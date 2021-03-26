Іноземці повинні подавати біометричні дані при оформленні українських віз

Україна зобов'язала громадян іноземних країн подавати біометричні дані для оформлення віз. Відповідний закон президент Зеленський підписав 23 березня, а набув чинності він 26 березня.

Закон опублікували в "Голосі України". Документ розробило Міністерство закордонних справ.

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Рада проголосувала за закон ще на початку березня

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт в цілому на початку березня. Кабмін затвердив законопроєкт ще у червні 2020 року.

Документ має на меті удосконалення візових процедур та запровадження оформлення іноземцям та особам без громадянства біометричних українських віз,

– мовиться у повідомленні Офісу Президента.

Отож, іноземці та особи без громадянства, зобов'язані подавати біометричні дані при оформленні візи. Якщо вони відмовляються – то це підстава для відмови.

Що таке біометричні дані? Це – сукупність даних про особу, зібраних на основі фіксації її характеристик, що мають достатню стабільність та істотно відрізняються від аналогічних параметрів інших осіб. Мовиться про відцифрований підпис особи, відцифрований образ обличчя особи, відцифровані відбитки пальців рук.

Джерело: Це – сукупність даних про особу, зібраних на основі фіксації її характеристик, що мають достатню стабільність та істотно відрізняються від аналогічних параметрів інших осіб. Мовиться про відцифрований підпис особи, відцифрований образ обличчя особи, відцифровані відбитки пальців рук.Джерело: Ligazakon

Хоча закон і набув чинності 26 березня, він вводиться у дію лише через 6 місяців.