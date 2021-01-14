У 2021 році чи не головним спікером проросійської партії "ОПЗЖ" став народний депутат Ілля Кива. При цьому адекватність багатьох його заяв і вчинків вже багато років викликає сумніви. Але ці побоювання жодним чином не впливають на успішну кар’єру цієї людини.

Редакція 24 каналу розповідає, як Ілля Кива став недоторканим, а також – чому його стало так багато.

Читайте також Нацисте, арештуй мене: Кива в ушанці з червоною зіркою знову відзначився

Біографія Іллі Киви

Майбутній пасіонарій народився 2 жовтня 1977 року у Полтаві у забезпеченій родині. Дід Іллі – Пилип Денисович Кива – був місцевою знаменитістю. У роки Другої світової Пилип Кива командував батальйоном – брав участь у боях з літа 1941 й до Дня перемоги, за вдалі операції проти нацистів в Угорщині отримав звання Героя СРСР. Після війни Пилип Кива робив кар'єру по партійній лінії.

Онук героя зірок з неба з початку не хапав, а тому пішов навчатись у місцевий нафтогазовий технікум, згодом продовжив навчання у полтавському педінституті (всього у Киви 3 вищих освіти). Але перед цим Ілля Кива встиг завести родину – вже у 16 років став батьком.

Ілля Кива став батьком у 16 років / Фото з особистого архіву політика

Після отримання диплому педагога-психолога Ілля Кива стає головним бухгалтером ТОВ Укрзв'язокмонтаж (логіку тут, мабуть, шукати не варто). За три роки бізнесмен переходить на роботу до "Донецької залізниці" на посаду інженера-технолога.

Згодом Киву роблять очільником Промивально-пропарювальної станції "Новозолотарiвка" під Лисичанськом. Паралельно з роботою в структурах Укрзалізниці Кива навчається на заочному відділенні у Харківській юракадемії та у 2009 році стає дипломованим правознавцем.

У 2010 Кива залишає роботу в "УЗ" та переходить на посаду заступником начальника відділу ремонту та будівництва великої кільцевої дороги Служби автомобільних доріг у Київській області Державної служби автомобільних доріг України. Закріпитись у Києві не вдалося, тому в 2011 році Кива повертається до рідної Полтави та стає заступником начальника Управління у справах захисту прав споживачів у Полтавській області.

На цій складній для вимови посаді Ілля Кива починає новий шлях до успіху, який за кілька місяців зупинить тоді ще не реформована міліція.

Судова справа та судимість

27 вересня 2011 року Ілля Кива був затриманий у центрі Полтави правоохоронцями за отримання хабаря у розмірі 1500 доларів США від місцевого бізнесмена – власника ювелірного магазину Ігоря Горбатенка.

Фабула справи описана у вироці Октябрського районного суду Полтави від 24 грудня 2013 року, згідно якого Киву було засуджено як корупціонера.

19 вересня 2011 року відомство Киви провело інспекцію у ювелірному магазині Горбатенка та виявило там порушення – неналежним чином були оформлені етикетки 6 коштовностей. За це ФОПам було виписано штраф у розмірі 186 975 гривень (понад 23 000 доларів). 23 вересня шокований Горбатенко прибув до офісу Киви, щоб владнати справу – той запропонував вирішити питання та знизити розмір штрафу до пристойного за 1500 доларів (у гривнях – 12000).

Сплатити хабаря було іншому онуку Героя СРСР – рідному брату Іллі Киви – Дмитру. Оплата здійснювалась у два заходи – спочатку 5000 гривень, потім – 7000 гривень за кілька днів. Під час отримання другого траншу 27 вересня 2011 року Дмитро Кива був затриманий міліцією (Горбатенко повідомив про вимагання хабаря правоохоронців та став частиною спецоперації) – отримані купюри по 200 та 500 гривень були при ньому. Згодом був затриманий і сам Кива. Суд арештував його на 2 місяці.

Ілля Кива визнав свою вину, але заявив, що вимагав хабаря не для себе, а через наполягання свого керівника, який й був організатором злочину. Слідчі цю версію відкинули, до слів Киви не прислухались. Розслідування та подальший судовий процес тривав 2 роки.

