з першого дня незалежності України. Також це і проблема останніх років війни.

Ми побачили, що молодь, підлітки живуть у віртуальному світі, де немає війни, російського агресора, тисячі загиблих хлопців. Вони живуть в цьому світі, а в реальності все інакше.

Я порадив би більше креативності і сучасності. Наприклад, проєкт "Рекрут". Мене він вразив: це креативно, круто, по-сучасному. Ми відійшли від "совкових" наративів, меседжів, яких нас навчали.

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В цьому проєкті видно, що нарешті – ХХІ століття. Ми бачимо класні, натуралістичні зйомки. Навіть мій 13-річний син з відкритим ротом дивився ці випуски.

Довідка. "11 запитань" – телепроєкт-інтерв'ю Військового телебачення України, в якому знаменитості з різних сфер висловлюють свої думки та діляться досвідом щодо таких тем як армія, війна, безпека.