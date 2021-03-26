Україна зобов'язала громадян іноземних країн подавати біометричні дані для оформлення віз. Відповідний закон президент Зеленський підписав 23 березня, а набув чинності він 26 березня.

Закон опублікували в "Голосі України". Документ розробило Міністерство закордонних справ.

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Рада проголосувала за закон ще на початку березня

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт в цілому на початку березня. Кабмін затвердив законопроєкт ще у червні 2020 року.

Документ має на меті удосконалення візових процедур та запровадження оформлення іноземцям та особам без громадянства біометричних українських віз,

– мовиться у повідомленні Офісу Президента.

Отож, іноземці та особи без громадянства, зобов'язані подавати біометричні дані при оформленні візи. Якщо вони відмовляються – то це підстава для відмови.

Зверніть увагу ! Хоча закон і набув чинності 26 березня, він вводиться у дію лише через 6 місяців.