Служба безпеки України викрила у Києві групу осіб, які займалися незаконними валютними переказами. Усі вони були вихідцями з Сирії.

За даними СБУ, фінансові операції проводили в інтересах членів міжнародних терористичних угруповань. Вони здійснювали їх через систему, яка функціонує поза українським законодавством та контролем фінансового моніторингу.

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Члени угруповання проводили транзакції в обхід банків. Зокрема, вони робили це у рамках системи "хавала".

Довідка. "Хавала" – система позабанківських валютних переказів. Її активно використовують члени терористичних та інших злочинних угрупувань при "відмиванні" доходів, які вони отримали злочинним шляхом, та фінансуванні тероризму.

Правоохоронці провели низку обшуків у Києві та Одеській області. Зокрема, вони вилучили:

понад 3,9 мільйона гривень готівки;

банківські картки, які використовували для незаконних операцій;

"чорну бухгалтерію" та інші матеріали.



Вилучені гроші / Фото СБУ

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У СБУ також повідомили, що організатору схеми вже повідомили про підозру. Наразі у справі триває досудове слідство.