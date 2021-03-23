"Без п'яти хвилин доктор": Кива збирається захищати дисертацію в київському виші

Одіозний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива є аспірантом одного з вишів у Києві. Він публікує наукові статті і збирається незабаром захищати наукову дисертацію.

Інформацію про майбутній захист дисертації у своєму фейсбуці оприлюднив аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок.

Тим часом Комітет Ради вирішив не карати Киву, який вилаяв журналіста

Дисертація Киви

Дисертація Киви матиме назву "Механізм впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС і України)".



Повідомлення про захист дисертації Іллі Киви / Зображення з фейсбуку Рибачка

Зазначено, що науковий керівник Киви – Володимир Гурковський. Офіційними опонентами на захисті будуть докториня наук Аліна Помаза-Пономаренко і кандидатка наук Ірина Жукова

. Наразі ми не володіємо інформацією про те, чи справді Кива невдовзі захищатиме дисертаційну роботу. Редакція намагається отримати відповідну інформацію у Іллі Киви.

Радимо прочитати Психопатична особистість: хто такий Ілля Кива та що він собі дозволяє

Кива опублікував наукову статтю

За темою, яка зазначена як дисертаційна, 24 каналу вдалося знайти в інтернеті відповідну статтю Іллю Киви. Її опублікували у науковому збірнику "Публічне урядування".

В описі статті зазначено, що Кива є аспірантом Міжрегіональної Акаадемії управління персоналом.



Стаття Киви у науковому збірнику / Скриншот

Підкреслимо: публікування у наукових виданнях – є одним з обов'язкових етапів для аспірантів, які збираються захищати дисертації.

Останні скандали з Кивою