Художня галерея хоче викупити розмальовані двері з Офісу Президента
Громадська організація "Речовий доказ" запропонувала Офісу Президента викупити двері, які розмалювали під час протесту на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка. Їх хочуть придбати дорожче, ніж коштують нові.
Джерело:фейсбук Євгенії Закревської
Адвокатка родин Небесної сотні Євгенія Закревська оприлюднила звернення організації до президента та глави ОП.
До речі Пошкоджені двері ОП опинилися в студії "1+1": у Зеленського пояснили, як це сталося
Чому двері хочуть викупити
Зазначили, що двері у такому вигляді мають художню цінність. В організації переконані, що їх реставрація фактично знищить артоб'єкт.
Закревська розповіла, що галерея сподівається вигідно продати двері на аукціоні.
Всі ризики, пов'язані з аукціоном несе галерея. Для ОП це просто варіант продати ці двері дорожче за нові – чудова економія бюджетних грошей,
– написала адвокатка.
Жінка додала, що галерея хоче викупити двері за ціною на 10% дорожче, ніж вартість нових.
Протести за Стерненка на Банковій: що треба знати
- Під Офісом Президента 20 березня відбулась акція протесту на підтримку Стерненка. Спочатку демонстрація була мирною, але потім переросла у безлад.
- Деякі мітингувальники розмалювали будівлю ОП та вибили шибки.
- У президента стверджують, що учасники акції завдали збитків на 2 мільйони гривень.
- До речі, пошкоджені двері 25 березня з'явилися в ефірі каналу "1+1". Їх принесли на вечір.
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