У комітеті нацбезпеки спростували інформацію про нібито відставку міністра оборони Андрія Тарана. Сам глава відомства додав, що першим повідомить, якщо це станеться.

Реакція профільного комітету на заяву

ЗМІ 23 грудня повідомили про висловлення недовіри комітетом національної безпеки, оборони та розвідки міністру оборони Андрієві Тарану. Натомість його глава Олександр Завітневич каже, що це не відповідає дійсності.

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Мовляв, на останньому засіданні комітету, яке відбулося 16 грудня, це питання не було на порядку денному і його не розглядали.

У нас є певні зауваження щодо діяльності міністерства, але всі вони вирішуються в робочому порядку,

– зазначив Завітневич.

Як це коментує Таран

Міністр оборони теж відреагував на інформацію про свою відставку.

Я першим поінформую суспільство, якщо настане час відкривати "третій конверт". Поки що – фальцет,

– заявив він.

Довідка. Фальцет – верхній головний регістр голосу, бідний обертонами, тембрально простіший від основного грудного голосу виконавця. Нагадує писк. Звучить м'яко, несильно й різко, іноді має глухе звучання.

Нагадаємо, 23 грудня у ЗМІ з'явилася інформація, що Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки висловив недовіру чинному міністру оборони Андрію Тарану. Відповідний лист вже начебто надіслали Володимиру Зеленському.