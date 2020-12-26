Гарант визнав, що об'єднані раніше міністерства – треба все ж таки роз'єднати, яким би правильним рішенням, на перший погляд, це не було. Детальніше про це – у відеоблозі "Підгорає" на 24 каналі.

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Рішення щодо міністерств

Президент зазначав, що об'єднання деяких міністерств з самого початку було правильним рішенням через професійний кадровий голод і у не дуже великий бюджет.

"Але час показав, що деякі міністерства мають бути розділені", – сказав президент. Нагадаю, що команда 6 президента прийшла до влада з ідеєю реформувати всю систему держуправління.

Почати реформу було вирішено саме з міністерств, для цього:

Мінекономіки і торгівлі об'єднали з Міністерством аграрної політики;

Енергетики – з екології;

А Міністерство у справах ветеранів додатково мало займатися ще й питаннями, якими опікувалося Міністерство тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

У відповідному вигляді реорганізовані міністерства проіснували недовго, деякі почали роз'єднувати вже за пів року їх діяльності, чи то радше, бездіяльності – як міністерство енергетики та екології.

А деякі проіснували майже до кінця 2020 року. Міністра ж аграрної політики та очільника відомства у справах ветеранів призначили лише в останній пленарний тиждень 2020 року.

"Сюрприз" з платіжками за газ

Утім на цьому ідеї влади щось об'єднувати і роз'єднувати не закінчилася. Бо наступною під роздачу потрапила платіжка за газ, щоправда – вирішили піти від зворотного.

До теми. У січні 2020 року українці отримали сюрприз – ціни за газ знижено. Проте платіжок 2 – одна за газ, а інша за його транспортування.

І якщо з першою все більш менш зрозуміло: користуєшся – платиш, не користуєшся – не платиш, то з другою все виявилося значно складніше. Рахунки треба оплачувати вчасно.

Навіть якщо власник будинку тимчасово не проживав у квартирі і не використовував газ у звітний період – за доставлення палива, він все одно має платити щомісяця, бо паливо до квартири йому доставили. А користуватися ним чи ні, то вже вирішувати кожному особисто.



Українці отримали 2 платіжки за газ / Фото "Дебет-Кредит"

Утім логічно, що людям така система не дуже сподобалася і вже у лютому платіжки знову вирішили об'єднати, але не у сенсі в один рахунок, а просто роздрукувавши їх на одному аркуші, все, як то кажуть, заради зручності споживачів.

"Дві платіжки – це правильний крок, але правильніше було б, щоб людина отримувала їх одночасно і одним документом. Тобто правильно розділити ці послуги, але одночасно організувати платіжки за них в один документ", – казав Олексій Гончарук.

Корективи для медичної реформи

Після реформованих платіжок, вносити свої корективи влада взялася і у медичну реформу Супрун. За словами Михайла Радуцького, президент зазначив на тому, що реформа має як великі плюси, так і великі мінуси.

Завдання – зберегти плюси і терміново виправляти помилки. Президент чітко акцентував на тому, що нам потрібно не згортання реформи, а її вдосконалення,

– казав нардеп.

А я нагадаю, що під вдосконаленням тоді Радуцький мав на увазі наступне:

збільшення витрат на медицину;

гідну оплату праці;

новітнє обладнання.

Тобто нічого нового, але в інакшому разі, за словами вже міністра Степанова, медреформа у тому вигляді якою ми її отримали, означає звільнення близько 50 тисяч медичних працівників.

Усе це через дефіцит фінансування. Якщо ситуацію залишити напризволяще, то поодинокі відеозвернення про звільнення лікарів та страйки медиків стануть щоденними масовими явищами,

– зазначав Максим Степанов.

Незрозуміло, чи то все це сталося, бо реформу вдосконалили чи ні, адже медпрацівників і правда не звільняли, вони звільнились самі. З нового обладнання є кисень, а от відеозверненнями лікарів переповнені усі соціальні мережі.

Соцмережі переповнені відеозверненнями лікарів / Фото "Суспільного"

"Сьогодні увага суспільства і уряду зосереджена на медицині на медиках, на медичній системі, я впевнений, що в цьому році, не один раз буде відбуватися зміна заробітних плат лікарів. Буде змінюватися медична система. Ми не зупиняли медичну реформу", – казав Денис Шмигаль.

Обмеження зарплати чиновників

Раніше президент запропонував обмежити зарплати чиновників 10 мінімалками або ж сумою у 47 тисяч гривень. А зекономлені гроші направити до COVID-фонду.

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Спочатку ініціативу гаранта залюбки проголосували у Верховній Раді, але потім ентузіазм народних обранців почав потихеньку спадати. Тож хтось не витримав, і подав до Конституційного Суду позов з одним головним питанням: "А чи не обмежує цей закон права народних депутатів?"

КСУ навіть кілька років не став чекати, і вже 28 серпня прийняв своє тверде позитивне суддівське рішення: закон – неконституційний.

Данило Гетманцев зазначав, що вони зобов'язані виконати гарантії, які держава брала на себе, приймаючи їх або беручи їх на роботу.

Дуже були важкі часи, ми дуже добре зекономили у виплатах цим особам, але країна вже очевидно пом'якшує карантин, що є підстави повернути це фінансування,

– додав Гетманцев.

Згортання програми щодо бебі-боксів

Проте це, ймовірно, не єдине непопулярне рішення. Пригадати хоча б згортання програми з роздачею породіллям бебі-боксів.

Зверніть увагу! В липні 2020 року замість бебі-боксів уряд запустив пілотний проєкт – батькам почали видавати допомогу грошима. А вже у вересні держава вирішила повернути "пакунки малюка".

Не знаю, чим там не вгодили ці подарункові коробки нардепам, але у липні уряд вирішив замінити "Пакунок малюка" – одноразовою грошовою допомогою у розмірі 5 тисяч гривень на одного новонародженого. Мотивували це тоді тим, що мама краще знає, що потрібно її дитині.

Воно то може й так, але складність полягала у тому, що ці гроші можна було використати тільки на придбання товарів для малюка і тільки у конкретних магазинах. Та й чекати на їх виділення від держави ожна було декілька місяців.

Ще і ЮНІСЕФ розкритикував відповідне рішення влади. Тому їй нічого не залишалося, як удати, що вони програму не згортали, а переформатовували – і швиденько повернути бебі-бокс назад з можливістю взяти замість нього гроші.

"Люди, які фізично не можуть отримати бебі-бокси, тому що їх немає, зможуть оформити картки. Зокрема, коли вже повноцінно запустяться тендерні процедури, коли ми будемо мати запас на складах, то українці зможуть обирати, чи хочуть натуральну допомогу", – говорила Євгенія Кравчук.

До теми Гроші замість бебі-боксів: чому українці вимагають повернути "пакунки малюка"

Не робота, а імітація бурхливої діяльності. Не хочу, вас засмучувати, дорогі нардепи, але здається ви пропустили один важливий життєвий урок. Звучить він так: "Працює – не чіпай, щоб потім не повертати все назад". Але сподіваємось, що у 2021 – вивчите.