Крапку у ньому було поставлено лише у грудні 2013 року, коли Киву визнали злочинцем, присудили відшкодування витрат на процес у розмірі 10 000 гривень, але вирішили не ув'язнювати, оскільки він обставини, які пом'якшують його вину – довідку про другу групу інвалідності. Сам Кива наполягає, що інвалідність отримав через епілепсію, натомість журналіст Bihus.info Данило Мокрик знайшов цей документ, але побачив там зовсім іншу причину. Виявилось, що Киви вдалося уникнути в'язниці завдяки діагнозу "психопатизація особистості", що виникла через наслідки черепно-мозкової травми.

Діагноз та інвалідність

Медичні довідники вказують, що психопатизація – це стан особистості, при якому проявляються дисгармонійні моменти у поведінці і характері.

У моральній сфері психопатизація особистості відзначається нехтуванням принципами боргу, поняттями честі і порядності. При цьому діапазон моральних відхилень може бути дуже широким – від байдужості до долі ближніх до неприхованого цинізму і афішування власної аморальності.

Психопатизація особистості у сфері спілкування проявляється тим, що особистість байдужа до думок оточуючих, лицемірна, підозріла, мстива і навіть капосна. Їй притаманні такі риси як самовпевненість, демонстративність поведінки, надмірне самолюбство, прагнення виділятися серед партнерів.

В емоційній сфері ознаками психопатизації особистості є запальність, нестриманість, агресивність, озлобленість. При цьому емоції чітко пов'язані з власним Я та виникають при найменшій спробі обмежити або ігнорувати інтереси і потреби особистості.

Кива журналістам у відповідь повідомив, що є саме епілептиком, а не психопатом, а що там написано у довідці – не його розуму справа. Також дивно повели себе інші учасники процесу – прокурори стикнулися з незрозумілою амнезією, а власник ювелірного магазину Горбатенко натякнув, що чимало натерпівся через цю справу.

Психдіагноз Киви: відмазка за хабар чи реальність:

У теплій ванні, яку Киві влаштувала під виглядом інтерв'ю скандальна журналістка Наташа Влащенко, він пояснив, що став жертвою змови, яку організував очільник полтавського УБОЗ Геннадій Бендрик. Він нібито вимагав від підлеглого постійних грошових виплат (10 000 доларів щомісяця), а коли Ківа начебто відмовився, підставив.

2 місяці у СІЗО Кива на ефірі у Влащенко змалював доволі барвисто.

Меня посадили на "яму" – нора 1,5х2 метра, в которой по щиколотку дерьма. У меня были срывы, эпилептические приступы. Когда по 14 дней находишься в голодовке, по 5 суток в сухой голодовке… у меня в тюрьме началась эпилепсия. Этот момент судом был учтен, хотя суд "заряжали" на то, чтобы меня никогда не отпустить, – Кива про перебування у СІЗО.

Також Кива звинуватив поліцію та прокурорів у тому, що його змусили визнати власну вину.

Все прекрасно понимали: вот дело, которое было состряпано. Им была нужна явка с повинной, иначе они не могли достичь своей цели. Когда заканчивались 2 месяца ареста, они сделали максимум из того, что могли – забрали тогда из роддома мою гражданскую жену, которая лежала на сохранении на раннем сроке беременности. И её привезли в тюрьму. Приехал прокурор, приехал Бендрик. Меня подняли с «ямы» в административный корпус, положили мне ручку и лист бумаги и сказали: цена моей подписи – жизнь моего ребёнка. На раннем сроке беременности была большая вероятность срыва. Те 72 часа, на которые её могли задержать, они были бы фатальными для ребенка. Я подписал бумагу. Я понимал, что подписал себе приговор, – Кива про те, чому визнав вину.

Пізніше, в серпні 2014 року, коли справу Киви було переглянуто й засудженого корупціонера було амністовано, Кива ще раз визнав свою вину, але цей момент він вже не коментує. А Влащенко про таке не запитувала.

Переїзд до Києва

Під час судового процесу Кива переїхав до Києва. У жовтні 2013 року він висунув свою кандидатуру в нардепи у скандальних довиборах у 223 окрузі. Тоді Кива був одним з 70 кандидатів та відіграв свою роль у перемозі провладного кандидата Віктора Пилипишина та програші свободівця Левченка. У анкеті на сайті ЦВК тоді було вказано, що кандидат Кива не має судимості. Щоправда, ця інформація за кілька тижнів вже стала застарілою.

