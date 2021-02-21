Ігноруюють санкції: в Україні продовжують працювати магазини "Спортмастер"
Магазини російської мережі "Спортмастер" у неділю, 21 лютого, працюють в Україні у звичному режимі. Водночас 20 лютого Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій щодо "Спортмастеру".
Джерело:24 канал
Продавці розповіли, що наразі жодного розпорядження щодо закриття крамниць не отримували.
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Оператори мережі попереджують клієнтів, що принаймні сьогодні збоїв у роботі "Спортмастеру" немає.
У яких містах України є "Спортмастер"
- Київ;
- Дніпро;
- Харків;
- Одеса;
- Львів;
- Чернігів;
- Запоріжжя;
- Миколаїв;
- Вінниця;
- Суми;
- Житомир;
- Херсон;
- Рівне;
- Кривий Ріг;
- Полтава;
- Черкаси.
Санкції проти "Спортмастер": що відомо
- Володимир Зеленський 20 лютого підписав указ щодо застосування санкцій проти сінгапурської компанії Sportmaster Operations Pte. Ltd.
- Відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб, ця компанія володіє 99% "Спортмастеру".
- Термін санкцій – 3 роки.
- Вони передбачають повну заборону торговельних операцій у "Спортмастері".
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