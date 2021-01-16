Напередодні у мережі з'явилося відео, на якому видно як у відомій мережі супермаркетів NOVUS нібито продають новорічні кульки з логотипом армії Росії. В адміністрації магазину спростували цей факт і наголосили, що іграшки підкинув невідомий.

На підтвердження цього факту адміністрація оприлюднила відео з камер спостереження. У коментарі 24 каналу представники мережі підкреслили, що NOVUS не продає подібний товар.

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На відео чітко видно як один з відвідувачів ходить поруч з полицею непродовольчих товарів, а потім нахиляється та кладе скандальні іграшки на полицю.

Чоловік, що приніс із собою іграшки, зняв відеозапис із наклепом на супермаркет, нібито той продає даний товар покупцям. Наразі даним відеозаписом вводять в оману наших шановних клієнтів,

– заявили в адміністрації супермаркету.

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Позиція NOVUS

У коментарі 24 каналу представники мережі підкреслили, що NOVUS не продавав новорічні іграшки з логотипом армії Росії. Ба більше, мережа ретельно підбирає кожну позицію, яка потрапляє на полиці.

Це очевидна провокація. І це зрозуміло як ЗМІ, так і клієнтам,

– зазначила PR-директорка Христина.

Вона додала, що у розпорядженні адміністрації є відеодокази злочину. NOVUS планує звертатися до поліції, аби вже правоохоронці встановлювали особу зловмисника.

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