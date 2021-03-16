Осіння інфляція: як українцям вижити без траншу МВФ

У лютому 2021 року в Україні завершила роботу чергова місія Міжнародного валютного фонду. Поїхали вони з нічим, зазначивши, що державі потрібен більший прогрес.

Однак президент Володимир Зеленський прокоментував майбутні перспективи відносин з Міжнародним валютним фондом. За його словами, ми у будь-якому випадку отримаємо транш.

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Чому МВФ не виділив гроші

Економіст Сергій Фурса назвав головні причини, чому нам відмовив МВФ. Зокрема мовиться, про такі проблеми України:

судова реформа, яку не хоче проводити влада в тій формі, про яку домовлялись; корупція; питання тарифів на газ і державне регулювання.

Наступна місія МВФ приїде до України у квітні. Однак підстав для оптимізму щодо того, що новий візит буде більш плідним – немає. Влада все ще намагається робити спроби щось змінити, а не міняє насправді.

Я думаю, що все те, про що заявляє МВФ, ми однаково повинні виконати так чи інакше, аби не перейти "червоні лінії" суверенітету з одного боку, а з іншого – не вдарити по інтересах наших співгромадян,

– зауважив нардеп від "Слуги народу" Данило Гетьманцев.

Раніше Гетьманцев, голова фінкомітету Верховної Ради, заявляв, що відсутність траншу у 2021 році не стане катастрофою для України. Однак визнавав, що без цих грошей рік буде значно складнішим.

Частково цю думку поділяв і його заступник в комітеті Ярослав Железняк із опозиційної фракції "Голос". Він пояснював, що гроші, які нам обіцяють (це майже 1,7 мільярда доларів), потрібні нам, щоб "спокійно прожити останні місяці року".

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Також Железняк наголошував, що важливо, аби не повторилась ситуація 2020 року, коли не виплачувались деякі соціальні видатки. За його словами вагомо, щоб в Україні передбачені з держбюджету платежі були не тільки "на папері", а громадяни отримували реальні гроші.

Коли чекати інфляцію

Найскладніше українській економіці буде восени, коли настане час найбільших виплат по зовнішніх боргах. Якщо до цього моменту Україна не отримає транш, можуть виникнути проблеми із соціальними виплатами. Вартість гривні може похитнутись, що зумовить інфляцію.

За словами очільника центру економічної стратегії Гліба Вишлінського, за лютий в річному вимірі інфляція зросла до 7,5% за рік.

Зовнішні інвестори, які вкладають в гривневі облігації українського уряду, дуже прискіпливо дивляться на відносини України з МВФ і за відсутності позитивної динаміки в переговорах, вони відмовляються від купівлі українських облігацій,

– пояснив він.

Станом на березень, експерти оцінюють кредитний рейтинг України, як такий, що платіжний баланс і державні фінанси перевершили очікування агентства в 2020 році.

Проте рейтинг можуть і понизити, якщо український уряд відмовиться від зобов'язання. Зокрема, гарантувати незалежність Національного банку України, а це спричинить перебої з отриманням фінансування з боку міжнародних структур.