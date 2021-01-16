Іграшки з логотипом армії Росії у NOVUS підкинув невідомий чоловік: промовисте відео
Напередодні у мережі з'явилося відео, на якому видно як у відомій мережі супермаркетів NOVUS нібито продають новорічні кульки з логотипом армії Росії. В адміністрації магазину спростували цей факт і наголосили, що іграшки підкинув невідомий.
На підтвердження цього факту адміністрація оприлюднила відео з камер спостереження. У коментарі 24 каналу представники мережі підкреслили, що NOVUS не продає подібний товар.
Що було раніше Іграшки з логотипом армії Росії нібито знайшли у популярній мережі магазинів: відео
На відео чітко видно як один з відвідувачів ходить поруч з полицею непродовольчих товарів, а потім нахиляється та кладе скандальні іграшки на полицю.
Чоловік, що приніс із собою іграшки, зняв відеозапис із наклепом на супермаркет, нібито той продає даний товар покупцям. Наразі даним відеозаписом вводять в оману наших шановних клієнтів,
– заявили в адміністрації супермаркету.
Невідомий чоловік підкинув іграшки у супермаркет: дивіться відео NOVUSу (нецензурна лексика, 18+)
Позиція NOVUS
У коментарі 24 каналу представники мережі підкреслили, що NOVUS не продавав новорічні іграшки з логотипом армії Росії. Ба більше, мережа ретельно підбирає кожну позицію, яка потрапляє на полиці.
Це очевидна провокація. І це зрозуміло як ЗМІ, так і клієнтам,
– зазначила PR-директорка Христина.
Вона додала, що у розпорядженні адміністрації є відеодокази злочину. NOVUS планує звертатися до поліції, аби вже правоохоронці встановлювали особу зловмисника.
Новорічні іграшки з логотипом армії Росії: деталі скандалу
- У грудні 2020 року блогер Сергій Савченко повідомив про те, що на Клавдіївській фабриці виготовляють ялинкові прикраси з логотипом армії Росії. У соцмережах одразу почався скандал.
- На фабриці зізналися, що дійсно виготовляють такий товар. Вони нібито не змогли відмовитися від російського ринку через конкуренцію з китайськими виробниками.
- Також запевнили, що частину продукції поставляли до Росії, однак одне замовлення розлетілось в Україні.
- Ветерани АТО згодом приїхали на фабрику та вимагали, аби директор показав їм розірвані контракти з Росією.
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