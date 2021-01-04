В Інкермані під Севастополем довелося зупинити водозабір з озера, розташованого у колишньому вапняковому кар'єрі. Все через те, що там вичерпалися запаси води.

Саме тому водозабірні споруди на березі озера демонтували. Частину труб вже вивезли, про це повідомляє видання "Крим.Реалії".

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Воду з колишнього Інкерманського кар'єру окупанти почали перекачувати наприкінці листопада 2020 року. Водозабір пропрацював значно менше, ніж очікували – приблизно місяць.

Довідка. На початку грудня підконтрольна Росії влада півострова заявила, що за тиждень з озера вдалося забрати понад 80 тисяч кубів води. Загалом же хотіли викачати у 12 разів більше.

Вже у 2021 році місцеві жителі прийшли, аби подивитися, на що перетворилося Інкерманське озеро. Раніше вони виступали проти рішення російської влади Севастополя викачувати звідти воду.



Водозабірні споруди на березі озера демонтували / Фото "Крим. Реалії"

Ситуація з водою у Криму

Через дефіцит води жителі окупованого Криму отримують її за графіком. За словами фахівців, якщо в найближчі три місяці на півострові не підуть дощі, Крим залишиться без прісної води.

Втім, прогнози метеорологів на поточну зиму не надто оптимістичні. На найближчі 3 місяці прогнозують до 40 міліметрів опадів, при цьому необхідно – щонайменше 100 щомісяця.

Зверніть увагу! Проблеми з водопостачанням у Криму почалися після початку російської окупації. Згідно з міжнародним законодавством, за них відповідає держава-окупант.