НАБУ та САП повідомили про підозру Ігорю Гладковському – сину експершого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Його підозрюють в отриманні 950 тисяч гривень хабаря.

Факт про повідомлення про підозру оприлюднило НАБУ. Кандидатуру Гладковського-молодшого розсекретив у телеграм-каналі нардеп Сергій Лещенко.

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Гладковського-молодшого підозрюють в організації корупційних схем упродовж 2015-2017 років. За даними НАБУ, разом із низкою учасників схеми підозрюваний постачав товари невідомого походження на підприємства ДК "Укроборонпром".

Посередником було ТОВ "Оптимумспецдеталь". Завдяки старанням Гладковського-молодшого, воно отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами Укроборонпрому.

За це Гладковський-молодший отримував хабарі у розмірі 50% від суми незаконного прибутку учасників схеми.

За даними НАБУ, лише за 1 договір Гладковський-молодший отримав винагороду у розмірі 950 тисяч гривень.

Участь у цих корупційних схемах брали 8 людей. З них 2 – вже засуджені, 3 – перебувають на лаві підсудних, ще 3 – наразі у статусі підозрюваних.

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