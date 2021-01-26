Хуртовина, ожеледиця, шквальні вітри: погода в Україні раптово погіршиться

26 січня 2021 , 09:24
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На Заході України у вівторок, 26 січня, синоптики прогнозують хуртовини та ожеледицю. Негода може знеструмити багато населених пунктів у різних областях.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

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Що ще кажуть рятувальники

  • Дороги вкриє ожеледиця. Рух транспорту на окремих ділянках доріг може бути суттєво ускладнений.
  • На Волині та Рівненщині прогнозують заметілі та хуртовини.
  • В окремих регіонах очікують шквальний вітер.
  • На Закарпатті та Івано-Франківщині у високогір'ї зберігається значна сніголавинна небезпека
  • Рятувальники вже оголосили про І – жовтий – рівень небезпеки.
  • Середня температура повітря в Україні становитиме 0...+3 градуси.
  • Рятувальники закликають українців бути уважними та обережними і не ризикувати своїм життям. Зокрема, не виходити на тонку кригу.
Зверніть увагу! Станом на 9:00 26 січня негода знеструмила 269 населених пунктів в 12 областях України.