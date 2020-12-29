Із масонами пов’язують різноманітні теорії змов, міфи про таємничі вбивства та прагнення правити світом. Статус члена організації мали сотні впливових історичних особистостей. А дослідники не припиняють вивчати їхнє походження та роль у суспільстві.

Перші масонські ложі були засновані в Англії ще в 17 столітті, це було об’єднання мулярів, які займалися будівництвом храмів. Саме слово "муляр" є буквальним перекладом назви членів організації.

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Офіційною датою заснування масонства вважають 24 червня 1717 року. Цього дня 4 лондонські ложі об’єдналися у Велику Ложу, обрали Великого Майстра, а згодом і визнали спільну конституцію. Проте існують й інші версії, згідно з якими організація, начебто, бере свій початок від ордена лицарів-тамплієрів і гільдій каменярів 13 століття.

Чому діяльність масонів забороняли?

Впродовж усієї історії існування масонство неодноразово забороняли, членів організації переслідували в десятках країн. Все через великий соціальний та політичний вплив, який начебто мали масони. Відтак у 18 столітті масонські ложі були заборонені в Женеві, Цюриху, Берні, їх переслідували у Португалії, Іспанії та Італії. У царській Росії масонство забороняли 4 імператорів – Катерина ІІ, Павло І, Олександр І та Микола І.



Масонів пов'язують з теоріями змов

Після офіційної заборони ложі почали відновлювати свою діяльність у 1905 році, проте і цього разу ненадовго. Під час Жовтневого перевороту 1917 року організація знову опинилася поза законом, масонів переслідувала Всеросійська надзвичайна комісія з боротьби із саботажем та контрреволюцією або просто "Че-Ка". Відтоді табу на масонські ложі зберігалося аж до 1991 року.

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Масонство потрапило під заборону у всіх комуністичних державах. Лише на Кубі воно змогло не тільки зберегти своє існування, але й успішно розвиватися – здебільшого завдяки участі масонів у революційній діяльності та поваленні режиму Батисти.

Противником масонів був і Адольф Гітлер

Противниками масонства були й нацисти. Ті стверджували, що масони були добровільними членами так званої "єврейської змови", і що саме вони стали причиною поразки Німеччини у Першій світовій війні.

Адольф Гітлер у своїй книзі "Mein Kampf" писав, що управління масонами належить євреям, і що організація використовує своє вчення для втягнення вищих верств населення в організацію.

У 1935 році Гітлер заявив про остаточну заборону всіх масонських лож на території Німеччини.



Адольф Гітлер був затятим ворогом масонів

Впродовж війни масонство забороняли й у всіх країнах, які були союзниками нацистів, а члени організації піддавалися репресіям. Точна кількість убитих та замордованих нацистським режимом членів масонських лож невідома, це число у різних джерелах коливається від 80 до 200 тисяч людей.

Чимало відомих особистостей були масонами: Вольтер, Моцарт, Франклін Рузвельт, Вінстон Черчилль, Бенжамін Франклін, Джордж Вашингтон тощо

Хто з відомих українців належав до масонів?

В Україні масонство розповсюдилося на початку 18 столітті. Тоді бути членом цієї втаємниченої спільноти було модно та престижно. До різних масонських лож належали представники еліти та аристократи.

Прихильникам теорії змов вважаються масонськими символами деякі зображення на українських грошах, наприклад, на банкноті номіналом у п’ятисот гривень. Пресслужбі НБУ свого часу навіть довелося давати пояснення, що це всього лиш графічне зображення авторського малюнка Григорія Сковороди до його творів ("Піфагоровий трикутник", у який філософ вкладав глибокий символічний зміст).



Масонський символ на купюрі 500 гривень

Окрім того, приналежність Григорія Сковороди до масонства ніде не зафіксована.

Також символи, які ототожнюють з масонами, є на пам'ятнику князю Володимиру у Києві.

Серед найвідоміших українських масонів – Михайло Грушевський, Симон Петлюра, іван Котляревський та інші.

Сьогодні на території України офіційно діє 12 масонських лож, всього ж у світі їх налічується близько 50 тисяч.

Здебільшого це звичайні клуби за інтересами – зі своїми ритуалами та символікою, проте чимало людей й надалі вважають їх частиною так званої "масонської змови" з класичним набором з "рептилоїдів" і "світового уряду".