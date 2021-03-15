Серйозний тягар та відповідальність: Кабаненко розповів про роботу адмірала

Джерело:"11 запитань" на 24 каналі
Ігор Кабаненко – керівник Української агенції з перспективних науково-технічних розробок UaRpa. А також – адмірал Військово-Морських сил України у відставці.
В минулому він – заступник міністра оборони та радник-посланник Місії України при Організації Північноатлантичного договору у міністерстві закордонних справ. В інтерв'ю він розповів про українську армію, війну на Донбасі та моделі військового флоту.
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Як це – бути адміралом та генералом?
Це складна служба. Ти не належиш собі, адже постійно повинен бути в діяльності, пов'язаною зі службою, навіть перебуваючи на відпочинку.
Це належність військовій системі. Це відповідальність. Це серйозний тягар. Це зміна місць служби.
Я змінював (місця служби – 24 канал) за своє життя понад дюжину разів. Все починалось спочатку. Це непросто для родини, зокрема для дітей, для дружини.
Що можете сказати про люстрацію військових посадовців?
Мене люстрували з посади заступника міністра оборони, тобто я вже не був на військовій службі. Це була моя друга люстрація. Перша відбулась у 2013 році, коли мене звільнили з лав Збройних сил України.
Люстрували велику кількість військових посадовців. Жодних розслідувань та судових рішень не було. Це схоже на сталінські підходи.
Ігор Кабаненко / Фото "Військового телебачення"
Таке рішення розкритикувала Венеційська комісія прав людини. Я думаю, що держава повинна визнати помилку і виправити її. Звичайно, були люди, які робили там негативні речі. Але ними здебільшого були політики.
Чи брали участь в окупації Криму ваші однокурсники по Чорноморському училищу?
Багато з мого курсу звільнилося. На Чорноморському флоті служили певні офіцери, але всі до 2014 року пішли в запас. Там були адмірали, але на Балтійському та Північному флоті.
З якої зброї вам доводилось стріляти за час військової служби?
Під час навчання в училищі, я займався військово-прикладним спортом. Досить добре стріляв з пістолета Макарова, із гвинтівки, автомата Калашнікова тощо.
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Під час служби застосовував артилерійську зброю, зокрема на борту військового корабля, де проходив службу. Використовував ракетну зброю різних типів (ракети "Терміт", "Москіт"). Доводилось керувати корабельно-ударною групою. Вона працювала разом з морською, ракетоносною, бомбардувальною авіацією.
Чию світову модель військового флоту варто брати до уваги, вдосконалюючи військово-морські сили України?
Шведська модель, на мій погляд, дуже близька (до України – 24 канал). Частково – норвезька модель. Я все-таки є прихильником москітного флоту.
Ігор Кабаненко: "Я прихильник москітного флоту" / Фото" Військового телебачення"
Будувати симетрично кораблі як у Росії – це коштовно і потребує створення відповідних умов в Україні, зокрема інфраструктури, персоналу.
Які надбання української армії за останній час?
Останні часи більше уваги почали приділяти зброї, військовій техніці. Також почали приділяти увагу аспектам підготовки особового складу.
В сучасних умовах наша армія може перемогти тільки якістю, тобто технологічним підходом.
Це означає більше технологічних рішень, які спрямовані наперед, які дозволяють випереджувати сторону противника і перемагати.
Що чекає на агресора у найближчому майбутньому?
Це може бути неочікувано в певних аспектах. На мій погляд, найбільше на зміни Росії вплинуть технології. Саме їхній розвиток і заміщення технологічними системами на базах новітніх технологій, впливатимуть на архітектуру Європи і світу.
Що робити, щоб після завершення війни на Донбасі про армію не забули?
Підтримувати армію не потрібно лише ухваленням бюджету. Допомога повинна бути повсякденною.
Які нагальні проблеми української оборонки ви можете назвати?
Їх зараз розв'язують. Я бачу кроки від керівництва Укроборонпрому. Зокрема ухвалили останній закон в контексті трансформації холдингової структури організації. І це абсолютно правильно.
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З іншого боку, турбують нерівні умови щодо побудови державного і приватного бізнесу. Наприклад, у грудні вийшла постанова, яка заборонила надавати аванси.
Але ж це нормальна система бізнесу – коли під проєкти (виграні, тендерові) в оборонній сфері проводять фінансування на закупівлю комплектування, на запуск певних приладів.
Чи можна прийти зі стартапом до приватного оборонного підприємства з вулиці?
В принципі, це можливо. Але не всі люди готові працювати у відповідних рамках. Був такий випадок – прийшов фахівець з гарною ідеєю, але захотів мільйон доларів.
Але ж повинен бути створений проєктний підхід: команда, керівник, етапи, інвестиції під конкретні речі, під які треба звітувати.
Ігор Кабаненко: "Я гордий, що отримав досвід військової служби" / Фото "Військового телебачення"
Є інша проблема, наприклад, є цікава ідея, але не має можливості її реалізувати – ресурсної, командної, технологічної.
Третя проблема – є ідея, яка виглядає привабливо на початковому етапі. Але коли починається реалізація, то виявляється, що то реально не можна зробити.
Чи легко перейти з військової служби у бізнес?
Я гордий, що отримав різноплановий досвід військової служби. Насправді це допомогло в цивільному житті, починаючи з організації дисципліни, закінчуючи напрямками різних військових спеціальностей.
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Важливо не думати, що єдина парадигма – "вийшов за паркан" і життя закінчилось. Треба вірити в себе, у свої сили, мати однодумців, реалізовувати амбітні речі, які, на перший погляд, можуть здатися нереальними. Воля, знання, професійний досвід завжди допомагають досягнути (певних висот – 24 канал) і не загубитися в житті.