Щорічну індексацію пенсій в Україні пропонують проводити не пізніше 1 березня. Відповідний законопроєкт вже підтримав Кабінет Міністрів. Така норма може почати діяти з 2022 року.

Джерело: Урядовий портал

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що питання індексацій пенсій більше не повинно бути елементом політичних маніпуляцій.

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Про механізм і терміни індексації

За словами прем’єра, уряд пропонує зробити все прозоро й встановити чіткі терміни, коли повинна відбуватись індексація.

Крім того, законопроєктом пропонується врегулювати несправедливість, коли окремим категоріям громадян пенсії просто не індексувалися,

– сказав Шмигаль.

Про прожитковий мінімум

Кабмін також схвалив пакет законопроєктів Мінсоцполітики, які замість застарілих підходів щодо формування прожиткового мінімуму запроваджують нові. Вони, на думку Шмигаля, вдосконалять методологію визначення прожиткового мінімум і оптимізують механізм його застосування.

Як пояснила міністерка соцполітики Марина Лазебна, прожитковий мінімум буде застосовуватися винятково для визначення основних соціальних гарантій.

Це мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія за віком, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям та інші види державної соціальної допомоги, які є основним джерелом доходів людини,

– сказала вона.

Нині майже 180 норм передбачають використання прожиткового мінімуму. Натомість тих норм, які регулюють питання соціальних виплат, є вдвічі більше. Законопроєктом пропонується запровадити базові величини для соціальних виплат на дітей та окремо для соціальних виплат населенню.



Мінімальна пенсія у 2021 році / Інфографіка 24 каналу