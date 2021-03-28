Художня галерея хоче викупити розмальовані двері з Офісу Президента

Громадська організація "Речовий доказ" запропонувала Офісу Президента викупити двері, які розмалювали під час протесту на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка. Їх хочуть придбати дорожче, ніж коштують нові.

Адвокатка родин Небесної сотні Євгенія Закревська оприлюднила звернення організації до президента та глави ОП.

До речі Пошкоджені двері ОП опинилися в студії "1+1": у Зеленського пояснили, як це сталося

Чому двері хочуть викупити

Зазначили, що двері у такому вигляді мають художню цінність. В організації переконані, що їх реставрація фактично знищить артоб'єкт.

Закревська розповіла, що галерея сподівається вигідно продати двері на аукціоні.

Всі ризики, пов'язані з аукціоном несе галерея. Для ОП це просто варіант продати ці двері дорожче за нові – чудова економія бюджетних грошей,

– написала адвокатка.

Жінка додала, що галерея хоче викупити двері за ціною на 10% дорожче, ніж вартість нових.

Протести за Стерненка на Банковій: що треба знати