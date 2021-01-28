Синоптики попереджають про хуртовини та ожеледицю: які області зачепить негода

У більшості українських регіонів 29 січня попередили про ожеледицю. Відносно стабільна ситуація на автошляхах південно-східних областей. У Карпатах, тим часом, є загроза сходження лавин.

Джерело: Укргідрометцентр

У більшості областей України через ожеледицю оголосили рівень небезпечності І – жовтий.

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Виняток становлять Крим, Донецька та Луганська області, Запоріжжя та Дніпропетровщина.

На Івано-Франківщині та Закарпатті – небезпека сходження лавин

Значна сніголавинна небезпека у п'ятницю, 29 січня, – на високогір'ях Івано-Франківщини. Також така ж ситуація – на заході та у центральній частині Закарпаття. Рівень небезпечності оцінили як ІІІ.

В Україні прогнозують ожеледицю / Зображення Укргідрометцентру

Яка погода буде 29 січня

Загалом 29 січня в Україні обіцяють похмуру погоду. У центральних та південних областях вируватиме циклон, через що і будуть великі снігопади. В усіх регіонах України стовпчики термометрів опустяться нижче позначки 0.