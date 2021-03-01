Коломойський терміново рятував старого друга, – Лещенко про невдалу втечу з України

Джерело:24 Канал
При спробі вильоту з України на чартерному рейсі в лютому затримали Володимира Яценка – першого заступника голови "Приватбанку" перед його націоналізацією. Він намагався втекти після підписання підозри на літаку Ігоря Коломойського.
Про це у своєму блозі "Чесна політика" заявив журналіст Сергій Лещенко. Він зазначив, що Яценко "має всі ключі від шафи зі скелетами" Ігоря Коломойського.
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"Вже через 1 годину після того, як очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова підписала підозру, фігурант завантажувався на чартерний рейс літака, який стояв у аеропорті Дніпра, що неофіційно контролюється Коломойським", – розповів Лещенко.
Для втечі з України використовувався безпосередньо літак олігарха Коломойського. Це повітряне судно Hawker, що належить компанії "Роза вітрів". Її співвласником є Ігор Коломойський через кіпрську компанію Bregenzer Limited, яка володіє половиною активів авіакомпанії.
Важливий для олігарха Яценко був єдиним пасажиром і він мав тікати до Відня за вже перевіреною схемою – щойно виникають ризики для затримання когось із ще живих фігурантів оборудок олігарха, вони вирішують втекти з України,
– наголосив журналіст.
Як пояснив Лещенко, їм усім інкримінують розтрату 136 мільйонів гривень. Мовиться про схему, за якою Коломойський напередодні втрати "Приватбанку" "вкрав ще трохи грошей".
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