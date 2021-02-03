Інформаційний вибух: голова НСЖУ відреагував на блокування каналів Козака

Сергій Томіленко відреагував на блокування телеканалів 112, Zik та Newsone, які належать соратнику Медведчука. Голова Національної спілки журналістів України вважає таке рішення РНБО "інформаційним вибухом".

Джерело: фейсбук Сергія Томіленка

Глава НСЖУ назвав заборону телеканалів 112, Zik та Newsone без відповідного рішення суду "надзвичайною ситуацією".

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Реакція Томіленка

Позбавлення без суду багатомільйонної аудиторії доступу до українських ЗМІ, заборона сотням журналістів та медійників права на професію – це наступ на свободу слова,

– заявив Томіленко.

Він зазначив, що таке рішення української влади є "інформаційним вибухом".

Томіленко додав, що НСЖУ проінформує про "надзвичайну ситуацію" Міжнародну федерацію журналістів, Європейську федерацію журналістів, Офіс ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

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