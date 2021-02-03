Інформаційний вибух: голова НСЖУ розкритикував блокування каналів Козака
Сергій Томіленко відреагував на блокування телеканалів 112, Zik та Newsone. Голова Національної спілки журналістів України вважає таке рішення РНБО "інформаційним вибухом" та наступом на свободу слова.
Джерело: фейсбук Сергія Томіленка
Глава НСЖУ назвав заборону телеканалів 112, Zik та Newsone без відповідного рішення суду "надзвичайною ситуацією".
Читайте також Канали Медведчука заблоковані: як відреагували депутати та інші відомі люди
Реакція Томіленка
Позбавлення без суду багатомільйонної аудиторії доступу до українських ЗМІ, заборона сотням журналістів та медійників права на професію – це наступ на свободу слова,
– заявив Томіленко.
Він зазначив, що таке рішення української влади є "інформаційним вибухом".
Томіленко додав, що НСЖУ проінформує про "надзвичайну ситуацію" Міжнародну федерацію журналістів, Європейську федерацію журналістів, Офіс ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.
Санкції на телеканали Козака: основне
- Рада національної безпеки й оборони 2 лютого запровадила санкції проти Тараса Козака – офіційного власника телеканалів 112, Zik та Newsone. Канали припинили мовлення.
- Керівництво цих медіа переконане, що таке рішення незаконне та свідчить про цензуру.
Поділитися новиною