Після дебюту у політиці на боці "Партії регіонів" Ілля Кива "перевзувається" й стає активістом Майдану. Там він доволі швидко освоївся – став учасником тоді модного "Правого сектору" та знайшов спільну мову з його лідером – Дмитром Ярошем.

Активіст Майдану Ілля Кива/ Фото з особистого архіву політика

Сам Кива пояснює це покликом серця, але журналіст-розслідувач Володимир Бойко вказує більш прозаїчні причини. За його словами, Кива був завербований СБУ та став агентом Департаменту захисту національної державності (ДЗНД), його куратором начебто був полковник Данило Доценко. Завдяки роботі у якості сексота Киві начебто пообіцяли вирішення проблем з законом (що й було зроблено).

Ця інформація не була спростована, проте не була й офіційно підтверджена. А слів Киви, з огляду на його біографію, явно недостатньо.

На службі Авакова

Після перемоги Революції Гідності Ілля Кива як член "Правого сектору" стає довіреною особою Яроша на президентських виборах. Далі відбувається незрозуміле – Кива потрапляє у поле зору Арсена Авакова. Міністр внутрішніх справ незаконно присвоює Киві звання майора міліції та призначає формувати добробат у Полтавській області.

Тінь Авакова / Фото з особистого архіву політика

Призначення людини, яка ні дня не служила в армії на чолі цілого військового підрозділу шокувало та обурило полтавських активістів. Але тодішній начальник міліції Полтавської області Іван Корсун у відповідь просто розвів руки й визнав, що йому просто наказали так з Києва.

Так, не заперечую, були у бійців запитання щодо Киви, адже минуле його не таке вже й світле. Але ж ви знаєте, були 1939-й, 1945 роки... Рішення ухвалене, людина поїде туди, реабілітується, – Корсун коментує призначення Киви полтавському виданню Kolo News.

Перед тим, як стати майором міліції Киву частково амністували – суд скасував заборону обіймати владні посади. Це відкрило Киві шлях до успіху.

Щоправда, у якості комбата Ілля Кива героєм не став – за кілька днів після прибуття під Маріуполь підлеглі повстали проти жорстких методів командира й вчинили бунт (начебто через жорсткі покарання за пиятику). Киву швидко зняли з посади після, згодом добробат від гріха подалі розформували, а сам Кива пішов на підвищення. Перед цим прокуратура Полтавщини дивним чином відмовилась у апеляції по справі Киви – 9 грудня 2014 справу було остаточно закрито, а наступного дня Кива став заступником начальника Головного управління МВС України в Донецькій області.

Участі Іллі Киви у українсько-російській війні присвячена розвідка на "Українській Правді" під назвою "Ху із містер Кива" за авторства Анастасії Рінгіс. У ній діяльність Кива названа неоднозначною. Так люди з оточення Авакова вважали його героєм війни, сам Кива називав себе ледь не рятівником Дебальцевого, що евакуював з російського оточення біля 1500 українських вояків.

Обращаюсь к гражданским организациям и активистам г Киева , блокируйте передвижения автобусов фирмы "шериф тур " Киев – Донецк , Донецк – Киев , которые способствуют распространению террористической чумы и грязи по территории Украины !!!! Р.S. Была бы моя воля я расстреливал этих путешественников в "днр" , любителей референдумов и парадов украинских военнопленных ... Только жесткая позиция общества заставит Донбасс отрезвиться !!!! Здесь больше нет полутонов ! Есть только СВОЙ и ВРАГ !!! Только так мы победим эту чуму !!!!!", – Ілля Кива 9 травня 2015 у власному дописі на фейсбуці, який згодом знищив без пояснення.

Натомість волонтери вказують, що масштаби діяльності підполковника перебільшені. Він дійсно брав участь в організації евакуації, але не відіграв вирішальну роль. Також опитані журналісткою анонімні джерела вказують на постійне бажання Киви заробити на війні на "сісти на потоки". Ці закиди Кива, звісно, спростовував.

