На заході, зокрема в Карпатах, прогнозують погіршення погодних умов. 25 січня є імовірність значного снігу та хуртовин. У зв'язку з цим рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку та просять бути уважними на дорогах.

Якою буде погода на Правобережжі 25 січня

У понеділок в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях пройде значний сніг. Також слід очікувати хуртовини, а на дорогах – ожеледицю. Місцями утворюватимуться снігові замети. Це І рівень небезпеки, жовтий. Про це повідомляють пресслужба МВС і ДСНС.

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У більшості західних областей висота снігового покриву сягатиме 5 – 10 сантиметрів. А у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській і Волинській областях – 10 – 20 сантиметрів. Водночас швидкість вітру становитиме 15 – 20 метрів за секунду.

За словами синоптика Наталки Діденко, до України йде циклон Lars. А він із собою приносить опади, часом сильні. Тому там, де тепло, падатиме дощ, а де мінусова температура – сніг, зокрема мокрий. А на заході температура опуститься до 1… 2 градусів морозу.



Прогноз погоди в Україні на 25 січня / Дані Укргідротметцентру

Попередження від рятувальнків

У ДСНС наголошують: через відлигу та випадіння дощу на сніговий покрив, 25 січня у високогір'ї Закарпатської області слід очікувати значну сніголавинну небезпеку. Це III рівень небезпеки.

Рятувальники попереджають, що в горах існує загроза зсувів снігу на дороги. Водночас на окремих ділянках може ускладнитися рух. Також через негоду деякі міста та села можуть залишитися без світла.



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