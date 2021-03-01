При спробі вильоту з України на чартерному рейсі в лютому затримали Володимира Яценка – першого заступника голови "Приватбанку" перед його націоналізацією. Він намагався втекти після підписання підозри на літаку Ігоря Коломойського.

Про це у своєму блозі "Чесна політика" заявив журналіст Сергій Лещенко. Він зазначив, що Яценко "має всі ключі від шафи зі скелетами" Ігоря Коломойського.

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Причина для втечі Яценка

"Вже через 1 годину після того, як очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова підписала підозру, фігурант завантажувався на чартерний рейс літака, який стояв у аеропорті Дніпра, що неофіційно контролюється Коломойським", – розповів Лещенко.

Для втечі з України використовувався безпосередньо літак олігарха Коломойського. Це повітряне судно Hawker, що належить компанії "Роза вітрів". Її співвласником є Ігор Коломойський через кіпрську компанію Bregenzer Limited, яка володіє половиною активів авіакомпанії.

Важливий для олігарха Яценко був єдиним пасажиром і він мав тікати до Відня за вже перевіреною схемою – щойно виникають ризики для затримання когось із ще живих фігурантів оборудок олігарха, вони вирішують втекти з України,

– наголосив журналіст.

Хто втікав раніше

Тимур Новіков, ключовий юрист в офшорній імперії Коломойського.

Колишній директор Укртранснафти Олександр Лазорко , який викачав технічну нафту та віддав її на комбінати Коломойського для зберігання, спустошуючи державні кишені в інтересах олігарха.

, який викачав технічну нафту та віддав її на комбінати Коломойського для зберігання, спустошуючи державні кишені в інтересах олігарха. Голова правління "Приватбанку" Олександр Дубілет, який управляв фінансовою установою перед її націоналізації.

Як пояснив Лещенко, їм усім інкримінують розтрату 136 мільйонів гривень. Мовиться про схему, за якою Коломойський напередодні втрати "Приватбанку" "вкрав ще трохи грошей".

Справа "Приватбанку": коротко

У 2016 році НБУ визнав "Приватбанк" неплатоспроможним.

Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов звернулися до уряду в 2016 році з пропозицією націоналізувати банк.

Високопосадовці "Приватбанку" вирішили розтратити 136 мільйонів гривень фінустанови.

вирішили розтратити 136 мільйонів гривень фінустанови. Колишнім 3 топменеджерам "Приватбанку" повідомили про підозру 22 лютого 2021 року.

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