Велика дружба / Фото з особистого архіву політика

Також вперто захищав Киву радник Авакова Антон Геращенко. Він навіть повідомив, що судова справа проти його побратима – ніщо інше, як політичне переслідування. Так Ілля Кива став "жертвою режиму Януковича".

Після нетривалої роботи на Донеччині влітку 2015 року Аваков переводить Киву на аналогічну посаду – заступника обласного Главку до Херсонщини. Там Кива мав контролювати боротьбу з наркотрафіком натомість став більше запам'ятався боротьбою з активістами, які влаштували енергоблокаду Криму. За це начальниці Киви Хатії Деканоїдзе навіть довелось вибачатись.

Зірка соцмереж

Після кількох місяців скандальної роботи на Херсонщині Аваков у жовтні 2015 переводить свого протеже до Києва і віддає тому у руки нову структуру Департамент протидії наркозлочинності. "Наркоконтроль" мав замінити колишній БНОН, натомість Кива перетворив цю структуру на цирк. За кілька місяців Кива став зіркою соцмереж та здобув скандальну популярність у межах всієї держави.

Брутальні та неадекватні заяви, демонстративне хизування вогнепальною зброєю, парадоксальні вчинки та тяжіння до епатажу – такий вибуховий набір не міг привернути увагу. Кива здійснював рейди по нічним клубам, провокував юнаків на вживання наркотиків і затримував їх онлайн, його робота стала шоу, а сам Кива – частим гостем на телебаченні, перевагу він віддавав проросійським каналам з орбіти Віктора Медведчука.

Кива – улюбленець соцмереж / Фото з особистого архіву політика

Також Кива став знаряддям у боротьбі Авакова зі своєю заступницею – очільницею Нацполіції Хатією Деканоїдзе. Неадекватні заяви Киви вивели її з себе та спровокували конфлікт – вона навіть погрожувала відправити його на проходження поліграфу. Це дало Киві привід говорити про упередженість щодо нього у світлі майбутньої переатестації в рамках реформи МВС та перетворення міліції на поліцію. Кива зі своїм кримінальним минулим, інвалідністю та диагнозом жодних шансів пройти атестацію не мав, тому пішов загострення й у квітні 2016 року був звільнений з позором.

Формальним приводом стало інтерв'ю Киви, яке він дав скандальній журналістці Світлані Крюковій з проросійського видання "Страна".

Ну, такая хорошая где-то около 20 тысяч долларов в месяц (1 тыс долларов за ночь). За хорошие эскорт-услуги с выездом – десятка в неделю. А нехорошая – если тысячу в месяц получает, она – молодец… Ну, раньше потреблял. Сейчас, к сожалению, нет. Я бы может и пользовался услугами шлюх, но времени нет с этой работой. Каждый день думаешь: сейчас приеду домой, переоденусь, и поеду куда-то, отдохну. А потом думаешь: нет, завтра. Ну когда ж это завтра уже наступит?, – Ілля Кива дає розклади по ринку інтимних послуг Києва.

У ньому він розповів про своє розкішне життя, зокрема визнав, що був постійним клієнтом елітних повій, але нині через завантаженість на роботі не має на них часу. Також Кива заявив, що волонтерство на фронті – суто жіноча справа, а чоловіки мають з автоматами сидіти у кущах, а ще звинуватив керівництво добробату "Артемівськ" у контрабанді наркотиків.

Після звільнення Кива спочатку перевівся до Нацгвардії, а згодом став одним з численних радників міністра Авакова, а ще позбувся інвалідності – коли просто не прийшов на чергове обстеження. Робота полягала у тому, що Кива "світив обличчям" на телебаченні та інколи нагадував про себе скандалами.

Серед яскравих моментів того періоду життя Киви є його реп-дует з ведучим каналу "Еспресо" Богданом Буткевичем, що остаточно закріпив за ним звання "блазня".

Кива-репер:

Також Кива запам'ятався постійною демонстрацією відданості Арсену Авакову, недолугою спробою стати нардепом на довиборах у Херсоні, провокативними знимками у соцмережах, які дали змогу зробити висновок, що після зміни роботи він все ж таки знайшов час на жінок, а ще зворушливою дружбою з відомим політичним найманцем і провокатором Дмитром Корчинським. Разом з останнім Кива розширив горизонти та нарешті отримав змогу добряче помандрувати світом.

