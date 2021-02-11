Кива в ефірі пропагандистів назвав українців "рабами" і розповів про "колонізацію" США
Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива потрапив у черговий скандал. Цього разу політик зробив кілька обурливих заяв в ефірі кремлівських пропагандистів.
Джерело:24 канал
Кива назвав українців "рабами". Така заява нардепа пролунала в ефірі головного пропагандистського каналу "Росія 24".
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Нардеп від ОПЗЖ розповів про нібито залежність державних структур в Україні.
Уряд і влада в Україні не самостійні. Вони всіляко заграють перед американським посольством, перед Держдепом. Так влаштований світ – раби заграють перед своїми господарями",
– сказав Кива.
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Зауважимо, що нещодавно Кива потрапив у ще один гучний скандал. Річ у тім, що його колишня секретарка Карина Дячун у 2019 році вкрала з магазину техніки iPhone 6 Plus. Тоді він коштував 4 100 гривень. Згодом жінці зателефонував знайомий правоохоронець та пояснив, що телефон потрібно повернути. Вона так і зробила – добровільно розкаялася та не заперечувала своєї вини.
Сам Кива різко та з лайкою прокоментував цю тему. Народний депутат обурився реакцією суспільства на минуле Дячун. Аби захистити її, він заявив, що, мовляв, багато українських високопосадовців були судимі.
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Чим встиг відзначився Кива у 2021 році
- На початку року політик записав відео, де послав на**й тих українців, що не підтримують декомунізацію.
- Вже на початку лютого Кива образився на пародію "Кварталу", в якій його назвали "собакою Медведчука".
- Згодом представник ОПЗЖ назвав журналістів Данила Мокрика та Дениса Бігуса "пі***сами". Того ж дня ледь не влаштував бійку в Раді.
- 6 лютого нардепа спіймали на гарячому – він знов розглядав дівчат у приміщенні Верховної Ради.
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