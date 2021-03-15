Серйозний тягар та відповідальність: Кабаненко розповів про роботу адмірала

Ігор Кабаненко – керівник Української агенції з перспективних науково-технічних розробок UaRpa. А також – адмірал Військово-Морських сил України у відставці.

В минулому він – заступник міністра оборони та радник-посланник Місії України при Організації Північноатлантичного договору у міністерстві закордонних справ. В інтерв'ю він розповів про українську армію, війну на Донбасі та моделі військового флоту.

Цікаво Вона відбувається у свідомості, – Павлов сказав, як перемогти у війні з Росією

Про те, як бути адміралом

Як це – бути адміралом та генералом?

Це складна служба. Ти не належиш собі, адже постійно повинен бути в діяльності, пов'язаною зі службою, навіть перебуваючи на відпочинку.

Це належність військовій системі. Це відповідальність. Це серйозний тягар. Це зміна місць служби.

Я змінював (місця служби – 24 канал) за своє життя понад дюжину разів. Все починалось спочатку. Це непросто для родини, зокрема для дітей, для дружини.

Що можете сказати про люстрацію військових посадовців?

Мене люстрували з посади заступника міністра оборони, тобто я вже не був на військовій службі. Це була моя друга люстрація. Перша відбулась у 2013 році, коли мене звільнили з лав Збройних сил України.

Люстрували велику кількість військових посадовців. Жодних розслідувань та судових рішень не було. Це схоже на сталінські підходи.



Ігор Кабаненко / Фото "Військового телебачення"

Таке рішення розкритикувала Венеційська комісія прав людини. Я думаю, що держава повинна визнати помилку і виправити її. Звичайно, були люди, які робили там негативні речі. Але ними здебільшого були політики.

Чи брали участь в окупації Криму ваші однокурсники по Чорноморському училищу?

Багато з мого курсу звільнилося. На Чорноморському флоті служили певні офіцери, але всі до 2014 року пішли в запас. Там були адмірали, але на Балтійському та Північному флоті.

Про зброю

З якої зброї вам доводилось стріляти за час військової служби?

Під час навчання в училищі, я займався військово-прикладним спортом. Досить добре стріляв з пістолета Макарова, із гвинтівки, автомата Калашнікова тощо.

Варто прочитати Хлопці загинули, цього не виправити, – волонтерка виступила проти будь-яких відносин з Росією

Під час служби застосовував артилерійську зброю, зокрема на борту військового корабля, де проходив службу. Використовував ракетну зброю різних типів (ракети "Терміт", "Москіт"). Доводилось керувати корабельно-ударною групою. Вона працювала разом з морською, ракетоносною, бомбардувальною авіацією.

Про світові моделі військового флоту

Чию світову модель військового флоту варто брати до уваги, вдосконалюючи військово-морські сили України?

Шведська модель, на мій погляд, дуже близька (до України – 24 канал). Частково – норвезька модель. Я все-таки є прихильником москітного флоту.



Ігор Кабаненко: "Я прихильник москітного флоту" / Фото" Військового телебачення"

Будувати симетрично кораблі як у Росії – це коштовно і потребує створення відповідних умов в Україні, зокрема інфраструктури, персоналу.

Про українську армію

Які надбання української армії за останній час?

Останні часи більше уваги почали приділяти зброї, військовій техніці. Також почали приділяти увагу аспектам підготовки особового складу.

В сучасних умовах наша армія може перемогти тільки якістю, тобто технологічним підходом.

Це означає більше технологічних рішень, які спрямовані наперед, які дозволяють випереджувати сторону противника і перемагати.

Про війну на Донбасі

Що чекає на агресора у найближчому майбутньому?

Це може бути неочікувано в певних аспектах. На мій погляд, найбільше на зміни Росії вплинуть технології. Саме їхній розвиток і заміщення технологічними системами на базах новітніх технологій, впливатимуть на архітектуру Європи і світу.

Що робити, щоб після завершення війни на Донбасі про армію не забули?

По-перше, потрібно нашим Збройним силам ставати у стратегічних комунікаціях публічнішими. Не боятися правди.

По-друге, потрібна урядова підтримка в широкому розумінні (Верховної Ради, Уряду, адміністрації президента).

Підтримувати армію не потрібно лише ухваленням бюджету. Допомога повинна бути повсякденною.

Які нагальні проблеми української оборонки ви можете назвати?

Їх зараз розв'язують. Я бачу кроки від керівництва Укроборонпрому. Зокрема ухвалили останній закон в контексті трансформації холдингової структури організації. І це абсолютно правильно.

Важливо У 2014 році ЗСУ могли взяти під контроль аеродроми в Криму, – генерал Назаров

З іншого боку, турбують нерівні умови щодо побудови державного і приватного бізнесу. Наприклад, у грудні вийшла постанова, яка заборонила надавати аванси.

Але ж це нормальна система бізнесу – коли під проєкти (виграні, тендерові) в оборонній сфері проводять фінансування на закупівлю комплектування, на запуск певних приладів.

Про стартапи в оборонній сфері

Чи можна прийти зі стартапом до приватного оборонного підприємства з вулиці?

В принципі, це можливо. Але не всі люди готові працювати у відповідних рамках. Був такий випадок – прийшов фахівець з гарною ідеєю, але захотів мільйон доларів.

Але ж повинен бути створений проєктний підхід: команда, керівник, етапи, інвестиції під конкретні речі, під які треба звітувати.



Ігор Кабаненко: "Я гордий, що отримав досвід військової служби" / Фото "Військового телебачення"

Є інша проблема, наприклад, є цікава ідея, але не має можливості її реалізувати – ресурсної, командної, технологічної.

Третя проблема – є ідея, яка виглядає привабливо на початковому етапі. Але коли починається реалізація, то виявляється, що то реально не можна зробити.

Про бізнес після військової служби

Чи легко перейти з військової служби у бізнес?

Я гордий, що отримав різноплановий досвід військової служби. Насправді це допомогло в цивільному житті, починаючи з організації дисципліни, закінчуючи напрямками різних військових спеціальностей.

Читайте також Глава ПАРЄ у Москві може підняти питання повернення Криму й виведення військ з Донбасу

Важливо не думати, що єдина парадигма – "вийшов за паркан" і життя закінчилось. Треба вірити в себе, у свої сили, мати однодумців, реалізовувати амбітні речі, які, на перший погляд, можуть здатися нереальними. Воля, знання, професійний досвід завжди допомагають досягнути (певних висот – 24 канал) і не загубитися в житті.