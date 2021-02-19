Instagram – платформа для бізнесу і головний біль психологів. У ній понад 1 мільярд активних користувачів та всього 450 працівників, що забезпечують діяльність компанії.

Джерело: "Корпорації світу" на 24 каналі

Віртуальний світ, де усі щасливі, багаті, красиві та завжди усміхнені – ілюзія ідеального лайфстайлу, яку порушує надокучлива реклама. Та у 2021 році уже не комільфо постити фото котиків. До того ж можна підсісти на "дофамінову голку".

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Соцмережа як інструмент для маніпуляцій

Instagram – 9 за популярністю запит Google та 10 за відвідуваністю сайт. Соцмережа – на 4 місці серед усіх додатків. Попереду лише Facebook, Messenger від того ж Facebook та WhatsApp.

Instagram – це такий майданчик, де люди порівнюють себе, своє життя з іншими людьми, коли ми заходимо в інстаграм і бачимо тільки верхівку айсберга.

На верхівці – красиві фото з відпочинку, корисні сніданки, фешн-образи або ж "банальні" селфі,

– розповіла психологиня Інна Давиденко.

Якщо копнути глибше – виринає низка серйозних проблем:

Instagram – масштабна база даних – про ваші вподобання, переконання та страхи;

може стати потужним інструментом для маніпуляцій;

ще – викликати залежність, депресію та інші психологічні розлади.

Попри усе це Instagram продовжують обожнювати, особливо молодь:

► 33% аудиторії Instagram належать до вікової категорії 25 – 34 років;

► ще 23% користувачів віку 18 – 24 років.



Користувачі – переважно молодь / Фото Pexels

Fear of missing out

Для багатьох відмовитись від смартфона бодай на день – ще те випробування. Для позначення такого стану навіть придумали спеціальний термін – fear of missing out.

Цікаво! Оксфордський словник ввів термін Fomo – від англійської Fear of missing out, який означає страх втратити інформацію. Люди, які страждають цим розладом, "живуть" у мережі, боячись пропустити щось важливе. Іноді люди навіть відчувають "фантомні" вібрації.

Тобто, людина, яка користується соціальною мережею, безпосередньо інстаграмом, підсідає на таку "дофамінову голку", яка говорить, що ти маєш бути постійно в центрі подій, ти не можеш нічого пропустити. Ти маєш скролити стрічку новин, щоб не залишитись на окраїні життя. І це така пастка.

Смартфони та тривожність

У середньому впродовж дня людина торкається телефону 2600 разів та перевіряє його кожні 10 хвилин. Кожен третій прокидається серед ночі, щоб перевірити смартфон: заходить у месенджери, а деколи – просто його розблоковує.

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Психологи кажуть, що це призводить до надмірної тривожності, безсоння, депресивних розладів також. І якщо це узагальнити, то це впливає і на прийняття себе, на прийняття своєї зовнішності, свого життя.

Фільтри в Instagram та їхня шкода

Створити ефект "ідеальності" допомагають сотні фільтрів та масок. Одну з таких обмежили у 2019 році – через негативний вплив на психічне здоров'я користувачів.

Instagram видаляє всі фільтри доповненої реальності (AR), які зображують або просувають косметичну хірургію, через побоювання, що вони шкодять психічному здоров’ю людей.

Ефекти, які створюють враження, що людина зробила ін’єкції губ, філери чи підтяжку обличчя, будуть заборонені. Дослідження показують, що фільтри, які змінюють обличчя, можуть змушувати людей сприймати себе гірше, ніж вони виглядають насправді.



Instagram видаляє всі фільтри доповненої реальності / Колаж BBC

Іще один новий тренд – хизування пластичними операціями. Зараз поширені розповіді про ринопластику, збільшення грудей, ліпосакцію, підтяжку обличчя чи "ін'єкції краси".

Інші фобії

Неприйняття себе та свого тіла нерідко є ознакою дисморфофобії. Це один із різновидів неврозу.



Дисморфофобія / Скриншот з відео

Захворювання – більш поширене, ніж анорексія чи навіть обсесивно-компульсивний розлад і зустрічається у приблизно 3% людей – тобто в однієї людини з 50.

Хейт та булінг

Окрім масок та пластики, у соцмережі можна наштовхнутись на булінг та хейт, що тільки підсилює ефекти несприйняття себе та руйнування особистості.

Довідка. Булінг – це така надмірна агресія однієї людини або групи людей щодо іншої людини. В наш час до поняття булінгу приєднався досить свіжий термін – кібербулінг, коли агресія знаходиться в просторі соціальних мереж.

Зазвичай "прилітає" від незнайомих людей. Та якщо психіка дорослої сформованої особистості краще загартована до подібних атак, то психіка підлітка може зазнати серйозного удару.

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Інстазалежність

Часто інстазалежність трапляється і в дорослих. Якщо ж вам здається, що це вас не стосується, просто поспостерігайте за собою: перше заняття, коли прокидаєтесь – не перевірка соцмереж? А наскільки комфортно вам було б на день залишитись без смартфона?

Слід розуміти, що інстаграм-залежність не вимірюється в проведеній кількості хвилин чи годин в соціальній мережі. Говорячи про інстаграм-залежність, слід говорити про те, як людина почуває себе без доступу до соціальної мережі,

– сказала психологиня.

Якщо для когось Instagram – це постійне скролення стрічки, перегляд сторіс, очікування лайків, чи просто спосіб дізнатись, як справи у друзів, то для блогерів – це робота, спосіб заробітку, а від часу перебування у соцмережі, активності у сторіс і частоті публікацій – залежить її ефективність.



Інстазалежність має негативні наслідки / Фото Unsplash

Блогери

Блогери – не лише вивчають алгоритми. Дієвий спосіб зібрати аудиторію – гівевеї – тобто розіграші товарів за підписку на акаунт. Часто ті самі блогери об'єднуються, або роблять іменні гівевеї.

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Для подібних розіграшів існують спеціальні організатори. Так, спонсорами одного гівевею можуть бути 30 – 60 учасників, а призом – айфон, авто чи квадратні метри. На цьому вони збирають підписників та заробляють великі гроші.

Більше про рекламу в Instagram та заробітки блогерів – дивіться у відео програми.