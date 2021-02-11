Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива потрапив у черговий скандал. Цього разу політик зробив кілька обурливих заяв в ефірі кремлівських пропагандистів.

Кива назвав українців "рабами". Така заява нардепа пролунала в ефірі головного пропагандистського каналу "Росія 24".

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Нардеп від ОПЗЖ розповів про нібито залежність державних структур в Україні.

Уряд і влада в Україні не самостійні. Вони всіляко заграють перед американським посольством, перед Держдепом. Так влаштований світ – раби заграють перед своїми господарями",

– сказав Кива.

Скандальна заява Іллі Киви в ефірі пропагандистів: дивіться відео "Росія 24"

Зауважимо, що нещодавно Кива потрапив у ще один гучний скандал. Річ у тім, що його колишня секретарка Карина Дячун у 2019 році вкрала з магазину техніки iPhone 6 Plus. Тоді він коштував 4 100 гривень. Згодом жінці зателефонував знайомий правоохоронець та пояснив, що телефон потрібно повернути. Вона так і зробила – добровільно розкаялася та не заперечувала своєї вини.

Сам Кива різко та з лайкою прокоментував цю тему. Народний депутат обурився реакцією суспільства на минуле Дячун. Аби захистити її, він заявив, що, мовляв, багато українських високопосадовців були судимі.

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Чим встиг відзначився Кива у 2021 році

Зверніть увагу! Кива не вперше в Раді займається зовсім не законотворчістю. Окрім вищезазначених листувань, нардеп у грудні 2019 року дивився у стінах парламенту пікантне відео. А трохи раніше Киву помітили за досить дивним заняттям.