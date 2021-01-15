Іграшки з логотипом армії Росії досі в Україні: їх знайшли у популярній мережі магазинів – відео
Новорічні кульки з логотипом армії Росії, які виготовляють на Клавдіївській фабриці ялинкових прикрас, що у Київській області, досі продають у столичних магазинах. Попри скандал, який спалахнув навколо іграшок у грудні 2020 року, власники торгових закладів не прибрали товар з полиць.
Цього разу скандальні іграшки побачили в магазині торгової мережі NOVUS. Відео опублікував у телеграмі один з відвідувачів.
До теми На Київщині роблять новорічні кульки з логотипом армії Росії
На відео чоловік підходить до полиці магазину та бере в руки іграшку, на якій чітко видно надпис "Армія Росії". Відвідувач обурився, побачивши такий товар.
2021 рік, друзі. Просто продається. 7 років воюємо, а вони таке продають. Просто виродки,
– сказав чоловік.
Увага, на відео присутня нецензурна лексика.
У мережі магазинів NOVUS продають проросійські прикраси: дивіться відео
Скандал на Клавдіївські фабриці: що відомо
- У грудні 2020 року блогер Сергій Савченко повідомив про те, що на Клавдіївській фабриці виготовляють ялинкові прикраси з логотипом армії Росії. У соцмережах одразу почався скандал.
- На фабриці зізналися, що дійсно виготовляють такий товар. Вони нібито не змогли відмовитися від російського ринку через конкуренцію з китайськими виробниками.
- Також запевнили, що частину продукції поставляли до Росії, однак одне замовлення все ж розлетілось в Україні.
- Ветерани АТО згодом приїхали на фабрику та вимагали, аби директор показав їм розірвані контракти з Росією.
Поділитися новиною