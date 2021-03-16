Розбійний напад на дитину: іноземець погрожував ножем, щоб відібрати велосипед
Поліцейські в Одесі затримали іноземця, який відібрав у 8-річного хлопця велосипед. Чоловік погрожував дитині ножем. Правоохоронці затримали зловмисника.
Джерело:Поліція Одещини
Про інцидент повідомила мама хлопчика. Чоловіка затримали за "гарячими слідами" за кілька кварталів від місця події.
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Розбій в Одесі: деталі
- 33-річний іноземець заговорив з хлопчиком на дитячому майданчику.
- Під час розмови чоловік дістав кухонний ніж і почав погрожувати. В обмін на здоров'я зловмисник забажав велосипед дитини.
- Коли хлопець повернувся додому, він розказав про подію мамі. Вона, зі свого боку, звернулась до поліції.
- За кілька кварталів від місця скоєння злочину, працівники патрульної поліції знайшли злодія
Яка відповідальність за злочин
Зараз фігурант правопорушення в ізоляторі тимчасового тримання.
Його звинувачують у збройному нападі. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
Вкрадений велосипед під час збройного нападу / Фото Національної поліції
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