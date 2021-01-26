Хуртовина, ожеледиця, шквальні вітри: погода в Україні раптово погіршиться

На Заході України у вівторок, 26 січня, синоптики прогнозують хуртовини та ожеледицю. Негода може знеструмити багато населених пунктів у різних областях.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.
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Що ще кажуть рятувальники
- Дороги вкриє ожеледиця. Рух транспорту на окремих ділянках доріг може бути суттєво ускладнений.
- На Волині та Рівненщині прогнозують заметілі та хуртовини.
- В окремих регіонах очікують шквальний вітер.
- На Закарпатті та Івано-Франківщині у високогір'ї зберігається значна сніголавинна небезпека
- Рятувальники вже оголосили про І – жовтий – рівень небезпеки.
- Середня температура повітря в Україні становитиме 0...+3 градуси.
Зверніть увагу!
- Рятувальники закликають українців бути уважними та обережними і не ризикувати своїм життям. Зокрема, не виходити на тонку кригу.
Станом на 9:00 26 січня негода знеструмила 269 населених пунктів в 12 областях України.