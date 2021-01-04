Немає запасів: окупанти вже не викачують воду з озера під Севастополем – фото
В Інкермані під Севастополем довелося зупинити водозабір з озера, розташованого у колишньому вапняковому кар'єрі. Все через те, що там вичерпалися запаси води.
Саме тому водозабірні споруди на березі озера демонтували. Частину труб вже вивезли, про це повідомляє видання "Крим.Реалії".
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Воду з колишнього Інкерманського кар'єру окупанти почали перекачувати наприкінці листопада 2020 року. Водозабір пропрацював значно менше, ніж очікували – приблизно місяць.
Вже у 2021 році місцеві жителі прийшли, аби подивитися, на що перетворилося Інкерманське озеро. Раніше вони виступали проти рішення російської влади Севастополя викачувати звідти воду.
Водозабірні споруди на березі озера демонтували / Фото "Крим. Реалії"
Ситуація з водою у Криму
Через дефіцит води жителі окупованого Криму отримують її за графіком. За словами фахівців, якщо в найближчі три місяці на півострові не підуть дощі, Крим залишиться без прісної води.
Втім, прогнози метеорологів на поточну зиму не надто оптимістичні. На найближчі 3 місяці прогнозують до 40 міліметрів опадів, при цьому необхідно – щонайменше 100 щомісяця.
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