Ілля Кива розповів, з ким відпочивав на Балі:

Також Кива у 2017 році отримав звання магістра права та диплом Київської академії МВС, здійснив рейдерське захоплення колись популярної "Соціалістичної партії України" та усунув від керівництва ще одного політика з репутацією "міського божевільного" – Сергія Капліна. У якості лідера соціалістів Кива навіть стане учасником президентської кампанії 2019 року як технічний кандидат.

У 2018 році Киву викрили як одного з "генералів" напівприватної армії Авакова – так званих професійних активістів, що займалися організацією та прикриттям рейдерських захоплень.

Аваков, Кива і приватний загін під крилом МВС – розслідування "Схем":

Народний депутат з фракції Медведчука

У 2019 році життя Ілля Киви кардинально змінилося. Він потоваришував з проросійським політиком Вадимом Рабиновичем та потрапив у прохідну частину списку "ОПЗЖ" під 34 номером. У ході передвиборчої кампанії Киву активно піарили канали з орбіти Віктора Медведчука. Все виглядало справжнім театром абсурду.

Ілля Кива та його новий друг Вадим Рабінович / Фото з особистого архіву політика

Кива став резидентом проєкту "Вєсті.UA", але навіть його саркастичні автори далеко не завжди встигали слідкувати за всіма витівками скандального політика. У якості народного депутата Верховної Ради 9 скликання Ілля Кива запам'ятався як першопроходець. Журналісти зафіксували як нардеп мастурбує у сесійній залі у ході співбесіди з повією.

Крім того, у Киви змінився об'єкт поклоніння - замість Авакова ним став Віктор Медведчук. Кива став просто його тінню у сесійній залі.

До теми Від Порошенка до Киви: найгучніші скандали зі статками політиків у 2020 році

Не обійшлося без інших скандальних вчинків - Кива підтримував репресії проти білоруського народу з боку режиму Лукашенка, позував у сесійній залі у силіконовій масці та видавав себе за пранкера "Джокера", хизувався "ролексом" за кілька тисяч доларів, створив бойове крило "ОПЗЖ" і набрав до нього "тітушок", спамив поправками та намагався заблокувати прийняття закону про землю, був запідозрений у недостовірному декларуванні та був серед числа тих нардепів, що своїм поданням до Конституційного суду спровокували конституційну кризу в Україні.

У перервах між мастурбацією та замовленням повій у Раді Кива любить поспілкуватись з Медведчуком / Фото Яна Доброносова

В 2020 році журналісти Bihus.Info дізналися, звідки у Киви гроші на красиве життя. Виявилось, що він має жомову яму на Полтавщині, яка принесла йому 1,2 мільйона гривень у 2019 році. Чому поросла бур'яном занедбана ділянка приносить такі великі прибутки, Кива відповідати не став. Також Кива уник відповіді про незадекларовану квартиру у центрі столиці.

Жомова яма Киви - розслідування Данила Мокрика для Bihus.Info:

Наприкінці 2020 та на початку 2021 року Кива знову нагадав про себе – коли у Львові затримали киянина, що демонстративно порушував закон про декомунізацію та відмовився знімали комуністичні символи, нардеп від "ОПЗЖ" влаштував флешмоб на його захист.

Кива у шапці:

Кива записав кілька роликів для соцмереж та виклав фото, на якому позує в шапці-ушанці з символікою СРСР. Ефект був такий самий, на який він власне й очікував, – обурення.

До теми Корупціонер і п*дераст, – Кива неадекватно відреагував на запитання про скандал з КСУ

Крім того у перші дні нового року Кива стверджував, що еліта України таємно пройшла вакцинацію, засуджував локдаун, нагадав, що має 5 одиниць вогнепальної зброї (свого часу її, в тому числі – автоматичний пістолет Стечкіна – Киві презентував Арсен Аваков), а також спробував очолити "тарифний майдан" у Лубнах (щоправда, невдало).

Таким чином Ілля Кива змусив піти у тінь всіх колег з "ОПЗЖ" та інших проросійських груп та стати новим символом опозиції до української влади.