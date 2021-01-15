Новорічні кульки з логотипом армії Росії, які виготовляють на Клавдіївській фабриці ялинкових прикрас, що у Київській області, досі продають у столичних магазинах. Попри скандал, який спалахнув навколо іграшок у грудні 2020 року, власники торгових закладів не прибрали товар з полиць.

Цього разу скандальні іграшки побачили в магазині торгової мережі NOVUS. Відео опублікував у телеграмі один з відвідувачів.

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На відео чоловік підходить до полиці магазину та бере в руки іграшку, на якій чітко видно надпис "Армія Росії". Відвідувач обурився, побачивши такий товар.

2021 рік, друзі. Просто продається. 7 років воюємо, а вони таке продають. Просто виродки,

– сказав чоловік.

Увага, на відео присутня нецензурна лексика.

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