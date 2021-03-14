Ігор Палиця: Не Харківські угоди призвели до втрати Криму, а байдужість і жадібність влади

Під час ратифікації парламентом Харківських угод у 2010 році відбувалися порушення, отже у правоохоронних органів є підстави досліджувати події тих часів. Але Крим Росія окупувала не завдяки Харківським угодам, а через байдужість та жадібність, які українська влада демонструвала всі роки незалежності.

Про це заявив лідер партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Ігор Палиця в ток-шоу "Свобода слова з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна".

Ігор Палиця пригадав, що в той день, коли відбулося голосування за ратифікацію угод, він був відсутній у парламенті й навіть у Києві. Однак його картка проголосувала. Стосовно цього він офіційно звернувся до Секретаріату Верховної Ради, однак офіційної відповіді не отримав. А неофіційно йому повідомили, що вказівку віддати картки відсутніх у той день опозиціонерів дав Андрій Клюєв – на той час перший віцепрем’єр-міністр.

За словами Ігоря Палиці, якщо влада має бажання розслідувати, були голоси за ратифікацію чи ні, вона може дослідити відеозаписи та з’ясувати, хто з депутатів був цього дня в парламенті.

"Але щодо Криму я хотів би інше сказати. Чи призвело голосування 2010 року – продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ в Криму – до того, що Росія окупувала Крим? Я думаю ні. Чи щось змінилося б, якби договір закінчився в 2017 році, а в 2013-му відбулися події з Євросоюзом? Я думаю ні. Я був у Криму, в Севастополі, влітку 2012 року, спілкувався з кримчанами. Всі вони розмовляли російською мовою. На моє "Ви ж в Україні мешкаєте?" почув "Ні-ні! Севастополь – не Україна, це Росія". Чому так відбувалося? Тому що всі роки незалежності України кожна влада передусім дивилася, хто вкрав санаторії, і намагалася їх переділити. Дивилася, яка земля вільна, і хотіла вкрасти. Ми зараз, після 2014 року, захищаємо кримських татар. А до окупації чому не думали про кримських татар? Не думали про Крим? Тому ось що я хотів би порадити Раді національної безпеки й оборони. Розбиратися зі злочинцями – це правильно. Але сьогодні ми маємо жити майбутнім, а не тільки минулим", – сказав Ігор Палиця.

Лідер партії "ЗА МАЙБУТНЄ" також підкреслив, що політсила всіляко готова підтримувати президента України, зокрема в питаннях покарання винних за втрату Криму, за окупацію Донбасу, винних у грабунку держави тощо. Однак принципово, щоб всі розслідування та покарання відбувалися згідно з чинним законодавством.