Служба безпеки України закрила кримінальне провадження проти керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та колишнього голови української делегації в ТКГ Леоніда Кучми. Їх підозрювали в державній зраді.

Докладніше про закриття справи

Про це у фейсбуці повідомив нардеп від "Європейсько Солідарності" Володимир В'ятрович. Також він оприлюднив відповідний документ.

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Згідно з постановою слідчого, кримінальне провадження закрито "у зв'язку із відсутністю події кримінального правопорушення".

Також у документі мовиться, що під час досудового розслідування СБУ не отримала будь-яких фактичних даних щодо держзради не лише з боку Єрмака та Кучми, а й усіх членів української делегації на переговорах у Мінську 11 березня 2020 року.

Якщо Ви дієте в інтересах ворога та здаєте національні інтереси на переговорах з ним – то це не злочин. А "лише погодження поточного робочого документу, який зафіксував результати обговорення низки питань. Можете сміливо погоджувати й підписувати будь-які "поточні робочі документи", які попросить ворог, головне, щоб документи ці було викладені "лаконічно, стисло та структуровано,

– прокоментував такий крок з боку СБУ В'ятрович.

Постанова СБУ про закриття кримінального провадження щодо імовірної держзради з боку Єрмака та Кучми / Взято з фейсбуку Володимира В'ятровича

​Зверніть увагу Єрмак прокоментував свою участь ТКГ у Мінську і створення Консультативної ради

Деталі справи про держзраду з Єрмака та Кучми

Справу порушили власне за клопотанням В'ятровича. Щоправда, СБУ це зробила не одразу, а на виконання рішення Шевченківського райсуду Києва від 23 квітня 2020 року.

Нардеп вимагав порушити справу за результатами зустрічі ТКГ в Мінську 11 березня 2020 року. Тоді Єрмак і Кучма з українського боку, а також заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак – з російського досягли домовленостей щодо створення Консультативної ради за участю представників бойовиків.

Інформація про створення Консультативної ради спровокувала шквал критики серед політиків. Зокрема, група українських депутатів прийшла в Офіс Президента, щоб обговорити питання з президентом. Більше того, Росія назвала цю раду "органом для прямого діалогу Донбасу та Києва з політичних рішень".

13 березня у "Слузі народу" заявили про неприпустимість участі представників бойовиків у переговорах України з Росією в межах Тристоронньої контактної групи.

Пізніше Єрмак запевнив, що формат переговорів ТКГ в Мінську у складі представників України, Російської Федерації та ОБСЄ залишається незмінним.

Наприкінці березня очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що питання Консультативної ради загальмували та наразі його не розвивають.

Докладніше про Консультативну раду в межах ТКГ читайте в нашому матеріалі.