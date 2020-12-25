"Нафтогаз" відібрав в Укрнафти не 2 мільярди кубів газу, а 10. Жодних юридичних підстав не віддавати цей газ у компанії не було.

Таку думку висловив колишній директор "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. Більше він розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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Ринкова ціна газу

Міністерство енергетики компенсувало НАК "Нафтогаз України" збитки за постачання газу протягом 2015 – 2019 років, коли компанія закуповувала дорогий імпортний газ. Але в рамках режиму покладання спеціальних обов'язків була зобов'язана продавати його за регульованими цінами, які нижче ринкових. За словами Вітренка, було принципово закрити це питання.

За законом, якщо ми купуємо газ у компанії, де в нас доля, тобто понад 50%, ми зобов'язані купувати його за ринковою ціною. Якщо "Нафтогаз" не хотів би, то потім він міг би не виконувати цю угоду,

– зазначив Вітренко.

Він відзначив, що Укрнафта не мала продавати газ за неринковою ціною. Адже це їхнє право як будь-якої компанії. "Коли я координував Укрнафту, ми змусили міноритаріїв, яких представляв Коломойський, повернути 1 мільярд гривень. А коли я не координував Укрнафту, з неї вивели приблизно 15 мільярдів гривень і відсотки", – додав Вітренко.

Інтереси "Нафтогазу" та Укрнафти

Ба більше, він зазначив, що "Нафтогаз" програвав Укрнафті міжнародний арбітраж в Лондоні за угодою акціонерів.

Вітренко додав: "Не можна сказати, що ми нічого не робили чи підігрували Укрнафті. В межах закону ми робили максимального для того, щоб діяти в інтересах Укрнафти. А оскільки ми мажоритарний акціонер Укрнафти, то діяти в її інтересах – означає діяти в інтересах "Нафтогазу" також".

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