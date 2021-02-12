Інститут нацпам'яті готує апеляцію щодо перейменування вулиць: деталі

Український інститут національної пам'яті подасть апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування перейменування низки вулиць Києва. Також він підтримає Київську міську раду в суді.
Суд скасував рішення Київської міської ради від 7 липня 2016 року № 559/559. Ним вона перейменувала низку вулиць.
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Мовиться не лише про проспект Степана Бандери, а про цілу низку вулиць, які перейменували на честь абсолютно різних історичних постатей:
Усі перейменування без винятку потрапили під рішення суду. Інститут готується подати апеляційну скаргу,
– зазначив голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.
Також він порівняв з судовими процесами довкола перейменування проспекту Маршала Жукова на проспект Петра Григоренка у Харкові: "Ми вже мали рішення судів першої інстанції, які потім скасовують апеляційні суди".
Нагадаємо, що Київська міська рада перейменувала такі вулиці: