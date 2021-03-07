У п'ятницю, 5 березня, влада США передала привіт одному з найбагатших та найвпливовіших людей України – олігарху Ігорю Коломойському. Йому та членам його родини заборонили в'їзд до Сполучених Штатів.

Привід для покарання мільярдера в Держдепі обрали максимально дивний – держсекретаря Ентоні Блінкена обурила робота Коломойського на посаді губернатора Дніпропетровщини 6 років тому. При цьому у пресрелізі не було надано конкретних фактів та обвинувачень, а поінформовано про "злочини" максимально розмито й незрозуміло.

Читайте також Санкції проти Коломойського – сигнал Україні, – американські ЗМІ

Це позбавляє Ігоря Коломойського і кожного з його найближчих родичів права на в'їзд в США,

– Ентоні Блінкен оголошує санкції проти українського олігарха.

Також під удар потрапили члени родини Коломойського – дружина Ірина та дорослі діти, що давно не живуть з батьками. Мова йде про доньку – 36-річну Анжеліку, що проживає в Швейцарії, та 22-річного сина Григорія (в офіційних документах Ізраїля Цві, він має подвійне громадянство – Швейцарії та Ізраїлю).

При цьому онуки олігарха – хлопчики-близнюки, що народилися влітку 2020 року – гніву Держдепу США поки що уникли.

Які санкції застосували проти Коломойського та його родини

Проти Коломойського застосували значно менші обмеження ніж проти його співробітника – нардепа Олександра Дубінського. У того наразі заблоковані рахунки, а самим американцям чи резидентам США заборонено вести зі скандальним пропагандистом будь-який бізнес.

Так, уряд США оголосив Коломойського людиною, з якою не рекомендують мати справу, та запустив процедури його "громадянської страти". Також є всі підстави вважати, що це лише початок. Наразі проти олігарха та його соратників ФБР веде ряд справ про можливі порушення у США, це може призвести до арешту та втрати активів.

Цікаво Майно мільярдерів України: чим володіє Ігор Коломойський

Втрачати Ігорю Коломойському є що. Він є власником сотень фірм, точної кількості яких, мабуть, не знає й сам. Також не знає, Коломойський, скільки в нього грошей. Forbes називає суму в 1,2 мільярда доларів (у рейтингу видання він ділить 5 місце серед українських товстосумів разом зі своїм партнером Геннадієм Боголюбовим), втім, це цифра дуже приблизна й, можна сказати, абстрактна. Річ у тім, що бізнес Коломойського здебільшого непрозорий й дізнатися, скільки в нього всього – надзвичайно складна справа.

Замість Коломойського спробували підрахувати його активи журналісти "Громадського" у 2019 році. За їх підрахунками, олігарх володіє чи співволодіє 975 компаніями. Всі вони об'єднані у неформальну групу "Приват" (за назвою) . До неї крім Коломойського входять його партнери – Боголюбов та Мартинов, а також кілька десятків молодших партнерів.

Сфера інтересів Ігоря Коломойського охоплює чимало галузей. Він заробляв на банках та металургії, авіаперевезеннях та вуглеводнях, хімії та готельному бізнесі, нерухомості та курортах. У олігарха є кілька своїх телеканалів і купа симпатиків й агентів впливу у вищих ешелонах влади України та інших держав. Нині на всьому цьому може з'явитись штамп – "санкції".



Головне про санкції проти Коломойського / Інфографіка 24 каналу

24 канал розповідає про головні активи Ігоря Коломойського

Медіа

Ігор Коломойський є власником одного з найбільших і найпопулярніших телеканалів України – "1+1". Цей канал був попереднім місцем роботи чинного Президента України – Володимира Зеленського. "Плюси" фактично були головним агітатором за Зеленського на виборах президента у 2019 році та дуже посприяли його перемозі.

Телеканал, співвласниками якого є також підсанкційна родина Медведчуків, нині є важливим інструментом впливу та важливим аргументом у політичних іграх.

Крім "1+1" у Коломойського є його молодший брат "2+2", а також канали "1+1 International", "ТЕТ", "ПлюсПлюс", "Уніан-ТВ", "Бігуді".

До медіагрупи олігарха входять впливові сайти: ТСН та УНІАН. Восени 2020 року Коломойський отримав контроль над рештками медіаімперії Сергія Курченка – "УМХ" (журнал і сайт "Кореспондент", газета "Теленеделя", спортивні інтернет-видання та кілька радіостанцій).

Металургія

Компанії Коломойського дуже впливові на металургійному ринку. Він разом з Боголюбовим є власником кількох Гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК) та контролює до 30% світового ринку феросплавів. Олігарх займає монопольне становище на ринку марганцевих руд в Україні.

В Україні йому належить увесь виробничий ланцюжок: від видобутку руди (Орджонікідзевський і Марганецький ГЗК) до виробництва власне самих сплавів – Нікопольський та Запорізький феросплавні заводи. Ще один завод, у Стаханові, не працює з 2014-го, адже опинився на неконтрольованій Україною території.

Сукупна потужність Нікопольського і Запорізького заводів становить 1,8 мільйона тонн феросплавів на рік, що дорівнює 89% від загального об'єму виробництва феросплавів в Україні.

Партнером Коломойського у феросплавному бізнесі є інший олігарх – зять другого президента України – Віктор Пінчук, але він усунутий від управління цими активами.

Найбільші металургійні активи Коломойського

Марганецький ГЗК;

Покровський ГЗК;

ГЗК "Суха Балка";

Південний ГЗК (Кривий Ріг);

Дніпровський коксохімічний завод (Кам'янське);

Дніпровський металургійний завод (Дніпро);

Нікопольський завод феросплавів;

Запорізький завод феросплавів;

Стаханівський завод феросплавів (не працює, в окупації).

Нафта і газ

Чимало підконтрольних Коломойському структур – у нафтопереробному секторі. Серед них і найбільший завод із переробки нафти на бензин – Кременчуцький НПЗ. Він фактично перебуває під контролем менеджерів Коломойського, що робить його монополістом на ринку палива.

Кременчуцький НПЗ забезпечує близько 50% бензину на ринку палива в Україні. Реалізовують цей бензин зокрема через мережу АЗС, які працюють під брендами Авіас, Sentoza, ANP. Загалом до неї входить понад 1000 заправок по всій Україні.

У Коломойського є також кілька нафтобаз, зокрема "Нафтохімік Прикарпаття", колишній Надвірнянський НПЗ.

До теми Навіть США наклали санкції на Коломойського: чого чекає Венедіктова

Олігарху та його партнерам належить третина акцій JKX Oil&Gas та частина акцій "Укрнафтобуріння".

Державна "Укрнафта" тривалий час фактично була вотчиною олігарха. Там керували його менеджери та приймалися рішення, які забезпечували його процвітання. Нині держава згадала, що має контрольний пакет, а Коломойський з партнерами ведуть довготривалі бойові дії у судах.

Енергетика

Коломойський та Боголюбов є власниками великих міноритарних часток в обленерго Полтави, Чернігова, Сум та Хмельницького, мають пакети в "Дніпрообленерго" та "Запоріжжяобленерго".

До недавнього часу люди Коломойського контролювали “Центренерго”, втім ціною великих зусиль їх вдалося звідти у прямому сенсі слова "вибити".

Хімія та легка промисловість

Перлиною хімічної промисловості є завод "ДніпроАзот" виробник аміаку та азотних добрив. І він належить Коломойському.

Олігарх контролює Жидачівський та Ізмаїльський целюлозно-картонні комбінати та "Дніпропласт", що виробляє "напівфабрикати" для виготовлення пластикових пляшок.

Авіаперевезення

Коломойський є власником компанії МАУ – однієї з лідерів авіаперевезень в Україні. Також до авіагрупи олігарха входять чартерна компанія "Роза вітрів".

Порти

У власності Коломойського є зерноперевалювальний комплекс "Боріваж" та Одеський комплекс із перевалки нафтопродуктів.

Олігарх є співвласником 3 компаній-стивідорів, а також контролює Іллічівський паливний термінал.

Сільське господарство та харчова сфера

В олігарха є свій "Приват-АгроХолдинг" із земельним банком у 100 тисяч гектарів.

Крім того, ТМ Коломойського "Щедро" представляє сегмент харчування – сюди входять Львівський, Харківський, Запорізький масложирові комбінати, а також ТМ "Біола", яка випускає соки, води та газовані напої.

Втрачені активи

Крім націоналізованого державою Україна "Приватбанку" у Коломойського є ще чимало активів, які він втратив внаслідок російської окупації.

Мова йде про Стаханівський феросплавний завод, який нині окупанти "порізали на метал", а також про купу активів у Криму. Росія у 2014 загарбала 87 об'єктів, зокрема й готельний та будівельний бізнес, а також мережу АЗС та нафтобазу.

За рішенням міжнародного інвестиційного арбітражу, Росія має сплатити Коломойському компенсацію у розмірі 159 мільйонів доларів. Олігарх наполягає на втраті 2 мільярдів.

Закордонні активи та офшори

Завдяки розслідуванням ФБР в Україні дізналися, що Коломойський активно вкладався у бізнес у США. В нього виявили нерухомість у Луїсвіллі, Далласі та Клівленді. Щоправда, фірма зареєстрована в штаті Огайо, оголосила про дефолт наприкінці 2020 року.

Також у олігарха є кілька готелів в Австрії, а ще – безліч офшорів.

Пов'язаними з Коломойським офшорами наразі називають компанії "Сент Джон Трейдінг ЛТД" (Кіпр), "Варкідж Лімітед" (Кіпр), "Блумберг Індастріз Л. Л. С." (Віргінські острови), "Падмор Трейдинг" (Віргінські острови), "Лансін Коммершал Ліміте", "Мінт Дата Холдинг Лімітед" (Кіпр), "Стреттонвей трейдерз енд Консалтанс Лімітед" (Кіпр), "Акретренд Холдинг Лімітед" (Кіпр), "Равенскрофт Холдінгз Лімітед" (Кіпр), "Мортондейл ессетс Лімітед", "МКТ Груп Лімітед", "Оксидентал Менеджмент Компані" та багато інших.

У них, як у давніх казках, сховані інші, а в них – інші компанії. Тому, ніхто не здивується, якщо всі активи, про які мовиться у цій статті, будуть лише верхівкою айсбергу під назвою бізнесова імперія Ігоря Коломойського.