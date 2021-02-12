Інститут нацпам'яті готує апеляцію щодо перейменування вулиць: деталі

Український інститут національної пам'яті подасть апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування перейменування низки вулиць Києва. Також він підтримає Київську міську раду в суді.

Суд скасував рішення Київської міської ради від 7 липня 2016 року № 559/559. Ним вона перейменувала низку вулиць.

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УІНП подаватиме апеляцію

Мовиться не лише про проспект Степана Бандери, а про цілу низку вулиць, які перейменували на честь абсолютно різних історичних постатей:

військових Армії УНР (Олексія Алмазова та Михайла Омелянович-Павленка);

письменника-шістдесятника Євгена Гуцала;

відомого лікаря, педагога й гуманіста Януша Корчака, який загинув від рук нацистів.

Усі перейменування без винятку потрапили під рішення суду. Інститут готується подати апеляційну скаргу,

– зазначив голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

Також він порівняв з судовими процесами довкола перейменування проспекту Маршала Жукова на проспект Петра Григоренка у Харкові: "Ми вже мали рішення судів першої інстанції, які потім скасовують апеляційні суди".

Які вулиці перейменувала КМР

Нагадаємо, що Київська міська рада перейменувала такі вулиці:

вулицю Баумана на Януша Корчака у Шевченківському районі;

вулицю Кутузова на Генерала Алмазова;

вулицю Суворова на Михайла Омеляновича-Павленка;

провулок Кутузова на провулок Євгена Гуцала у Печерському район;

проспект Московський на Степана Бандери в Оболонському та Подільському районах.

Перейменування проспекту Бандери: коротко