Депутати фракції "Слуга народу" підтримують рішення президента України про відсторонення голови Конституційного суду Олександра Тупицького. Його підозрюють у введенні в оману суду та підкупу свідка.

На підтримку рішення Зеленського виступили голова його фракції Давид Арахамія та низка інших народних обранців. Про це повідомляє пресслужба "Слуги народу".

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Заява Арахамії

У першу чергу це цілком логічне продовження того процесу, який ми почали в парламенті, коли зібрали 226 підписів народних депутатів під зверненням до КСУ із закликом добровільно піти у відставку, тому що зараз немає суспільної довіри до цієї інституції,

– сказав він.

Він додав, що Тупицькому було повідомлено про підозру від Офісу генпрокурора за статтями, які демонструють конфлікт інтересів.

Хто ще зі "слуг" підтримує рішення Зеленського

Заступниця голови комітету з питань антикорупційної політики Галина Янченко назвала тимчасове відсторонення Тупицького з посади єдиним виходом із ситуації, що склалася. На її думку, Тупицький сам би мав піти у відставку, або звернутися до КСУ, щоб його відсторонили принаймні на час розслідування. Але він жадібно тримається за своє крісло, тож іншого виходу з ситуації немає.

Голова комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна наголосила, що президент має повноваження відстороняти осіб, призначених на посаду за його квотою. До таких належить і голова Конституційного суду Олександр Тупицький. Нардепка додала, що у відставку має піти як сам Тупицький, так і всі судді КСУ, причетні до рішення, яке фактично зруйнувало частину антикорупційної інфраструктури.

Заступниця голови комітету з питань антикорупційної політики Олена Мошенець теж вважає відсторонення Олександра Тупицького правильним рішенням. Таким чином Тупицький два місяці не зможе брати участь у засіданнях. Після цього цей термін можна буде продовжити ще на стільки ж і ще раз, поки не звільнять.