Поліцейські в Одесі затримали іноземця, який відібрав у 8-річного хлопця велосипед. Чоловік погрожував дитині ножем. Правоохоронці затримали зловмисника.

Про інцидент повідомила мама хлопчика. Чоловіка затримали за "гарячими слідами" за кілька кварталів від місця події.

До теми Познайомився заради пограбування: в Одесі чоловік вкрай жорстко побив жінку

Розбій в Одесі: деталі

33-річний іноземець заговорив з хлопчиком на дитячому майданчику.

Під час розмови чоловік дістав кухонний ніж і почав погрожувати. В обмін на здоров'я зловмисник забажав велосипед дитини.

Коли хлопець повернувся додому, він розказав про подію мамі. Вона, зі свого боку, звернулась до поліції.

За кілька кварталів від місця скоєння злочину, працівники патрульної поліції знайшли злодія

Яка відповідальність за злочин

Зараз фігурант правопорушення в ізоляторі тимчасового тримання.

Його звинувачують у збройному нападі. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.



Вкрадений велосипед під час збройного нападу / Фото Національної поліції