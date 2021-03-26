Ілля Кива хоче стати кандидатом наук: що це дасть депутату від ОПЗЖ

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива може стати кандидатом наук із державного управління. Така інформація, як сніг на голову надійшла нам з Комітету виборців України.

Поки депутат посилено готується до захисту дисертації, все ж стоїть питання – де він її взяв.

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Те, що вона у нього є – факт. Хоча і без грошей, я впевнена, тут теж не обійшлося, бо якби Ілля Киви написав дисертацію про жомову яму і як заробляти мільйони на відходах, то навіть питань би не виникало, бо то точно своїм розумом здобуте, але й це не точно.

"Дивіться у мене є юристи, які ведуть справи мої. Я взагалі цим не займаюсь, бо я займаюсь парламентською діяльністю", – сказав Ілля Кива. Парламентською діяльністю і не тільки. Тепер нардеп взявся ще й підкорювати основи Державного управління загалом і "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності, (на прикладі країн ЄС та України)".



Ілля Кива подався у науку / Фото 24 каналу

Судимість за хабарі та діяльність в "Соціалістичної партії України"

До речі, щодо правоохоронної діяльності. Якщо я не помиляюся, то Кива, протягом свого життєвого шляху, мав ще й стосунок до правоохоронної діяльності. У 2014 – 2016 роках він працював в органах внутрішніх справ і певний час навіть очолював департамент протидії наркозлочинності Національної поліції. На той же період припадає і стаття, яка прилетіла Киві, за хабарі, які він звісно не давав, а вимагав.

Ще до служби в МВС Киву засудили за отримання неправомірної вигоди на посаді заступника начальника управління у справах захисту прав споживачів Полтавської області. Але пізніше судимість зняли, тому таке – було і було, що тепер вже згадувати.

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Далі, мої спроби простежити шлях становлення Киви, як кандидата наук, завели мене у 2018 рік, коли нардеп був ще лідером "Соціалістичної партії України", і розривався між держуправлінням: "Ми розриваємо все, що тягнуло і сковувало нас із пострадянським Союзом і обираємо шлях Євроінтеграції та вступу до НАТО". Та філософією: "Ми вміємо захищатись. Ми вміємо нападати. Ми приречені на перемогу, але до цього нам ще, звичайно, рано".

Хто є науковими керівниками Киви

Як бачимо, бажання керувати взяло гору. Однак варто згадати й того, хто посприяв Киві. Науковим керівником його роботи став доктор наук з державного управління, професор, перший заступник директора Всеукраїнської громадської організації "Центр досліджень проблем публічного управління" Володимир Гурковський. Водночас офіційними опонентами стали Аліна Помаза-Пономаренко – докторка наук з державного управління, та Ірина Жукова – кандидатка наук з державного управління.



Володимир Гурковський та Аліна Помаза-Пономаренко / Колаж 24 каналу

Як відбувається захист дисертацій

І якщо вам цікаво, як же має відбуватись сам захист дисертацій, то здобувача наукового ступеня кандидата наук допускають до захисту дисертації лише після складання кандидатських іспитів, перелік яких визначає Міносвіти. Шкода, що цей екзамен не публічний, а значить журналістів туди не пустять. А дарма, ми б із задоволенням подивились і вам показали.

Вже далі – захист дисертації. Він теж відбувається без участі громадськості, на відкритому засіданні спеціалізованої вченої ради, що складається з докторів (кандидатів) наук, яким Міносвіти надано право розглядати дисертації з певної спеціальності. Для розгляду кандидатської дисертації призначають 2 офіційних опонентів, як я вже розповіла, з яких один – доктор наук, а другий – доктор або кандидат наук. Все це також є, тож схоже на правду.

Після захисту дисертації спеціалізована вчена рада має провести таємне голосування стосовно присудження наукового ступеня. Єдине що не зрозуміло, так це дата. Коли ця історична подія відбудеться. Бо хтось пише, що Кива вже кандидат, а хтось що він тільки готується.

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Для чого Киві ступень кандидата наук

До слова, наявність звання кандидата наук, серед іншого, гарантує вченому і доплати до зарплат на державних та педагогічних посадах. Що тут ще додати, хіба що побажання. Сподіваюся, що вже в наступному 2022 році народний депутат Ілля Кива буде номінований на Нобелівську премію в області... Миколаївській, або Одеській, або Полтавській, там де яма, не важливо…

А якщо без жартів, то головну проблему сучасної освіти, досить влучно, на мою думку, описав радник глави Офісу Президента, колишній міністр економіки та очільник Київської бізнес-школи Тимофій Милованов.

Питання не в академічній доброчесності, а у відсутності науки. Тому що, якщо ми академічно доброчесно будемо списувати пустоту у пустоти, але правильно цитувати, це не розв'яже нашу проблему освіти,

– зазначив Тимофій Милованов.

Тобто простими словами, завдяки таким от персонажам, як Кива, наука в Україні з кожним днем все більше перетворюється не у знайти, вигадати, застосувати, а у бездумне списування того, що вже було колись написано, знову і знову. Хоча, чому ми дивуємося, у країні де Шкарлет міністр освіти, там і Кива – кандидат наук.