Росія висунула звинувачення українському нацгвардійцю Віталію Марківу та оголосила його у міжнародний розшук. У відповідь на це очільник МВС Арсен Аваков заявив, що Інтерпол не допускає дешевих провокацій.

Також міністр внутрішніх справ наголосив, що Нацполіція вже направила до Інтерполу відповідне попередження про російську провокацію. Про це мовиться у повідомленні на сайті МВС.

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Аваков додав, що раніше спроби режиму Путіна організувати фейкову справу щодо Марківа провалилися в суді Італії. Тож тепер, за словами очільника МВС, Путін намагається використати інструменти Інтерполу.

Однак, Інтерпол – серйозна міжнародна організація, яка не допускає таких дешевих провокацій. Єдине, чого домігся Слідчий комітет Росії – Віталій Марків поки не зможе подорожувати Золотим кільцем Росії. Але так буде не завжди,

– підкреслив Аваков.

Повідомляється, що ще 11 грудня українського бюро Інтерполу направило до генерального секретаріату інформацію про можливу спробу використання інформаційної системи Інтерполу щодо Марківа.

Раніше російське слідство пред'явило Марківу обвинувачення у вбивстві громадянина Росії Андрія Миронова та італійського фотографа Андреа Рокеллі під Слов'янськом у 2014 році.

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