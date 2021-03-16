Розбійний напад на дитину: іноземець погрожував ножем, щоб відібрати велосипед

Джерело:Поліція Одещини
Поліцейські в Одесі затримали іноземця, який відібрав у 8-річного хлопця велосипед. Чоловік погрожував дитині ножем. Правоохоронці затримали зловмисника.
Про інцидент повідомила мама хлопчика. Чоловіка затримали за "гарячими слідами" за кілька кварталів від місця події.
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Зараз фігурант правопорушення в ізоляторі тимчасового тримання.
Його звинувачують у збройному нападі. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
Вкрадений велосипед під час збройного нападу / Фото Національної поліції