Хабар на мільйон: молодшому Гладковському оголосили підозру
НАБУ та САП повідомили про підозру Ігорю Гладковському – сину експершого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Його підозрюють в отриманні 950 тисяч гривень хабаря.
Факт про повідомлення про підозру оприлюднило НАБУ. Кандидатуру Гладковського-молодшого розсекретив у телеграм-каналі нардеп Сергій Лещенко.
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Гладковського-молодшого підозрюють в організації корупційних схем упродовж 2015-2017 років. За даними НАБУ, разом із низкою учасників схеми підозрюваний постачав товари невідомого походження на підприємства ДК "Укроборонпром".
Посередником було ТОВ "Оптимумспецдеталь". Завдяки старанням Гладковського-молодшого, воно отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами Укроборонпрому.
За це Гладковський-молодший отримував хабарі у розмірі 50% від суми незаконного прибутку учасників схеми.
За даними НАБУ, лише за 1 договір Гладковський-молодший отримав винагороду у розмірі 950 тисяч гривень.
Участь у цих корупційних схемах брали 8 людей. З них 2 – вже засуджені, 3 – перебувають на лаві підсудних, ще 3 – наразі у статусі підозрюваних.
Корупція в Укроборонпромі: що відомо
- У лютому 2019 року журналісти-розслідувачі Bihus.Info викрили, що Ігор Гладковський разом з соратниками організував корупційну схему.
- Спільники організували фірми-прокладки і через них поставляли за завищеними у рази цінами оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин.
- Загалом така схема "коштувала" державі щонайменше 250 мільйонів гривень.
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